Instalación de moscas estériles de Texas abrirá en primavera boreal de 2027: Departamento Agricultura EEUU

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el lunes en una publicación en X que una instalación de Texas destinada a la cría de moscas estériles para combatir el gusano barrenador se inaugurará antes de lo previsto, en la primavera boreal de 2027.
Anteriormente, la agencia había indicado que la planta entraría en funcionamiento a finales del próximo año.
En junio se detectó en Texas la primera infestación en Estados Unidos de la mosca parásita del gusano barrenador del Nuevo Mundo en tres décadas, lo que supone una amenaza de pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares para el sector ganadero del estado.
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La principal herramienta utilizada para combatir el gusano barrenador es la liberación de moscas estériles, que se producen principalmente en Panamá, en una planta que produce 100 millones de moscas a la semana.
La planta prevista en Texas produciría 100 millones de moscas estériles adicionales a la semana para finales de 2027, según la publicación en X de la cuenta «New World Screwworm Rapid Response» del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por su sigla en inglés).
Dicha producción alcanzaría los 300 millones por semana a finales de 2028, según la publicación.
Los expertos han señalado que se necesitan unos 500 millones de moscas estériles para hacer retroceder al gusano barrenador hacia el sur, hasta el Tapón del Darién, el tramo de selva tropical situado entre Panamá y Colombia.
(Reportaje de Leah Douglas desde Washington; Editado en español por Juana Casas )