Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 8 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 11 minutos
Siesta, no: la Matutina juega a las 15:00 y el pálpito está que arde
⏰ Sorteo Matutina
¿Terminaste de almorzar y ya te agarra el pálpito? Entonces estás en el horario justo: después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Este sábado 8 de agosto, no dejes pasar la oportunidad: hacé tu jugada antes de la siesta y cruzá los dedos, apostador, que la suerte no avisa.
Hace 26 minutos
La Redoblona: el doble pálpito para los que le juegan a la suerte sin miedo
¿Qué es una Redoblona?
Si andás con dos números dando vueltas en la cabeza, prestá atención: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.
Es un pálpito doble que hace temblar a los apostadores más cancheros. Si la suerte te habla con dos números, jugale a la Redoblona y cruzá los dedos. ¡A ganar!
Hace 1 hora
📉 ¿Apostar a los 10? El pálpito de los apostadores para sumar chances (aunque cobren menos)
📉 ¿Qué es apostar a los 10?
¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de hoy? Apostar a los 10 significa que jugás a que tu número salga en cualquiera de las primeras 10 posiciones. Ojo: el premio es menor, 70 dividido 10, pero a cambio tenés más chances de acertar.
Así que ya sabés, apostador: si querés aumentar la jugada sin depender del primer lugar, jugale a los 10. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¿Se te escapa la cabeza? Jugale a los premios y corré con ventaja
Jugar "a los premios"
¿Andás buscando un pálpito para el sorteo de este sábado? Buenas noticias: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Eso sí: paga menos, pero hay más chances. Por eso, apostador, jugale a los premios y que la suerte te acompañe.
Hace 2 horas
¡Timba en Entre Ríos! El 3865 encabezó la Matutina y ya está la pizarra completa
Sorteo de la lotería de Entre Ríos. ¡Atención a la timba! En el turno Matutina, salió el 3865 a la cabeza.
La pizarra completa
- 3865
- 6403
- 3582
- 9846
- 5126
- 4782
- 5641
- 5164
- 9896
- 6478
- 6912
- 7251
- 5068
- 0690
- 0121
- 9108
- 1023
- 4244
- 5766
- 2944
La pizarra quedó confirmada para los apostadores. ¡A cruzar los dedos!
Hace 2 horas
¡Salió el 9006 a la cabeza en la Córdoba Matutina!
¡Atención a la timba! Este sábado 8 de agosto, en el turno Matutina de la lotería de Córdoba, el número a la cabeza fue el 9006.
La Pizarra Completa
- 9006
- 8223
- 7100
- 2985
- 1955
- 0450
- 0588
- 0467
- 7895
- 5776
- 6542
- 6625
- 8013
- 7844
- 2118
- 8405
- 8493
- 8797
- 8330
- 0113
Quedate atento que la timba sigue y los números ya están en la pizarra.
Hace 2 horas
¡Batacazo en Santa Fe Matutina: el 3069 salió a la cabeza de la quiniela!
Sorteo de la Santa Fe. ¡Atención a la timba! En el turno Matutina del sábado 8 de agosto, el número a la cabeza fue el 3069 y encendió la pizarra.
La pizarra completa de la Matutina
- 3069
- 8134
- 2536
- 9289
- 5077
- 5645
- 3982
- 1154
- 3512
- 6482
- 3646
- 7102
- 6870
- 0469
- 9233
- 2575
- 0401
- 6653
- 7205
- 6846
La timba sigue dando que hablar: revisá tu boleto y contanos si el 3069 te cambió el día.
Hace 3 horas
¡El 1003 se quedó con la cabeza en la Matutina de Provincia!
Sorteo de la Provincia
¡Atención a la timba! En el turno Matutina, el número a la cabeza fue el 1003. Se armó la previa y el 1003 se llevó todos los aplausos en la quiniela de la Provincia.
La Pizarra Completa
- 1003
- 8679
- 2972
- 7993
- 9096
- 4591
- 2879
- 0068
- 7023
- 4282
- 2224
- 3692
- 2237
- 0016
- 0447
- 0861
- 5100
- 0221
- 5798
- 2559
¡Esa es la pizarra completa del turno Matutina! Seguí atento a El Destape porque la timba no para.
Hace 3 horas
¡El 3120 se quedó con la cabeza en la Matutina de la Ciudad!
Sorteo de la Ciudad
¡Atención a la timba! En el turno Matutina, salió el 3120 a la cabeza. ¡Qué manera de arrancar el sábado!
La Pizarra Completa:
- 3120
- 2020
- 8921
- 7960
- 9848
- 7290
- 5140
- 6417
- 1211
- 7624
- 4095
- 9017
- 7582
- 4521
- 8655
- 8560
- 4455
- 6927
- 5938
- 8973
Hace 3 horas
¿Soñaste con el 14 o el 32? La tabla de los sueños es más italiana que la pizza
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Andás buscando un pálpito y te aparece un borracho en el sueño? Antes de jugarle al 14, escuchá esta: esos significados no se inventaron acá. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una tradición que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos. Del 32 al dinero, todo viene de aquellos viajes.
Así que ya sabés: la próxima, soñá con un napolitano y jugale a la suerte. ¡A cruzar los dedos para el sorteo!
Hace 3 horas
¿Soñaste con el 32? Mirá por qué el premio puede llegar más flaco
El tope de banca
Si esta noche soñaste con plata y tenés el pálpito de jugarle al 32, el dinero, esperá: ese número es tan popular que, cuando sale, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. O sea, ganás, pero quizás no tanto. ¡A cruzar los dedos para que el sorteo no se llene de millonarios!
