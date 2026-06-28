Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 28 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Madrugada del domingo: 10° y cielo parcialmente nublado en Capital Federal
El amanecer de este domingo 28 de junio encuentra a la Ciudad de Buenos Aires con el termómetro clavado en los 10 °C y una sensación térmica idéntica de 10 °C, según el último parte oficial de las 04:00.
El cielo se presenta parcialmente nuboso, con un 81% de cobertura y una humedad que trepa al 87%, lo que deja una atmósfera algo húmeda pero sin probabilidad de lluvias: el registro marca 0% de precipitaciones y 0 milímetros acumulados.
El punto de rocío se ubica en los 8 °C y la nubosidad oscila en el 81%, reflejando ese manto grisáceo que cubre la madrugada porteña. La visibilidad es excelente, de 40 kilómetros, y no hay niebla a la vista.
En cuanto al viento, sopla desde el sector sur con una velocidad media de apenas 5 km/h y ráfagas que no superan los 9 km/h, por lo que la jornada se perfila calma. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se estima en los 2200 metros, un dato más para la montaña que para la city.
Seguimos monitoreando el pronóstico del tiempo en Capital Federal minuto a minuto. Mantenete conectado a El Destape para el próximo corte en vivo.
Hace 29 minutos
Capital Federal amanece cubierto y con 10°C: el clima este domingo 28 de junio
La madrugada del domingo 28 de junio arranca con un cielo completamente cubierto en Capital Federal. Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 de la mañana el termómetro marcó 10°C, una marca que se mantiene idéntica en la sensación térmica.
La humedad es alta, del 87%, y el punto de rocío se ubica en 8°C, lo que deja el ambiente algo húmedo pero sin llegar a ser sofocante. La probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones en lo inmediato; de hecho, la visibilidad es óptima, con 40 kilómetros, y no hay bancos de niebla.
El viento sopla suave del sector sur a apenas 3 km/h, con ráfagas que no superan los 5 km/h, así que la quietud de la noche se mantiene. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se encuentra en los 2200 metros, un dato que tranquiliza a quienes planean actividades en la montaña.
Con el amanecer, se espera que el cielo cubierto persista durante varias horas, aunque sin riesgo de chaparrones. La nubosidad llega al 99% y la sensación de fresco se mantendrá estable. Quienes tengan que salir temprano este domingo solo necesitarán un abrigo liviano, ya que las temperaturas se mantendrán en torno a los 10°C en las próximas horas.
Hace 1 hora
Clima en vivo, 3 AM: Capital Federal amanece con cielo cubierto y 10 grados
A las 03:00 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el panorama en Capital Federal: el cielo se mantiene cubierto en un 99% y la temperatura marca 10°C, con una sensión térmica idéntica de 10°C. La humedad es alta, del 87%, pero no hay probabilidad de lluvia, con 0 mm previstos.
El viento sopla leve del sector sur a solo 3 km/h, con ráfagas máximas de 5 km/h, por lo que la madrugada se siente fresca y estable. La visibilidad es óptima, de 40 kilómetros, sin bancos de niebla. La presión se ubica en 1017 hPa y la cota de nieve es muy alta, en los 2200 metros, sin riesgo alguno para la ciudad. Seguimos actualizando el minuto a minuto del clima en vivo.
Hace 1 hora
Madrugada de domingo: 10°, cielo cubierto y sin lluvia en Capital Federal
Capital Federal arranca la madrugada del domingo con un panorama completamente gris. A las 03:00, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marcaba 10° y la sensación térmica se mantenía en el mismo valor, sin alivio. El cielo permanece cubierto, con una nubosidad del 99% y una humedad elevadísima, que llegó al 87%. A pesar de ese manto de nubes, la probabilidad de lluvia es nula: 0% y 0 milímetros previstos por ahora.
La visibilidad es buena, de 40 kilómetros, y no se registra niebla. El viento sopla muy calmo, con un promedio de apenas 3 km/h y ráfagas que no superan los 5 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa, el punto de rocío en 8°C y la cota de nieve está muy lejos de la ciudad, en los 2200 metros. Seguí actualizando el minuto a minuto del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada fría y cielo cubierto: el tiempo en Capital Federal a las 3 AM
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el parte oficial de las 3 de la madrugada de este domingo 28 de junio en la Ciudad de Buenos Aires. El registro confirma una temperatura de 10°C con el cielo completamente cubierto y una sensación térmica idéntica, de 10 grados.
La humedad se mantiene elevada, en el 87%, con un punto de rocío de 8°C y una nubosidad del 99%. Por ahora no hay probabilidad de lluvia (0 mm) y la visibilidad es muy buena, de 40 kilómetros.
El viento apenas se percibe, con una velocidad media de 3 km/h y ráfagas de hasta 5 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y no se reporta niebla. La cota de nieve se ubica en los 2200 metros, lejos de afectar a la ciudad.
Seguiremos actualizando minuto a minuto las condiciones del tiempo en Capital Federal.
El agua de mar amenaza a granjas que dependen del río Po en Italia, ante menor caudal por ola de calor
Una imagen tomada desde un dron muestra una barrera contra la intrusión de agua salada en la zona del delta del río Po, mientras el agua salada se adentra en el río tras una ola de calor en Porto Tolle
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 27 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 26 de junio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para este viernes. Seguí el minuto a minuto.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 25 de junio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para este martes. Seguí el minuto a minuto.
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Científicos encontraron el año exacto en el que se aceleró el calentamiento global
Un estudio publicado en la revista científica internacional Climate sostiene que el cambio climático se duplicó en la última década.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 24 de junio
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para este martes. Seguí el minuto a minuto.