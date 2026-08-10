La historia de la medicina cuenta con cientos de descubrimientos que permitieron mejorar los tratamientos y mejorar la calidad de vida de millones de personas, como así también lograron una mayor eficacia al momento de realizar un examen médico. Sin embargo, no todos los pacientes están tranquilos al momento de realizar una revisión, ya que hay ciertos instrumentos que les generan cierto temor.

Este es el caso de la resonancia magnética (RM) que se convirtió en una fobia silenciosa para miles de personas. Según un nuevo estudio publicado en el Journal of Magnetic Resonance Imaging, al menos un tercio de los pacientes adultos reportó angustia, ansiedad moderada o incomodidad severa al enfrentarse a este examen.

Una de las razones principales es que el 65% de los pacientes experimentó angustia por la incapacidad de moverse, el 61% sufre por la larga duración del estudio y casi la mitad (48%) entra en pánico por el estrecho tamaño del "tubo" o escáner.

¿Por qué los pacientes quieren huir antes de un examen médico?

Este impacto conocido como claustrofobia médica, es alarmante: hasta un 15% de los pacientes desarrolló reacciones de ansiedad tan graves que se ven obligados a cancelar el procedimiento de manera prematura o requieren intervenciones con sedación anestésica para poder completarlo.

Además, el miedo provoca movimientos involuntarios en los pacientes que arruinan las imágenes y obligan a repetir el escaneo. Esto es lo que sucede en Estados Unidos, donde se calculan aproximadamente 700.000 pruebas incompletas anuales que generan pérdidas de hasta 310 millones de dólares para el sistema de salud.

¿Qué hacer para vencer la fobia?

Ante esta situación, se suelen retrasar los diagnósticos que resultan vitales como el cáncer o padecimientos cardiovasculares. Por ello, la industria tecnológica de la salud debió replantearse el diseño de sus equipos desde cero. La solución ya no pasa por obtener imágenes más nítidas, sino también por transformar la experiencia de usuarios para reducir el estrés psicológico del paciente.

"Durante años, la industria tecnológica se enfocó exclusivamente en obtener imágenes más nítidas, olvidando que dentro del equipo hay una persona vulnerable. Hoy sabemos que la mayor precisión clínica no sirve de nada si el paciente no logra completar el estudio por miedo o angustia", sostuvo Andrés Weiss, gerente de RM en Siemens Healthineers Cono Sur.

Asimismo, Weiss añadió: "Nuestro desafío es adaptar la tecnología al paciente y no al revés, creando entornos empáticos que humanicen el diagnóstico y transformen por completo la experiencia de la salud".