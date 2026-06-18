La familia de Messi reveló el estado de salud del padre y pidió "responsabilidad y humanidad"

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

La familia Messi publicó un comunicado sobre la salud de Jorge, el padre del astro rosarino que actualmente disputa el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Selección Argentina. En el mismo aclararon detalles acerca del estado del papá del mejor del mundo y mostraron su descontento ante los rumores del fallecimiento.

El comunicado de la familia Messi

Comunicado | 18 de Junio de 2026

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.