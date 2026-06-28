Uruguayo Ugarte sufre grave lesión de rodilla en el Mundial

Manuel Ugarte, de Uruguay, luce abatido mientras es retirado en camilla tras sufrir una lesión vs España

El centrocampista uruguayo Manuel Ugarte podría enfrentarse a un largo periodo de baja ‌tras sufrir una lesión ‌de ligamentos en la rodilla izquierda durante la derrota 1-0 ante España en el Mundial, dijo su club el domingo.

El jugador del Manchester United, de 25 años, fue retirado en camilla poco antes del descanso en Guadalajara, tras torcerse ​la rodilla ⁠de forma extraña al presionar al centrocampista español Pedri.

El ‌United no ha confirmado si se ⁠ha lesionado el ligamento ⁠cruzado anterior o el ligamento colateral medial.

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Una rotura del ligamento cruzado anterior se considera, por lo general, ⁠una lesión mucho más grave que una ​rotura del ligamento colateral medial, y ‌suele requerir cirugía y ‌muchos meses de rehabilitación.

"Se está evaluando la lesión ⁠para determinar el mejor tratamiento y el plazo de rehabilitación", indicó el United en un comunicado.

Ugarte, que fue titular en los tres ​partidos de ‌la fase de grupos del Mundial con Uruguay, se mostró consternado y se cubrió el rostro con la camiseta mientras lo sacaban del terreno de juego.

Por su ⁠parte, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dijo que "en coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios que muestran una lesión de ligamento".

"Seguiremos el proceso en conjunto para luego confirmar la entidad de la lesión", agregó la AUF.

Uruguay quedó ‌eliminada tras caer contra España al terminar tercera en el Grupo H con dos puntos.

La lesión supone otro revés para Ugarte, cuya carrera en Old Trafford aún no ha despegado desde que fichó ‌por el United procedente del Paris Saint-Germain por 50 millones de euros (55 millones de dólares).

Solo fue titular en ‌ocho partidos ⁠de la Premier League en la temporada 2025-26 y únicamente lo fue ​incluido en el once inicial una vez durante los últimos 16 partidos de liga del United.

Con información de Reuters