El anuncio de última hora de AFA por la muerte de Jorge Messi

La AFA anunció modificaciones para los partidos del fútbol argentino después de la muerte de Jorge Messi, padre del astro rosarino campeón de todo con la Selección Argentina. La entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia comunicó cambios con respecto a los encuentros que tendrán lugar a partir de este sábado 8 de agosto, horas después del deceso del papá del futbolista del Inter Miami. Los detalles comunicados por la Asociación de Fútbol Argentino.

El comunicado de la AFA

El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi.

En su Memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las Categorías del Fútbol argentino y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral, jugadores y cuerpos técnicos.

Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearan a media asta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo.

En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto.

El comunicado de la AFA

El sentido posteo de la AFA por la muerte de Jorge Messi

Profundo Dolor. La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!

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