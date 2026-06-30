Portugués Bernardo Silva elogia a Modric antes de choque con Croacia en el Mundial

Conferencia de prensa de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El centrocampista portugués Bernardo Silva rindió el martes un sentido homenaje al capitán de Croacia, Luka Modric, y se refirió al ‌veterano creador de juego como ‌su ídolo futbolístico y "una gran inspiración" antes del enfrentamiento entre sus equipos por los dieciseisavos de final del Mundial.

Modric, de 40 años, sigue siendo el alma de la selección croata, subcampeona mundial en 2018 y tercera en 2022.

"Luka es un ídolo para mí, no solo por su forma de jugar y por haberse mantenido al más alto nivel, sino también por su conducta a lo largo ​de toda su carrera", declaró ⁠Silva a periodistas el martes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es una gran inspiración para mí y supongo ‌que para casi todos los futbolistas. Me alegra mucho ver que, ⁠incluso a su edad, sigue rindiendo a ⁠un nivel tan alto. He tenido la suerte de jugar contra él muchas veces".

"De hecho, le pedí su camiseta después de uno de los partidos entre el ⁠Manchester City y el Real Madrid, y me alegro mucho de haberlo ​hecho. Es una de las camisetas más especiales que ‌tengo en casa. Le deseo todo lo ‌mejor (...) ¡pero no dentro de dos días!", agregó.

Portugal fue objeto de críticas al ⁠no conseguir el primer puesto de su grupo, quedando segundo por detrás de Colombia, y Silva señaló que adaptarse a la selección puede suponer un reto para los jugadores repartidos por diferentes ligas.

"La mayoría de los jugadores alemanes juegan en ​Alemania y ‌crecen con una filosofía futbolística similar. La mayoría de los jugadores españoles juegan en España y se forman dentro del mismo estilo. Nosotros no tenemos eso", explicó Silva.

"El fútbol portugués es muy diferente porque los clubes a menudo no tienen la solidez financiera necesaria para retener a ⁠sus mejores jugadores; la mayoría de nosotros jugamos en el extranjero. Jugamos en ligas completamente diferentes, con estilos de fútbol muy distintos".

Pero Silva señaló que el fútbol de los torneos de selecciones es diferente y se decide por pequeños detalles, mientras que las emociones y la intuición también influyen.

"Aunque creo que sería estupendo que Portugal tuviera una filosofía futbolística más unificada para facilitar esa transición a la selección, la realidad es ‌que nunca la hemos tenido", destacó.

"Pero estos torneos no dependen únicamente de eso. Creo sinceramente que, aunque la adaptación táctica es importante, en un torneo por eliminatorias pasa a ser un factor secundario".

Dos selecciones europeas ya se han ido a casa en la fase eliminatoria después de que Paraguay diera la sorpresa ante Alemania y ‌Marruecos eliminara a los Países Bajos, en dos partidos que se decidieron por penales.

En tanto, Brasil también pasó apuros tras ir por detrás en el marcador ante Japón y necesitó ‌un gol en ⁠el último minuto para pasar de ronda. Silva afirmó que no le sorprendió ver las eliminaciones de grandes selecciones.

"El fútbol internacional ha ​evolucionado enormemente en la última década", afirmó. "Todos los equipos están bien organizados tácticamente, preparados físicamente y bien analizados. Ganar partidos de fútbol a este nivel es extremadamente difícil".

Con información de Reuters