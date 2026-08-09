Irán dice acuerdo con Omán está en "fases finales", pero que EEUU debe actuar para abrir Ormuz

Irán afirmó el domingo que el acuerdo con Omán para definir nuevas rutas marítimas en el estrecho de Ormuz se encontraba en sus fases finales, pero reiteró que la vía navegable solo se reabriría una vez que Estados Unidos cumpla otras condiciones.

Un funcionario ‌estadounidense declaró el viernes a Reuters que el acuerdo entre ‌Irán y Omán estaba a punto de cerrarse y que pronto podría reabrirse la vía marítima, por la que circulaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado antes de que Irán la bloqueara en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó el domingo que el acuerdo sobre el estrecho, situado entre ambos países, se encontraba en las "fases finales", pero reiteró los comentarios realizados el sábado de que no se reabriría a menos que se cumplieran otras condiciones.

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El acuerdo establecería las nuevas rutas marítimas que se utilizarían una vez que Estados Unidos cumpla esas condiciones y se reabriera el estrecho, según le citó la agencia de noticias iraní Mehr.

Irán y Estados Unidos no ​mantienen conversaciones y Teherán no las iniciará mientras ⁠Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio, afirmó Araqchi, añadiendo que se están intercambiando mensajes a través de intermediarios.

IRÁN EXIGE INDEMNIZACIÓN Y FIN ‌DE LAS SANCIONES

Estados Unidos inició ataques aéreos contra Irán a finales de febrero, alegando que su objetivo era garantizar que ⁠la República Islámica no pudiera adquirir armas nucleares ni amenazar a la región con ⁠misiles o grupos afines.

Acordó un alto el fuego con Irán en junio, pero volvió a imponer un bloqueo al transporte marítimo iraní en el Golfo en julio, lo que, según Teherán, constituía una violación de la tregua que ya se había roto.

"Una vez que se anuncie el acuerdo para restablecer el ⁠tráfico marítimo comercial sin impedimentos, Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes", declaró a Reuters un funcionario estadounidense bajo condición de ​anonimato.

Las medidas de Estados Unidos estarían condicionadas al cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos, añadió ‌el funcionario.

Los comentarios de Estados Unidos apuntaban a una delicada secuencia de ‌pasos hacia un acuerdo que, según habían indicado fuentes a Reuters, parecía estar destinado a otorgar a Teherán el control sobre los buques ⁠que entraran en el Golfo a través del estrecho, algo que, según los transportistas, no resultaba fácilmente viable.

La situación actual del acuerdo no estaba clara y la respuesta de Irán sugería que también entrarían en juego otros factores.

Araqchi afirmó que la reapertura del estrecho dependería de una serie de condiciones, entre ellas una indemnización de Estados Unidos a Irán por sus ataques generalizados.

El secretario del máximo órgano de seguridad nacional de Irán, Mohammad Baqer Zolqadr, también enumeró el ​fin de las amenazas ‌estadounidenses contra Irán, el cese de la agresión contra Irán y sus aliados libaneses, palestinos, yemeníes e iraquíes, el levantamiento del bloqueo y las sanciones contra Irán y la liberación de los activos iraníes.

La decisión final en Irán recae en el líder supremo Mojtaba Jamenei, a quien no se ha visto en público desde que un ataque aéreo mató a su padre y predecesor el 28 de febrero, el primer día de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los medios estatales informaron el domingo que el presidente Masoud ⁠Pezeshkian se había reunido con Jamenei a finales de julio y que un líder paramilitar prometió hacer públicas imágenes del líder supremo, quien, según se informa, resultó herido en el ataque que acabó con la vida de su padre.

Emiratos Árabes Unidos afirmaron el sábado que Irán había atacado un buque afiliado a su compañía petrolera estatal. No hubo comentarios inmediatos por parte de Irán, donde la poderosa Guardia Revolucionaria ha atacado buques en el pasado, alegando que no habían coordinado su paso por el estrecho con Irán.

HUTÍES ATACAN UNA REFINERÍA SAUDITA

Los ataques iraníes contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se han sumado al aumento de los ataques de sus aliados con base en Yemen, los hutíes, que han atacado buques en otro punto estratégico para el transporte de petróleo situado al otro lado ‌de la península arábiga, entre el mar Rojo y el golfo de Adén.

Los hutíes también declararon el mes pasado un bloqueo naval contra Arabia Saudita en el mar Rojo, en respuesta a lo que, según ellos, era un asedio saudita contra ellos en Yemen, una acusación que niega Riad, que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

El grupo afirmó haber atacado el domingo la refinería de Jazan, propiedad de Saudi Aramco, dos días después de que el reino firmara un pacto de defensa con sus aliados musulmanes sunitas, Turquía y Pakistán, en respuesta a la creciente inestabilidad regional provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel ‌contra el Irán chiíta.

El Ministerio de Energía saudita informó que se había producido un incendio en la refinería, pero que posteriormente fue extinguido sin que se registraran heridos, y que las autoridades se estaban ocupando del incidente, sin precisar la causa.

Los hutíes utilizaron un dron para atacar la refinería, según publicó el portavoz militar Yahya Saree ‌en X. Ya habían atacado anteriormente ⁠instalaciones de Aramco en Jazan, donde se procesan 400.000 barriles de petróleo crudo al día, en el suroeste de Arabia Saudita.

No estaba claro si Pakistán o Turquía se sumarían a una posible respuesta saudita al último ataque, ni de qué forma lo ​harían.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó que la nueva alianza no estaba dirigida contra Irán ni contra ningún otro país, sino que constituía más bien un compromiso general de apoyo a la seguridad. Los aliados decidirían, mediante consultas, el grado, la forma y el formato del apoyo que solicitarían en caso de ataque, añadió.

Con información de Reuters