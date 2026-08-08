Así fue la última aparición pública de Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Jorge Messi fue un sostén fundamental en la vida del astro argentino. La familia de Lionel siempre se ha mostrado muy unida y parte de allí su solidez a lo largo del tiempo, algo que quedó demostrado en cada presentación pública o momento en que el súper crack rosarino se refirio a ellos. Y cuando se le presentaron obstáculos a la vida del 10 más ganador que tuvo el Barcelona, su papá siempre respondió.

De chico aprendió de su padre (abuelo de Leo) el oficio de albañil y trabajó en un taller metalúrgico. Pero su vida dio un giro de 360 grados cuando el Barcelona se comprometió a pagarle el tratamiento para su crecimiento a la "Pulga" y así toda la familia tomó la decisión de irse a vivir junto con él a España. A partir de allí se convirtió en el administrador de la carrera de Lionel Messi y un apoyo constante en lo emocional, tanto en los buenos como en los malos momentos.

La última aparición pública de Jorge Messi

La imagen pública más reciente de Jorge Messi fue en el partido de Leones FC contra Central Córdoba el pasado 28 de marzo en el estadio Gabino Sosa, de este último. Ese encuentro fue el primer cruce entre los conjuntos rosarinos por torneos AFA, luego de que el club que es presidido por Matías Messi (hermano de Leo) ingresara a la AFA y la Primera C. Esa tarde, Jorge Messi estuvo en la tribuna de la calle Gálvez, reservada para simpatizantes y familiares del equipo visitante.

Pese al bajísimo perfil que cultivó desde siempre, el padre de Lionel Messi habló brevemente con el diario La Capital, de Rosario: “Imaginate, Central Córdoba en el Gabino Sosa, es el equipo de la zona sur de Rosario. Visitarlo significa todo. Leones intenta posicionarse y esperemos que le vaya bien. Es un logro esto”.

Jorge Messi en su última aparición pública (Foto: La Capital)

El escándalo con la fake news de su muerte durante el Mundial

En medio del Mundial 2026, en el programa de Florencia Peña en Luzu TV dieron la noticia que Jorge Messi había fallecido. El revuelo que generó la noticia impactó rápidamente no solo en Argentina sino en todo el mundo, pero horas después fue la propia familia Messi la que se encargó de desmentir la información.

La difusión de la fake news provocó un fuerte escándalo mediático que terminó con la salida de Flor Peña del canal de streaming de Nicolás Occhiato y el fin del programa que conducía.