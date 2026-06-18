Milei caranchea con el despido de Flor Peña y ataca de nuevo a la prensa

Mientras su gestión profundiza su estancamiento económico y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es jaqueado por el Congreso, Javier Milei prefirió opinar de la polémica sobre Florencia Peña y la falsa noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El presidente, además, usó el episodio para atacar a la prensa y colgarse del capitán de la Selección Argentina de fútbol.

"CORPO BASURA", lanzó, en mayúsculas, Milei a través de su cuenta de X. "Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño", lanzó.

Para el Presidente, "las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad".

"También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo 'periodismo'”, señaló el Jefe de Estado, en una nueva victimización respecto al periodismo que no le resulta afín.

Al modo de cierre, Milei opinó que "por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado. CIAO!". Además de su ataque a la prensa, el Presidente buscó colgarse del 10 de Argentina, con una publicación en Instagram con el mensaje "Si te metés con Messi, te metés con todos".