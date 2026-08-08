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Selección Argentina

Messi está volando a Rosario para dar el último adiós a su padre

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El capitán de la Selección Argentina tomó un vuelo chárter, que partió de Fort Lauderdale, y llegará a la ciudad santafesina alrededor de las 21.

Messi está volando a Rosario para dar el último adiós a su padre

En las últimas horas murió Jorge Messi a los 68 años, luego de una grave enfermedad que atravesaba hace varios meses. El padre y representante de Lionel Messi estaba internado y con atención médica las 24 horas en un hospital de la ciudad de Rosario. En este marco, diversas instituciones se expresaron y le mandaron un mensaje especial al capitán de la Selección Argentina en este duro momento.

Las últimas noticias sobre el fallecimiento del papá de Lionel Messi, a los 68 años. Seguí el minuto a minuto.

Hace 1 hora

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán":

El Inter de Miami emitió un comunicado en inglés y español para despedir a Jorge Messi y enviar su apoyo a Lionel.
 

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, a toda la familia Messi".

 

Hace 1 hora

Así fue el minuto de silencio en el fútbol argentino por al muerte de Jorge Messi

El fútbol argentino le rindió un homenaje a Jorge Messi con un inuto de silencio en distintas canchas. 

El fútbol argentino le rindió un homenaje a Jorge Messi con un inuto de silencio en distintas canchas. 

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Hace 1 hora

El minuto de silencio en el partido del Barcelona en honor a Jorge Messi

El amistoso de Barcelona vs. Nottingham Forest tuvo un respetuoso minuto de silencio antes de iniciar por la muerte de Jorge Messi.

 


 

Hace 1 hora

El operativo de seguridad en el aeropuerto de Rosario

El vuelo en el que viene Lionel Messi se espera que aterrice alrededor de las 20:30 en el Aeropuerto Internacional de Rosario. Allí, ya se comenzaron a desplegar los primeros pasos del operativo de seguridad.

 

Se espera que el avión privado pase por toda la pista y quede en una zona donde no se lo vea descender. Luego, en un vehículo, cruzaría todo el aeropuerto y recién ahí saldría del predio hacia el cementerio El Prado, según indicaron cronistas de TN desde el lugar.

Hace 1 hora

El velatorio de Jorge Messi será íntimo y están a la espera de Lionel

El cuerpo del padre de Lionel Messi fue trasladado a un cementerio privado en las afueras.

Familiares y allegados al capitán de la Selección Argentina comenzaron a llegar este sábado al cementerio privado El Prado de Pérez, en las afueras de Rosario.

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Hace 2 horas

PSG lamentó la muerte de Jorge Messi

El Paris Saint-Germain hizo un posteo en varios idiomas para lamentar la muerte de Jorge Messi.

 

"El Paris Saint-Germain, su presidente y todo el Club expresan sus más sinceras condolencias a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi", inició el mensaje.

 

"El Club transmite todo su apoyo a Leo, a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Que descanse en paz".

Hace 2 horas

El 8 de agosto: la fecha que marcó dos veces la vida de Lionel Messi

Este sábado 8 de agosto murió Jorge Messi, padre del astro rosarino campeón de todo con la Selección Argentina. Por qué la fecha marcó también a Lionel Messi en su carrera.

El 8 de agosto: la fecha que marcó dos veces la vida de Lionel Messi

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Hace 3 horas

Dirigentes de todo el arco político despiden a Jorge Messi tras su fallecimiento

Referentes de diversos espacios expresaron sus condolencias y destacaron la figura del padre de Lionel Messi tras confirmarse su fallecimiento en Rosario.

El arco político no tardó en manifestar su pesar por el fallecimiento del padre de Lionel Messi.

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Hace 3 horas

"Fuerza Leo": el mensaje de los hijos de Maradona

Los hijos de Maradona, que están a cargo de la cuenta oficial del ídolo, le dedicaron una historia a Lionel Messi y le mandaron fuerzas en este díficil momento.

 

"Fuerza Leo. Fuerza familia Messi", escribieron. 

Hace 3 horas

Ricardo Montaner se despidió de Jorge Messi

Ricardo Montaner le dedicó un extenso texto al padre de Lionel Messi, quien falleció esta madrugada. El cantante recordó el encuentro que tuvieron años atrás en Francia.

