Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 28 de junio

El amanecer de este domingo 28 de junio encuentra a la Ciudad de Buenos Aires con el termómetro clavado en los 10 °C y una sensación térmica idéntica de 10 °C, según el último parte oficial de las 04:00.

El cielo se presenta parcialmente nuboso, con un 81% de cobertura y una humedad que trepa al 87%, lo que deja una atmósfera algo húmeda pero sin probabilidad de lluvias: el registro marca 0% de precipitaciones y 0 milímetros acumulados.

El punto de rocío se ubica en los 8 °C y la nubosidad oscila en el 81%, reflejando ese manto grisáceo que cubre la madrugada porteña. La visibilidad es excelente, de 40 kilómetros, y no hay niebla a la vista.

En cuanto al viento, sopla desde el sector sur con una velocidad media de apenas 5 km/h y ráfagas que no superan los 9 km/h, por lo que la jornada se perfila calma. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se estima en los 2200 metros, un dato más para la montaña que para la city.

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