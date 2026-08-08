Sabado 8 de Agosto del 2026 Sab 8 Ago
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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 8 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 8 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 11 minutos

Siesta, no: la Matutina juega a las 15:00 y el pálpito está que arde

⏰ Sorteo Matutina

¿Terminaste de almorzar y ya te agarra el pálpito? Entonces estás en el horario justo: después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Este sábado 8 de agosto, no dejes pasar la oportunidad: hacé tu jugada antes de la siesta y cruzá los dedos, apostador, que la suerte no avisa.

Hace 26 minutos

La Redoblona: el doble pálpito para los que le juegan a la suerte sin miedo

¿Qué es una Redoblona?

Si andás con dos números dando vueltas en la cabeza, prestá atención: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.

Es un pálpito doble que hace temblar a los apostadores más cancheros. Si la suerte te habla con dos números, jugale a la Redoblona y cruzá los dedos. ¡A ganar!

Hace 1 hora

📉 ¿Apostar a los 10? El pálpito de los apostadores para sumar chances (aunque cobren menos)

📉 ¿Qué es apostar a los 10?

¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de hoy? Apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Ojo: el premio es menor, 70 dividido 10, pero a cambio tenés más chances de acertar.

Así que ya sabés, apostador: si querés aumentar la jugada sin depender del primer lugar, jugale a los 10. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!

Hace 1 hora

¿Se te escapa la cabeza? Jugale a los premios y corré con ventaja

Jugar "a los premios"

¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de este sábado? Buenas noticias: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Eso sí: paga menos, pero hay más chances. Por eso, apostador, jugale a los premios y que la suerte te acompañe.

Hace 2 horas

¡Timba en Entre Ríos! El 3865 encabezó la Matutina y ya está la pizarra completa

Sorteo de la lotería de Entre Ríos. ¡Atención a la timba! En el turno Matutina, salió el 3865 a la cabeza.

La pizarra completa

  1. 3865
  2. 6403
  3. 3582
  4. 9846
  5. 5126
  6. 4782
  7. 5641
  8. 5164
  9. 9896
  10. 6478
  11. 6912
  12. 7251
  13. 5068
  14. 0690
  15. 0121
  16. 9108
  17. 1023
  18. 4244
  19. 5766
  20. 2944

La pizarra quedó confirmada para los apostadores. ¡A cruzar los dedos!

Hace 2 horas

¡Salió el 9006 a la cabeza en la Córdoba Matutina!

¡Atención a la timba! Este sábado 8 de agosto, en el turno Matutina de la lotería de Córdoba, el número a la cabeza fue el 9006.

La Pizarra Completa

  1. 9006
  2. 8223
  3. 7100
  4. 2985
  5. 1955
  6. 0450
  7. 0588
  8. 0467
  9. 7895
  10. 5776
  11. 6542
  12. 6625
  13. 8013
  14. 7844
  15. 2118
  16. 8405
  17. 8493
  18. 8797
  19. 8330
  20. 0113

Quedate atento que la timba sigue y los números ya están en la pizarra.

Hace 2 horas

¡Batacazo en Santa Fe Matutina: el 3069 salió a la cabeza de la quiniela!

Sorteo de la Santa Fe. ¡Atención a la timba! En el turno Matutina del sábado 8 de agosto, el número a la cabeza fue el 3069 y encendió la pizarra.

La pizarra completa de la Matutina

  1. 3069
  2. 8134
  3. 2536
  4. 9289
  5. 5077
  6. 5645
  7. 3982
  8. 1154
  9. 3512
  10. 6482
  11. 3646
  12. 7102
  13. 6870
  14. 0469
  15. 9233
  16. 2575
  17. 0401
  18. 6653
  19. 7205
  20. 6846

La timba sigue dando que hablar: revisá tu boleto y contanos si el 3069 te cambió el día.

Hace 3 horas

¡El 1003 se quedó con la cabeza en la Matutina de Provincia!

Sorteo de la Provincia

¡Atención a la timba! En el turno Matutina, el número a la cabeza fue el 1003. Se armó la previa y el 1003 se llevó todos los aplausos en la quiniela de la Provincia.

