Ver Boca vs. Vélez por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca recibe este sábado a las 19:15 a Vélez Sarsfield, por fecha 4 del Torneo Clausura. Un partido importante de cara a lo que viene para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que comenzaron de manera irregular el semestre y necesitan sumar de a tres pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el gran objetivo que tiene de cara a lo que viene el conjunto de La Ribera.

El equipo azul y oro logró algo de aire en el plano internacional después de clasificar por penales frente a O´Higgins en un partido que perdió 1 a 0 en Chile. Esto puso en cuestionamiento al conjunto del "Vasco", que sabe que no tiene margen de error de cara a lo que viene. Y enfrente tendrá a uno de los rivales con mejor presente en este campeonato.

Por dónde ver Boca frente a Vélez

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Vélez de este sábado 19:15 horas será transmitido por ESPN Premium o TNT Sports (Pack Premium).

Vélez llega entonado a este cruce

Vélez atraviesa un presente inmejorable en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por los Mellizos suma tres victorias consecutivas, lidera su grupo con puntaje ideal (9 unidades) y se consolida como uno de los grandes protagonistas del certamen. El buen inicio no solo se explica por los resultados, sino también por una identidad de juego que combina solidez colectiva, intensidad y una apuesta permanente por los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

El Xeneize busca sumar.

La última muestra de ese gran momento llegó con el triunfo 1-0 frente a Independiente en el estadio José Amalfitani. En un partido parejo y de alta exigencia, Vélez encontró la diferencia gracias a Thiago Aguirre, delantero tucumano de apenas 17 años, quien marcó de cabeza el gol de la victoria en apenas su segundo encuentro en Primera División. El juvenil ya había dejado una gran impresión en su debut, cuando aportó una asistencia, y ahora confirmó su enorme proyección con un tanto decisivo.

La irrupción de Aguirre reafirma el trabajo de una cantera que continúa produciendo talentos y sostiene una tradición histórica del club. Su aparición se suma a un equipo que muestra confianza, recambio y una idea clara dentro del campo de juego. Con un funcionamiento cada vez más sólido, un plantel competitivo y juveniles que responden cuando tienen la oportunidad, Vélez disfruta de un arranque perfecto en el Clausura. Las tres victorias consecutivas y el liderazgo de su grupo alimentan la ilusión de pelear por el título y ratifican que el Fortín atraviesa uno de los mejores momentos del fútbol argentino en este inicio de campeonato.