Extrema derecha y nuevo partido ganan terreno en elecciones de Chipre, según resultados preliminares

Un hombre emite su voto durante las elecciones parlamentarias en un colegio electoral de Nicosia

La extrema derecha chipriota parecía abocada a obtener avances en las elecciones del domingo, mientras que ‌un partido anticorrupción recién ‌llegado parecía encaminado a entrar en el Parlamento, según los primeros resultados, que mostraban un menor apoyo a los partidos de centro que respaldan al presidente Nikos Christodoulides.

Con alrededor del 45% de los votos escrutados, los resultados publicados por el Ministerio del Interior mostraban que ELAM, partido de ​extrema derecha y rama ⁠del partido griego prohibido Amanecer Dorado, obtenía el 11,1% ‌de los votos, frente al 6,8% de ⁠las últimas elecciones legislativas de 2021.

Si ⁠la tendencia se mantiene, los resultados sugieren que podría convertirse en el tercer partido más grande del Parlamento de 56 escaños, ⁠por detrás del derechista DISY y el comunista ​AKEL, que obtenían el 27% y el ‌22,8% de los votos, respectivamente, ‌con un ligero aumento para el AKEL y un ⁠ligero descenso para el DISY.

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Aunque en Chipre el poder ejecutivo recae en la presidencia, la votación se considera en general un indicador de las tendencias políticas de cara a ​las ‌elecciones presidenciales de 2028 y podría señalar las nuevas alianzas que el centrista Christodoulides podría necesitar forjar si quiere ser reelegido.

Los tres partidos de centro que respaldan a Christodoulides —Diko, Dipa y EDEK— parecían encaminados ⁠a un resultado más débil, según las proyecciones y los resultados.

La corrupción y la preocupación por el costo de la vida ocuparon un lugar destacado en la campaña.

ELAM hizo campaña contra la migración y también mantiene una línea dura en las negociaciones con los turcochipriotas en la isla. ALMA, un movimiento de ‌reciente creación que hace campaña a favor de la rendición de cuentas y la reforma política, estaba a punto de conseguir representación parlamentaria por primera vez con algo más del 6% de los votos.

Dado que los partidos que respaldan a Christodoulides ‌parecen abocados a sufrir pérdidas y ELAM avanza, el analista político Hubert Faustmann afirmó que el resultado podría complicar el camino ‌del presidente hacia ⁠la reelección.

"Si no consigue el apoyo del DISY, necesitará necesariamente el apoyo del ELAM, ya sea ​de manera formal o informal, para tener alguna posibilidad de reelección", declaró a Reuters.

(Texto de Michele Kambas; Edición de Helen Popper y Christina Fincher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)