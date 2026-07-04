Dónde queda Marruecos: mapa, ubicación e idioma del país que juega el Mundial 2026

Una calle comercial de Marruecos. (Crédito de foto: Expedia)

El Mundial 2026 sigue dejando sorpresas mayúsculas, y Marruecos ha vuelto a inscribir su nombre en las páginas doradas del fútbol internacional. En un partido vibrante por los dieciseisavos de final, el conjunto africano logró eliminar a Países Bajos tras un agónico empate y una posterior definición que selló su clasificación a los octavos de final.

En la última década, el país magrebí ha dejado de ser una promesa para consolidarse como una verdadera potencia futbolística, ganándose el respeto global gracias a una generación de jugadores de élite, una táctica ordenada y un despliegue físico envidiable que ya había maravillado al mundo en la edición de Qatar 2022.

Geografía y dimensiones de una nación en crecimiento

Para entender el fenómeno de este seleccionado, es necesario conocer sus raíces. Marruecos se encuentra ubicado en el norte de África, ocupando una posición estratégica única al tener costas tanto en el océano Atlántico como en el mar Mediterráneo.

Con una población que supera los 37 millones de habitantes, es un país de contrastes geográficos que van desde las playas doradas hasta las imponentes montañas del Atlas y las dunas del desierto del Sahara. Limita al este y al sureste con Argelia, y al sur con el territorio del Sahara Occidental, mientras que al norte mantiene una estrecha cercanía con Europa, de la cual está separado apenas por los 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar.

El sueño del Mundial 2030

La identidad marroquí destaca por su enorme riqueza cultural, donde confluyen las tradiciones árabes, bereberes y de influencia africana, todo reflejado en su gastronomía, su música y su arquitectura. Debido a la cercanía geográfica y a las corrientes históricas, existe un fuerte vínculo y un constante flujo de migración hacia España, lo que ha generado una comunidad marroquí masiva en suelo ibérico y ha permitido que muchos de sus futbolistas se críen y jueguen en las ligas europeas más competitivas.

Esta unión cultural y social alcanzará su punto máximo en el plano deportivo muy pronto: Marruecos ha sido designado de forma oficial como sede del Mundial 2030. La gran cita se organizará de manera conjunta con España y Portugal, prometiendo un evento multicultural que unirá dos continentes a través de la pasión por la pelota.