La Pizarra Completa

  1. 1003
  2. 8679
  3. 2972
  4. 7993
  5. 9096
  6. 4591
  7. 2879
  8. 0068
  9. 7023
  10. 4282
  11. 2224
  12. 3692
  13. 2237
  14. 0016
  15. 0447
  16. 0861
  17. 5100
  18. 0221
  19. 5798
  20. 2559

¡Esa es la pizarra completa del turno Matutina! Seguí atento a El Destape porque la timba no para.

Hace 3 horas

¡El 3120 se quedó con la cabeza en la Matutina de la Ciudad!

Sorteo de la Ciudad

¡Atención a la timba! En el turno Matutina, salió el 3120 a la cabeza. ¡Qué manera de arrancar el sábado!

La Pizarra Completa:

  1. 3120
  2. 2020
  3. 8921
  4. 7960
  5. 9848
  6. 7290
  7. 5140
  8. 6417
  9. 1211
  10. 7624
  11. 4095
  12. 9017
  13. 7582
  14. 4521
  15. 8655
  16. 8560
  17. 4455
  18. 6927
  19. 5938
  20. 8973

Hace 3 horas

¿Soñaste con el 14 o el 32? La tabla de los sueños es más italiana que la pizza

¿De dónde salió la tabla de los sueños?

¿Andás buscando un pálpito y te aparece un borracho en el sueño? Antes de jugarle al 14, escuchá esta: esos significados no se inventaron acá. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una tradición que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos. Del 32 al dinero, todo viene de aquellos viajes.

Así que ya sabés: la próxima, soñá con un napolitano y jugale a la suerte. ¡A cruzar los dedos para el sorteo!

Hace 3 horas

¿Soñaste con el 32? Mirá por qué el premio puede llegar más flaco

El tope de banca

Si esta noche soñaste con plata y tenés el pálpito de jugarle al 32, el dinero, esperá: ese número es tan popular que, cuando sale, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. O sea, ganás, pero quizás no tanto. ¡A cruzar los dedos para que el sorteo no se llene de millonarios!

Hace 4 horas

¿Te animás a las 4 cifras? El premio más jugoso paga 3.500 veces tu apuesta

La magia de acertar las 4 cifras

¿Andás buscando un pálpito fuerte? Te contamos que el premio más difícil, pero el más jugoso, es acertar las 4 cifras a la cabeza. Si le pegás exacto y en orden, ganás 3.500 veces lo que apostaste. ¡Un platal que puede cambiar la historia! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.

Hace 4 horas

Niños Cantores fuera, bolilleros adentro: la quiniela cambió, pero “cantá los números” quedó para siempre

El fin de los Niños Cantores

Quedó en el recuerdo aquella escena de los pibes que cantaban a los gritos los números de la Lotería Nacional. Hoy, sábado 8 de agosto, los sorteos de quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase “cantá los números” sigue más viva que nunca. Así que ya sabés, apostador: si tenés un pálpito, jugale y que la suerte te acompañe.

Hace 5 horas

¡El 5076 se coronó en la Primera de Entre Ríos: la timba tiene nuevo rey!

Sorteo de Entre Ríos, turno Primera. ¡Atención a la timba! El número a la cabeza fue el 5076. ¡Qué manera de arrancar el mediodía!

La pizarra completa

  1. 5076
  2. 1527
  3. 9268
  4. 0477
  5. 0454
  6. 2197
  7. 8389
  8. 5318
  9. 2069
  10. 8315
  11. 1220
  12. 0225
  13. 0506
  14. 5752
  15. 5381
  16. 7565
  17. 8679
  18. 5394
  19. 9221
  20. 3591

Hace 5 horas

¡Córdoba tiene cabeza en la Primera! El 1581 encabezó la pizarra y la timba explota

¡Atención a la timba! En el sorteo de la Córdoba, turno Primera, el número a la cabeza fue el 1581. La jugada salió y ya nadie para de buscar boletas.

