Instalación de moscas estériles de Texas abrirá en primavera boreal de 2027: Departamento Agricultura EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Laboratorio del USDA estudia la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Texas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el ‌lunes en una ‌publicación en X que una instalación de Texas destinada a la cría de moscas estériles para combatir el gusano barrenador se inaugurará antes de lo previsto, en la primavera boreal ​de 2027.

Anteriormente, ⁠la agencia había indicado que la ‌planta entraría en funcionamiento a ⁠finales del próximo año.

En ⁠junio se detectó en Texas la primera infestación en Estados Unidos de la ⁠mosca parásita del gusano barrenador del ​Nuevo Mundo en tres ‌décadas, lo que supone ‌una amenaza de pérdidas de hasta ⁠1.000 millones de dólares para el sector ganadero del estado.

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La principal herramienta utilizada para combatir el gusano ​barrenador es ‌la liberación de moscas estériles, que se producen principalmente en Panamá, en una planta que produce 100 millones de moscas a ⁠la semana.

La planta prevista en Texas produciría 100 millones de moscas estériles adicionales a la semana para finales de 2027, según la publicación en X de la cuenta «New World Screwworm Rapid Response» del ‌Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por su sigla en inglés).

Dicha producción alcanzaría los 300 millones por semana a finales de 2028, según la publicación.

Los expertos han ‌señalado que se necesitan unos 500 millones de moscas estériles para hacer retroceder al ‌gusano barrenador ⁠hacia el sur, hasta el Tapón del Darién, el tramo ​de selva tropical situado entre Panamá y Colombia.

(Reportaje de Leah Douglas desde Washington; Editado en español por Juana Casas )