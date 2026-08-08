Messi está volando a Rosario para dar el último adiós a su padre

Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y uno de los dirigentes que intervino en el arribo de Lionel Messi al equipo catalán español, recordó a Jorge Messi en diálogo con Radio von Vos: “Estoy doblemente triste, desde un punto de vista personal, por la amistad que yo tenía con Jorge, y triste por lo mucho que me consta que él ha representado en la vida futbolística de Leo”.

“Yo no concibo a Leo Messi sin su padre y, por lo tanto, una pérdida importante. Un recuerdo y mis oraciones para toda la familia, para Leo, por descontado, pero también para sus hermanos, su madre y esperando que desde, desde ahí arriba nos seguirá protegiendo”, añadió.

Además, destacó la importancia de Jorge para Lionel desde su llegada a España: “Para mí lo más importante es que Jorge puso por el medio su pensamiento familiar ante incluso el pensamiento deportivo. Él me puso como condición, cuando fichó con trece años a Leo Messi, que si no vivía con él, fuera de lo que era la típica masía donde jugaban todos los jugadores, él no dejaba a su hijo. Él tenía muy claro que la familia era la base y, por tanto, yo creo que todos los argentinos tienen que tener un recuerdo muy cariñoso por su persona. Pensar que Leo Messi, en un porcentaje muy importante, es lo que es gracias a su padre”.