La pizarra completa

Así quedó la pizarra del sorteo:

  1. 1581
  2. 4510
  3. 4316
  4. 9490
  5. 2289
  6. 0908
  7. 2419
  8. 5157
  9. 6652
  10. 1800
  11. 6282
  12. 3884
  13. 0611
  14. 5551
  15. 1245
  16. 8091
  17. 5120
  18. 1385
  19. 4720
  20. 3759

¿La tenías? Seguí atento al liveblog que la timba no se detiene.

Hace 5 horas

¡Cabeza caliente en Santa Fe! El 6651 ganó el turno Primera y la timba explota

Quiniela de Santa Fe: ¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 6651.

La Pizarra Completa

Así quedó la pizarra con los 20 números del sorteo:

  1. 6651
  2. 3556
  3. 3703
  4. 9392
  5. 1518
  6. 1405
  7. 9635
  8. 4830
  9. 6588
  10. 1779
  11. 0241
  12. 9750
  13. 9963
  14. 5494
  15. 2725
  16. 0029
  17. 1265
  18. 6066
  19. 9105
  20. 8081

Hace 6 horas

¡El 3547 salió a la cabeza en la Primera de la Provincia! La timba no para

Sorteo de la Provincia

¡Atención a la timba! En el turno Primera, salió el 3547 a la cabeza.

La Pizarra Completa

  1. 3547
  2. 8466
  3. 6597
  4. 6811
  5. 1638
  6. 6842
  7. 9626
  8. 1936
  9. 4177
  10. 7756
  11. 9460
  12. 5288
  13. 1123
  14. 5756
  15. 3536
  16. 5253
  17. 0983
  18. 9796
  19. 3975
  20. 2309

Así quedó la pizarra completa del sorteo de la Provincia, con el 3547 mandando en el turno Primera.

Hace 6 horas

El 5174 pegó fuerte en la Lotería de la Ciudad: los números del turno Primera

Sorteo de la Ciudad

¡Atención a la timba!

En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 5174. ¡Salió el 5174 y la pizarra se encendió!

La Pizarra Completa

  1. 5174
  2. 5752
  3. 5347
  4. 3204
  5. 4509
  6. 8015
  7. 5411
  8. 4467
  9. 7179
  10. 9815
  11. 8455
  12. 1213
  13. 3340
  14. 9892
  15. 7721
  16. 6480
  17. 3799
  18. 1439
  19. 9488
  20. 4161

Hace 6 horas

¿Soñaste con las 12? La Primera te espera al mediodía con toda la suerte

⏰ Sorteo La Primera

¡Atención, apostadores! Este sábado 8 de agosto, la cita es al mediodía: a las 12:00 hs en punto se juega La Primera. Si andás con un pálpito, no lo dejes pasar y jugale a tu número favorito. ¡Que la suerte esté de tu lado!

Hace 6 horas

¿Te perdés en la pizarra? Así se leen las 4 cifras de la quiniela

¿Cómo se leen las 4 cifras?

Este sábado 8 de agosto, antes de ponerle fichas al próximo sorteo, prestá atención a la pizarra: siempre vas a ver números de 4 cifras. La última cifra es la Unidad; las dos últimas forman el Ambo; las tres últimas, la Terna; y el número completo, la Cuaterna. ¡Ahora sí, apostador! Si tenés un pálpito, jugale con fe y que la suerte te acompañe.

Hace 7 horas

¡URGENTE! La Previa de Entre Rios: el 0316 salió a la cabeza y ya está la pizarra completa

¡Atención a la timba! En el sorteo de Entre Rios, turno La Previa, salió el 0316 a la cabeza. La jugada se definió a las 10:30 y ya tenés la pizarra completa para que controles tu jugada.

La pizarra completa:

  1. 0316
  2. 5787
  3. 8898
  4. 2883
  5. 1498
  6. 2741
  7. 7043
  8. 8320
  9. 8997
  10. 6415
  11. 0941
  12. 1517
  13. 6850
  14. 1154
  15. 0929
  16. 1634
  17. 1745
  18. 5116
  19. 4893
  20. 4300

¿Apostaste al 0316? Entonces prendé la radio y festejá: la cabeza de La Previa quedó en casa. Seguí atento a El Destape para más resultados.