 

"La caminata en Paris…Cuando uno es papá, las conversas con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a que se dediquen, uno es papá y punto. Con Jorge teníamos en común ese tema y esos códigos, cualquier cosa podríamos hacer por los hijos y por la familia. En los últimos meses, nuestro tema de conversación, se centró en la fe, en cómo el SEÑOR era el dueño de todo y cómo El llevaba el control. Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando.
Dios ha decidido y no hay discusión, a Él sea La Gloria y que Jorge descanse en Paz.
Eso sí, no hay duda de que las puertas del cielo, se abrieron de par en par para recibirlo.", escribió el cantante.

 

"Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner… Paz".

Hace 3 horas

La decisión de Jorge Messi que cambió la vida de su familia antes de Lionel

Jorge Messi fue protagonista de una decisión que cambió la vida de su familia antes del nacimiento del astro rosarino. De qué se trata.

La decisión de Jorge Messi que cambió la vida de su familia antes de Lionel

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Hace 3 horas

El conmovedor mensaje de Rafael Nadal para Messi

"Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles", escribió en extenista español Rafael Nadal en su cuenta de X.
 

"Descanse en paz, Jorge", completó.

Hace 3 horas

Giralt contó la relación cerca que tenía con el padre de Messi

Pablo Giralt sorprendió con un mensaje muy personal tras la muerte de Jorge Messi. El periodista reveló un detalle de la relación que mantenía con el papá de Lionel que hasta ahora era un secreto entre ambos.

Giralt contó su relación con Jorge Messi.

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Hace 4 horas

Inter de Miami cambió su foto de perfil por la muerte de Jorge Messi

El Inter de Miami cambió la imagen de la foto de perfil de sus redes sociales y le sumó el símbolo de luto tras la muerte de Jorge Messi.

 

Hace 4 horas

El sentido mensaje de Tinelli tras la muerte del padre de Messi

Marcelo Tinelli despidió a Jorge Messi con un mensaje íntimo dedicado a Lionel. El conductor eligió quedarse con un recuerdo muy particular que compartió con la familia del capitán de la Selección.

Tinelli se abrió al hablar sobre la muerte del papá de Leo.

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Hace 4 horas

El día que Jorge Messi llevó a Leo a probarse en River

El día que Jorge Messi llevó a un joven Lionel a probarse a River, una historia que hoy cobra otra dimensión tras la muerte del padre y representante de la estrella argentina a los 68 años en Rosario.

El día que Jorge Messi llevó a Lionel a probarse en River y cambió para siempre la historia del fútbol.

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Hace 4 horas

Messi está volando a Rosario para despedir los restos de su padre

El capitán de la Selección Argentina tomó un vuelo chárter y llegará a Rosario este sábado alrededor de las 21.

 

La aeronave Gulfstream V, cuyo número de vuelo es N776MA00, partió de Fort Lauderdale y en estos momentos está atravesando el Mar Caribe.

Hace 4 horas

Murió Jorge Messi: la reacción de los medios del mundo

La muerte del padre y representante de Lionel Messi generó una fuerte repercusión internacional. Los principales medios deportivos de España, Francia, Inglaterra y otros países recordaron su decisivo papel en la carrera del capitán de la Selección Argentina.
 

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Hace 4 horas

Boca despidió a Jorge Messi

El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi.

Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias.

Estamos con vos, Leo.
 

Hace 5 horas

Leones FC, el equipo del hermano de Messi, suspendió su próximo partido

Leones FC informó que, ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del próximo lunes ante Muñiz por la 23.ª fecha del torneo de Primera C de AFA.

Hace 5 horas

Pullaro despidió a Jorge Messi

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sumó a las despedidas a Jorge Messi. "Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos", escribió el mandatario en su cuenta de X.

 

"Acompañamos a su familia en este momento tan difícil. Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida. Que en paz descanses. Santa Fe te abraza", cerró.

Hace 5 horas

Joan Gaspart: “Leo Messi es lo que es gracias a su padre”

Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y uno de los dirigentes que intervino en el arribo de Lionel Messi al equipo catalán español, recordó a Jorge Messi en diálogo con Radio von Vos: “Estoy doblemente triste, desde un punto de vista personal, por la amistad que yo tenía con Jorge, y triste por lo mucho que me consta que él ha representado en la vida futbolística de Leo”.

