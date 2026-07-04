Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas con mayor riqueza económica. (Crédito de foto: Getty Images)

Cristiano Ronaldo, el seleccionado de Portugal es una leyenda viviente dentro del terreno del fútbol y es un coloso de las finanzas globales. Su prestigiosa marca es sinónimo de excelencia, disciplina férrea y un éxito comercial sin precedentes que lo ha posicionado formalmente como uno de los atletas más influyentes, mediáticos y ricos de toda la historia del deporte mundial.

El imperio financiero del astro portugués

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nacido en la isla de Madeira, Portugal, es considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Con cinco Balones de Oro en su vitrina personal, ha edificado su inmensa fortuna gracias a una combinación letal de talento deportivo y un agudo sentido empresarial. Su patrimonio neto estimado ronda los 1,200 millones de dólares.

Durante más de dos décadas de exitosa carrera profesional, el legendario delantero ha brillado en clubes de élite como el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus de Turín. Estas instituciones de primer nivel no solo le pagaron salarios verdaderamente astronómicos, sino que sirvieron de plataforma ideal para potenciar su marca global a niveles nunca antes vistos.

Fuera de las canchas, Cristiano transformó eficazmente su acrónimo, CR7, en un verdadero emporio comercial que hoy abarca hoteles de lujo, fragancias, ropa interior, gimnasios y clínicas capilares. Asimismo, su contrato de carácter vitalicio con la multinacional Nike y sus millonarios acuerdos de patrocinio con marcas internacionales altamente reconocidas de la cuestionada marca Herbalife, Binance y Unilever han blindado sus arcas financieras de forma definitiva, convirtiéndolo en un magnate.

Cristiano Ronaldo: un goleador de Portugal. (Crédito de foto: Carlos Rodrigues/Getty Images )

Sus ganancias actuales y su presente en Arabia Saudita

Actualmente, el astro luso continúa rompiendo récords económicos históricos en el tramo final de su carrera profesional. Cristiano milita en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, club al que se unió con un contrato multimillonario. En territorio árabe, el experimentado y veterano delantero percibe unos ingresos anuales estimados en 235 millones de dólares, una cifra que incluye tanto su salario deportivo neto como diversos acuerdos comerciales y publicitarios derivados de su imponente presencia en el país asiático.

La prestigiosa revista Forbes lo ha consolidado repetidamente en la cima de los deportistas mejor pagados del planeta. A su madura edad, el goleador portugués sigue demostrando de manera contundente que su capacidad para generar riqueza es inagotable, y también su eterna hambre de gloria. Cristiano tiene un enorme legado financiero que indudablemente trascenderá generaciones.