Hace 7 horas

¡Córdoba La Previa ya tiene dueño! El 9177 voló a la cabeza este sábado

Sorteo de la Cordoba. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 9177. La provincia ya tiene su gran ganador y la jugada caliente arrancó con todo.

La Pizarra Completa:

  1. 9177
  2. 2321
  3. 2044
  4. 3131
  5. 3010
  6. 5264
  7. 8674
  8. 8719
  9. 0806
  10. 0778
  11. 6427
  12. 9250
  13. 2977
  14. 9907
  15. 5830
  16. 8762
  17. 0720
  18. 2445
  19. 3198
  20. 4335

Hace 7 horas

¡Explota la timba en Santa Fe! El 6942 se quedó con la cabeza en La Previa

¡Atención a la timba! En el sorteo de la Santa Fe, turno La Previa, salió el 6942 a la cabeza.

La pizarra completa

  1. 6942
  2. 0387
  3. 0016
  4. 9072
  5. 6543
  6. 6093
  7. 5426
  8. 9090
  9. 5194
  10. 1124
  11. 6943
  12. 1345
  13. 8492
  14. 1904
  15. 9556
  16. 1618
  17. 6165
  18. 4306
  19. 3902
  20. 2796

¡Que la suerte te acompañe en la próxima!

Hace 7 horas

La Previa de la Provincia tuvo batacazo: el 3669 salió a la cabeza este sábado

Sorteo de la Provincia: ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, salió el 3669 a la cabeza.

La Pizarra Completa

  1. 3669
  2. 0769
  3. 0465
  4. 0931
  5. 2825
  6. 1479
  7. 9182
  8. 2838
  9. 0760
  10. 7657
  11. 6912
  12. 6556
  13. 3528
  14. 5685
  15. 3398
  16. 6185
  17. 9591
  18. 8672
  19. 4417
  20. 4588

¡Eso es todo por La Previa de la Provincia! A seguir con la timba.

Hace 7 horas

¡La Previa de Ciudad tiene número a la cabeza: salió el 6872! Mirá la pizarra completa

Sorteo de la Ciudad. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 6872.

La Pizarra Completa

  1. 6872
  2. 0151
  3. 9143
  4. 1424
  5. 3033
  6. 2975
  7. 3758
  8. 6696
  9. 8104
  10. 0540
  11. 9507
  12. 3434
  13. 5747
  14. 6089
  15. 1773
  16. 4908
  17. 3353
  18. 1677
  19. 7501
  20. 7155

Hace 8 horas

¿Soñaste con las 12? Jugale a La Primera, que llega al mediodía

⏰ Sorteo La Primera

¡Atención, apostadores! Al mediodía llega La Primera, el sorteo que le pone condimento a la jornada. El dato curioso: se juega a las 12:00 hs en punto, ni un minuto antes ni un minuto después.

Así que ya sabés: ajustá el reloj, afilá el pálpito y jugale a tu número soñado. ¡Que la suerte puntual te encuentre con los dedos cruzados!

Hace 8 horas

¿Te mareás con los números de la pizarra? Así se leen las 4 cifras para no quedarte afuera

¿Cómo se leen las 4 cifras?

Si estás con el pálpito y mirás la pizarra, no te hagas lío: siempre son números de 4 cifras. La última es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas la Terna y el número completo es la Cuaterna. Ahora sí, apostador: jugale con fe y que la suerte te sonría.

Hace 8 horas

💸 ¿Soñaste con un número de 4 cifras? El premio mayor paga 3.500 veces lo apostado

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si andás con un pálpito y le pegás a las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor es un juegazo: ganás 3.500 veces lo apostado. O sea, si tirás $100, te llevás $350.000 a casa. ¡A cruzar los dedos y jugarle con fe al número soñado este sábado!

Hace 8 horas

¿Soñaste con guita o con un borracho? La tabla de la Quiniela tiene pasado napolitano

¿De dónde salió la tabla de los sueños?