 

“Yo no concibo a Leo Messi sin su padre y, por lo tanto, una pérdida importante. Un recuerdo y mis oraciones para toda la familia, para Leo, por descontado, pero también para sus hermanos, su madre y esperando que desde, desde ahí arriba nos seguirá protegiendo”, añadió.

 

Además, destacó la importancia de Jorge para Lionel desde su llegada a España: “Para mí lo más importante es que Jorge puso por el medio su pensamiento familiar ante incluso el pensamiento deportivo. Él me puso como condición, cuando fichó con trece años a Leo Messi, que si no vivía con él, fuera de lo que era la típica masía donde jugaban todos los jugadores, él no dejaba a su hijo. Él tenía muy claro que la familia era la base y, por tanto, yo creo que todos los argentinos tienen que tener un recuerdo muy cariñoso por su persona. Pensar que Leo Messi, en un porcentaje muy importante, es lo que es gracias a su padre”.

Hace 5 horas

El intendente de Rosario despidió a Jorge Messi

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, compartió un emotivo mensaje para despedirse de Jorge Messi.

 

"Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. 
Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia", escribió el jefe comunal en su cuenta de X.

Hace 5 horas

Scioli envió sus condolencias a la familia Messi

El secretario de Deportes, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para enviarle sus condolencias a la familia Messi.

 

"Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Messi y acompaño en el sentimiento a nuestra leyenda del fútbol mundial y capitán de la Selección Argentina, Leo Messi", inició el funcionario de la gestión mileista. 

 

"Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Fuerza, Leo", cerró.

Hace 5 horas

El Real Madrid lamentó la muerte de Jorge Messi

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi", indicó el club español en un comunicado oficial publicado en su sitio web.

 

"Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", agregaron.

Hace 5 horas

El mensaje de la Selección para Messi

"Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo", indicó el posteo de la cuenta oficial de X de la Selección Argentina de Fútbol. 
 

Hace 5 horas

El mensaje del Chiqui Tapia por la muerte del padre de Lionel Messi

Claudio "Chiqui" Tapia publicó un mensaje en sus redes para despedir a Jorge Messi, padre del astro rosarino campeón de todo con la Selección Argentina.

El mensaje del Chiqui Tapia por la muerte del padre de Lionel Messi

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Hace 5 horas

"Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi": el mensaje del Barcelona

Barcelona lamentó la muerte de Jorge Messi. "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", inició el comunicado.


"El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz".

Hace 6 horas

Chiqui Tapia despidió a Jorge Messi

"Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, en sus redes sociales para despedirse de Jorge Messi. 

Hace 6 horas

El bar de la familia Messi cerró por duelo tras la muerte de Jorge

El bar VIP Rosario anunció que permanecerá cerrado durante toda la jornada de este sábado en señal de duelo por la muerte de Jorge Messi.

 

“Abrazo gigante, jefe”, se lee en una publicación difundida en las redes sociales del establecimiento, acompañada por la fecha 08/08/2026 y un mensaje que anuncia: “El bar permanecerá cerrado el día de la fecha”. La comunicación lleva además el logo de “VIP Famiglia” y la identificación del establecimiento como parte de la familia Messi.

Hace 6 horas

River lamentó la muerte de Jorge Messi

"Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento. Fuerza, Leo", indicó el posteo que la institución compartió en sus redes sociales. 

Hace 6 horas

El anuncio de última hora de AFA por la muerte de Jorge Messi

La AFA de Claudio "Chiqui" Tapia publicó un comunicado con medidas para los partidos del fútbol argentino por la muerte de Jorge Messi. Qué dice el escrito.

El anuncio de última hora de AFA por la muerte de Jorge Messi

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Hace 6 horas

El primer técnico de Messi en el Barcelona despidió a Jorge Messi

Charles Rexach, quien conoció a Lionel Messi a los 12 años y fue protagonista de la "firma de contrato" en la servilleta, habló tras la muerte de Jorge Messi.

El primer técnico de Messi despidió a Jorge Messi

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Hace 7 horas

Los mensajes de Newell's y Rosario Central por la muerte de Jorge Messi

Tanto Newell's como Rosario Central se expresaron en las redes sociales por la muerte de Jorge Messi. Los mensajes de ambos clubes.

El comunicado de Newell's

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Hace 7 horas

El comunicado del Sanatorio Centro de Rosario tras la muerte de Jorge Messi

El Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario confirmó la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel, en la madrugada de este sábado 8 de agosto.

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