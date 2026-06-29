Presidente de la federación saudita dimite tras rápida eliminación en el Mundial

El vicepresidente sénior del Consejo de la FIFA, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, el presidente de la Federación Saudí de Fútbol, Yasser Al Misehal, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, posan en el 36º Congreso Anual de la AFC

El ​presidente de la Federación Saudita de Fútbol, Yasser Al-Misehal, dimitió de ‌su cargo el ‌domingo a raíz de la temprana eliminación de la selección en el Mundial.

Los sauditas terminaron últimos del Grupo H con dos puntos y quedaron eliminados tras empatar con Uruguay y Cabo ​Verde, y perder ⁠contra España.

"El hecho de que la ‌selección no se haya clasificado ⁠para la siguiente ⁠ronda del Mundial es un resultado que no está a la altura de todas ⁠nuestras ambiciones", escribió Al-Misehal en las ​redes sociales. "Asumo toda la ‌responsabilidad por ello y ‌pido disculpas a todos los que ⁠esperaban ver a nuestro equipo en una mejor posición".

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"Basándome en mi convicción de que la responsabilidad exige dar ​oportunidad a ‌una nueva etapa, he decidido no continuar hasta el final del mandato actual".

Al-Misehal llevaba siete años en el cargo y participó activamente ⁠en la exitosa candidatura de Arabia Saudita para conseguir la organización del Mundial 2034.

Arabia Saudita participaba en su tercer Mundial consecutivo y el séptimo en total, pero sus preparativos se vieron afectados por la ‌decisión de sustituir a Hervé Renard por Georgios Donis menos de dos meses antes del inicio del torneo.

La floja campaña se dio después de que el Gobierno ‌invirtió enormes sumas en el fútbol durante los últimos años, con clubes que han ‌fichado a ⁠jugadores de gran renombre, como Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., ​en un esfuerzo por elevar el nivel de la liga local.

Con información de Reuters