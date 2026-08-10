La semana comenzó con bajas temperaturas tras el ingreso de una masa de aire polar que se instaló el fin de semana sobre gran parte de la Argentina generando condiciones climáticas extremas en algunos puntos del país. Este lunes se presentaron heladas generalizadas y una sensación térmica aún menor por el efecto del viento.

En Esquel, provincia de Chubut, se registraron -9 °C y una sensación térmica cercana a -13 °C, una de las más frías del país. Otras localidades patagónicas también se vieron afectadas con valores similares muy bajos, mientras que la provincia de Buenos Aires: Coronel Suárez, alcanzó una sensación térmica de -7 °C. En tanto, Villa Reynolds, en San Luis, llegó a -6 °C y Córdoba capital registró alrededor de -4 °C.

En este contexto, también se dieron nuevas nevadas en sectores cordilleranos de Mendoza y Neuquén durante la mañana. De todas maneras, las condiciones cambiarán en los próximos días dando paso a lluvias de variada intensidad y a un aumento progresivo de la humedad.

Pronóstico del tiempo: ¿Cuándo termina el frío?

Una nueva perturbación avanza desde el Pacífico hacia el norte de la Patagonia, cuya influencia mantendrá la inestabilidad sobre la cordillera, con nuevas nevadas y lluvias en sectores de Neuquén y Mendoza. También se esperan período ventosos en el noroeste de la Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Pero en la costa sur y el sudeste de la provincia de Buenos Aires el escenario será completamente diferente. El ingreso de un aire marítimo frío podría generar chaprrones costeros intercalados con períodos de cielo más despejado, según informó el sitio Meteored.

Desde el martes, el viento norte favorecerá el ingreso de una masa de aire más húmeda, con mayor nubosidad y un incremento progresivo de las nieblas y neblinas, puntualmente sobre la región pampeana y norte. En cuanto a las temperaturas, las mínimas empezarán a recuperarse lentamente en el centro y norte de la Argentina. La nubosidad impedirá un ascenso térmico importante.

En tanto, la Cordillera seguirá sumando nieve desde Neuquén hasta Jujuy, con períodos de viento fuerte. En el oeste de Río Negro y Neuquén, algunas de las precipitaciones empezarán a extenderse desde la montaña hacia sectores más bajos.

Las provincias afectadas por lluvia

A partir de la segunda mitad de la semana, habrá un cambio en la distribución de los fenómenos dando paso a la inestabilidad, presente puntualmente sobre el NEA y la región pampeana. En las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes avanza un frente cálido, que favorecerá la formación de tormentas de intensidad variada.

Algunas lluvias podrían dejar acumulados importantes, de entre 50 a 100 mm desde el miércoles. En la región pampeana también habrá un incremento de la frecuencia de chaparrones y lluvias, aunque con acumulados mucho menores, en general inferiores a 20 mm.

Con el avance de las precipitaciones, las heladas pasarán a quedar más restringidas a la Patagonia y en el centro y norte las temperaturas subirán de manera lenta. Por ende, el frío estará presente hasta el fin de semana, aunque con valores menos extremos.