Si andás con un pálpito y no sabés a qué número jugarle, agarrate: la famosa tabla de los sueños no es invento criollo. Es una adaptación de la Smorfia napolitana, una tradición vieja como la espuma que trajeron los inmigrantes italianos cuando se vinieron en los barcos. Así que el 32 (la guita) y el 14 (el borracho) llegaron desde Nápoles, pero acá se hicieron argentinos. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 9 horas

Sábado a pura quiniela: la Nocturna llega para cerrar el día con tu número

⏰ Sorteo Nocturna

¿Andás con ganas de un pálpito para terminar la jornada? Entonces prestá atención: hoy, sábado 8 de agosto, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. La suerte no descansa y los apostadores ya se preparan para la última jugada del día. ¡Que no se te escape!

Hace 9 horas

¿Recién levantado y ya querés ganar? La Previa te espera con los brazos abiertos este sábado

⏰ Sorteo La Previa

¡Buen día, apostador! Si arrancás el finde con ganas de pegarle a la Quiniela, no te podés dormir en los laureles. El primer sorteo del día es La Previa, que se corre de lunes a sábado a las 10:15 hs. O sea que ya sabés: tomátelo con calma, prepará tu mejor pálpito y jugale con fe a esos números que te persiguen desde la noche. ¡Que la suerte esté de tu lado!

Hace 9 horas

Ni a la cabeza: jugale a los premios y aumentá el pálpito

Jugar "a los premios"

¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? Te contamos que no hace falta acertar el número exacto a la cabeza: podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Ojo, paga menos, pero hay más chances de llevarte un premio. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 9 horas

¿Se te quemó el asado y encima perdiste el bondi? No sufras: jugale al 17 y al 13

Jugarle a la desgracia

El apostador argentino tiene una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si te pasó algo feo, no te hagas drama: las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city, así que ya sabés: a la mala racha se le juega con un pálpito. ¡A cruzar los dedos!

Hace 10 horas

Salir a la cabeza: el puesto 1 que todos quieren en la Quiniela y el que paga los premios grandes

¿Qué significa salir “A la cabeza”?

Este sábado 8 de agosto, si andás con un pálpito, prestá atención a la pizarra de 20 lugares: salir “a la cabeza” es nada menos que ocupar la posición número 1. Ese número que encabeza la lista es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. ¡Cruzá los dedos y jugale con fe al que se anime a mandarse al frente!

Hace 10 horas

¿Tormenta a la vista? El 39 y el 09 son fija: el pálpito del clima en la quiniela

Mirar el cielo antes de jugar

En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija.

Así que ya sabés, si mirás para arriba y ves el cielo gris, no lo pienses más: jugale al 39 y al 09. ¡La suerte puede caer como lluvia en tu boleta!

Hace 10 horas

¡No cantan más! La historia oculta de los Niños Cantores y el famoso “cantá los números”

El fin de los Niños Cantores

¿Andás buscando un pálpito para la quiniela? Antes de avanzar, escuchá esta curiosidad: los números de la Lotería Nacional no los cantaba una máquina ni un locutor prolijo. Durante muchísimos años, los extraían y los cantaban a los gritos los Niños Cantores.

Hoy los sorteos se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y con escribanos controlando todo. Pero la frase “cantá los números” quedó para siempre en el ADN de los apostadores. Así que ya sabés: jugale al pálpito y esperá que la suerte cante en el sorteo de este sábado.

Hace 10 horas

De pibes que gritaban números a bolilleros modernos: la historia detrás del sorteo

El fin de los Niños Cantores

Si andás esperando que algún pibe cante los números a los gritos, pará la máquina: esa época quedó en la historia. Los Niños Cantores fueron parte central de la Lotería Nacional, pero hoy los sorteos de la quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y la supervisión de escribanos. Igual, la frase “cantá los números” sigue viva entre los apostadores. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe!

Hace 11 horas

¿Soñaste con la última cifra? Jugale a la cabeza y cobrá 7 veces lo apostado

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás la última cifra a la cabeza, te llevás 7 veces lo apostado. O sea, le ponés $100 y se convierten en $700. ¡No está nada mal para un simple número!

