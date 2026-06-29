Murió un hincha por un tiroteo en un Fan Fest del Mundial 2026 en Estados Unidos

Un muerto por un tiroteo en un Fan Fest del Mundial en Estados Unidos.

Murió un hincha por un tiroteo en uno de los Fan Fest del Mundial 2026 ubicado en este caso en California, Estados Unidos. El lamentable suceso tuvo lugar en San Pedro Square, centro comercial de la ciudad de San José, horas después del partido en el que Canadá derrotó por 1-0 a Sudáfrica sobre la hora por los 16avos de final. De hecho, prácticamente ya no había gente allí.

En el sitio en el que se juntan personas de cualquier país para seguir los encuentros por la pantalla gigante de la sede de Bahía, San Francisco, un hombre falleció y otra persona resultó gravemente herido tras un tiroteo en el espacio público. Esa sede recibirá el miércoles 1° de julio el compromiso entre el local entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina. El último encuentro que albergó fue el 25 de junio, el empate en cero entre Paraguay y Australia por la fase de grupos.

La noticia la dio a conocer la Policía de San José, a través de sus canales de comunicación oficial, e indicó que los agentes acudieron al área de North Market Street y West Santa Clara Street tras recibir el aviso por un tiroteo. “Una víctima fue declarada fallecida en el lugar. La segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en peligro su vida”, señaló el comunicado oficial sobre la investigación por homicidio, pero sin precisar cuál sería el móvil del crimen.

Tras el asesinato, las autoridades cerraron varias calles de los alrededores y pidieron a la población que evitaran acudir a esa zona. El lugar donde se produjo el tiroteo es uno de los puntos de reunión habilitados en el Área de la Bahía de San Francisco para seguir los partidos de la Copa del Mundo de fútbol. El estadio mundialista es el “Levis Stadium” --que durante el mundial ha sido renombrado y su publicidad tapada--, donde en la fase de grupos se disputaron cinco cotejos.

Un muerto por un tiroteo en un Fan Fest del Mundial en Estados Unidos.

El Mundial 2026, teñido por la violencia en Estados Unidos

No se trata del primer episodio de este tipo desde que arrancó el certamen. A comienzos de junio, en la previa del inicio, nueve personas resultaron heridas en Kansas City, cerca de la concentración de Inglaterra, y a unos 18 kilómetros de la de la Selección Argentina. Con el Mundial en marcha, el 16 de junio, una persona murió y varias más resultaron heridas en una serie de tiroteos ocurridos también en las calles de Kansas, en una zona ubicada a pocos kilómetros del Arrowhead Stadium, donde Argentina ganó su primer partido frente a Argelia.

Días después, el 21 de junio, cinco personas fueron alcanzadas por disparos y otra fue apuñalada en Brockton, Massachusetts, durante los festejos por el empate histórico de Cabo Verde frente a Uruguay. El viernes 26, cuando Cabo Verde empató contra Arabia Saudita y consiguió el pase a la fase eliminatoria, otras cuatro personas sufrieron heridas de bala, según informó la agencia Reuters.