Apostadores: ya saben, a elegir bien la última cifra y a cruzar los dedos. ¡Que la suerte los acompañe en el sorteo de hoy!

Hace 11 horas

¿Almuerzo y pálpito? A las 15:00 la Matutina te espera

⏰ Sorteo Matutina

¿Ya morfaste? Buenísimo, porque después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Si tenés un pálpito, es momento de jugale a la suerte y soñar en grande. ¡Que la quiniela te sonría este sábado 8 de agosto!

Hace 11 horas

San Cono, el santo que hace explotar las agencias: ¿le jugás al 03?

San Cono, el patrono de la timba

¿Andás buscando un pálpito? Cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo que mueve a todos los quinieleros. En la tabla de los sueños le toca el 03, así que en esa fecha las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole a ese número. ¡Agendalo y, si podés, jugale al 03 en el próximo sorteo!

Hace 11 horas

¡Mediodía de suerte! La Primera se sortea a las 12:00 en punto y no perdona: ¿ya tenés tu número?

⏰ Sorteo La Primera

¿Andás necesitando un pálpito para arrancar la tarde? Prestá atención: La Primera llega al mediodía y se sortea a las 12:00 hs en punto.

Así que ya sabés, apostador: agendá el horario, elegí tu número y jugale sin dudar. ¡Que ruede la suerte!

Hace 12 horas

¿Se te niega la cabeza? Jugale a los premios y sumá pálpitos en la Quiniela

Jugar "a los premios"

¿Andás con ganas de un pálpito pero la cabeza te queda lejos? Tranquilo, apostador. No hace falta acertar el número exacto a la cabeza: podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Eso sí, paga menos, pero hay más chances de ganar. ¡Jugale y cruzá los dedos para el sorteo de este sábado!

Hace 12 horas

Salir a la cabeza: el pálpito que todo apostador quiere tener

¿Qué significa salir "A la cabeza"?

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que salir a la cabeza es nada menos que ocupar el puesto número 1 de la pizarra de 20 lugares.

El número que sale a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo, apostador!

Hace 12 horas

El pálpito del interior: Santa Fe y Córdoba también hacen temblar la Quiniela

El peso de las provincias

Aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales, y los apostadores del interior ya saben que ahí también se juega fuerte. Así que ya sabés: si tenés un pálpito, jugale al interior y que la suerte haga lo suyo.

Hace 12 horas

¿Veinte números en la pizarra? No es casualidad: enterate por qué

¿Por qué se sortean 20 números?

¿Alguna vez te quedaste mirando la pizarra y pensaste por qué 20 y no 10 o 30? Tranquilo, no es capricho: esos 20 lugares existen para que los apostadores puedan jugar en grande.

Gracias a esa cantidad, se permiten las apuestas múltiples como la famosa Redoblona, y también le dan la chance a los que esperan que su número salga a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Todo un abanico de posibilidades para tentar a la suerte!

Hace 13 horas

De los Niños Cantores al bolillero: la frase que sobrevivió en la quiniela

El fin de los Niños Cantores

¿Andás con ganas de un pálpito en este sábado de quiniela? Te contamos una joyita de la historia: durante muchísimos años, los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Sí, los famosos Niños Cantores le ponían la voz a la suerte. Hoy los sorteos se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y la supervisión de escribanos, pero la frase 'cantá los números' quedó para siempre en el habla popular. Así que ya sabés: cuando tengas esa corazonada, jugale con fe. ¡La suerte sigue cantando, aunque ya no haya pibes gritando!

Hace 13 horas

¡La tarde es de los audaces! La Vespertina juega a las 18 y el pálpito se siente

⏰ Sorteo Vespertina

¡Atención apostadores! La tarde ya tiene horario de gloria: a las 18:00 hs llega el sorteo de la Vespertina. Si andás con un pálpito, este sábado 8 de agosto es el momento perfecto para jugarle a la suerte. ¡Cruzá los dedos y que la quiniela te sonría!

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