Hace 4 horas
¿Te animás a las 4 cifras? El premio más jugoso paga 3.500 veces tu apuesta
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás buscando un pálpito fuerte? Te contamos que el premio más difícil, pero el más jugoso, es acertar las 4 cifras a la cabeza. Si le pegás exacto y en orden, ganás 3.500 veces lo que apostaste. ¡Un platal que puede cambiar la historia! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 4 horas
Niños Cantores fuera, bolilleros adentro: la quiniela cambió, pero “cantá los números” quedó para siempre
El fin de los Niños Cantores
Quedó en el recuerdo aquella escena de los pibes que cantaban a los gritos los números de la Lotería Nacional. Hoy, sábado 8 de agosto, los sorteos de quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase “cantá los números” sigue más viva que nunca. Así que ya sabés, apostador: si tenés un pálpito, jugale y que la suerte te acompañe.
Hace 5 horas
¡El 5076 se coronó en la Primera de Entre Ríos: la timba tiene nuevo rey!
Sorteo de Entre Ríos, turno Primera. ¡Atención a la timba! El número a la cabeza fue el 5076. ¡Qué manera de arrancar el mediodía!
La pizarra completa
- 5076
- 1527
- 9268
- 0477
- 0454
- 2197
- 8389
- 5318
- 2069
- 8315
- 1220
- 0225
- 0506
- 5752
- 5381
- 7565
- 8679
- 5394
- 9221
- 3591
Hace 5 horas
¡Córdoba tiene cabeza en la Primera! El 1581 encabezó la pizarra y la timba explota
¡Atención a la timba! En el sorteo de la Córdoba, turno Primera, el número a la cabeza fue el 1581. La jugada salió y ya nadie para de buscar boletas.
La pizarra completa
Así quedó la pizarra del sorteo:
- 1581
- 4510
- 4316
- 9490
- 2289
- 0908
- 2419
- 5157
- 6652
- 1800
- 6282
- 3884
- 0611
- 5551
- 1245
- 8091
- 5120
- 1385
- 4720
- 3759
¿La tenías? Seguí atento al liveblog que la timba no se detiene.
Hace 5 horas
¡Cabeza caliente en Santa Fe! El 6651 ganó el turno Primera y la timba explota
Quiniela de Santa Fe: ¡Atención a la timba! En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 6651.
La Pizarra Completa
Así quedó la pizarra con los 20 números del sorteo:
- 6651
- 3556
- 3703
- 9392
- 1518
- 1405
- 9635
- 4830
- 6588
- 1779
- 0241
- 9750
- 9963
- 5494
- 2725
- 0029
- 1265
- 6066
- 9105
- 8081
Hace 6 horas
¡El 3547 salió a la cabeza en la Primera de la Provincia! La timba no para
Sorteo de la Provincia
¡Atención a la timba! En el turno Primera, salió el 3547 a la cabeza.
La Pizarra Completa
- 3547
- 8466
- 6597
- 6811
- 1638
- 6842
- 9626
- 1936
- 4177
- 7756
- 9460
- 5288
- 1123
- 5756
- 3536
- 5253
- 0983
- 9796
- 3975
- 2309
Así quedó la pizarra completa del sorteo de la Provincia, con el 3547 mandando en el turno Primera.
Hace 6 horas
El 5174 pegó fuerte en la Lotería de la Ciudad: los números del turno Primera
Sorteo de la Ciudad
¡Atención a la timba!
En el turno Primera, el número a la cabeza fue el 5174. ¡Salió el 5174 y la pizarra se encendió!
La Pizarra Completa
- 5174
- 5752
- 5347
- 3204
- 4509
- 8015
- 5411
- 4467
- 7179
- 9815
- 8455
- 1213
- 3340
- 9892
- 7721
- 6480
- 3799
- 1439
- 9488
- 4161
Hace 6 horas
¿Soñaste con las 12? La Primera te espera al mediodía con toda la suerte
⏰ Sorteo La Primera
¡Atención, apostadores! Este sábado 8 de agosto, la cita es al mediodía: a las 12:00 hs en punto se juega La Primera. Si andás con un pálpito, no lo dejes pasar y jugale a tu número favorito. ¡Que la suerte esté de tu lado!
Hace 6 horas
¿Te perdés en la pizarra? Así se leen las 4 cifras de la quiniela
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Este sábado 8 de agosto, antes de ponerle fichas al próximo sorteo, prestá atención a la pizarra: siempre vas a ver números de 4 cifras. La última cifra es la Unidad; las dos últimas forman el Ambo; las tres últimas, la Terna; y el número completo, la Cuaterna. ¡Ahora sí, apostador! Si tenés un pálpito, jugale con fe y que la suerte te acompañe.
Hace 7 horas
¡URGENTE! La Previa de Entre Rios: el 0316 salió a la cabeza y ya está la pizarra completa
¡Atención a la timba! En el sorteo de Entre Rios, turno La Previa, salió el 0316 a la cabeza. La jugada se definió a las 10:30 y ya tenés la pizarra completa para que controles tu jugada.
La pizarra completa:
- 0316
- 5787
- 8898
- 2883
- 1498
- 2741
- 7043
- 8320
- 8997
- 6415
- 0941
- 1517
- 6850
- 1154
- 0929
- 1634
- 1745
- 5116
- 4893
- 4300
¿Apostaste al 0316? Entonces prendé la radio y festejá: la cabeza de La Previa quedó en casa. Seguí atento a El Destape para más resultados.
Hace 7 horas
¡Córdoba La Previa ya tiene dueño! El 9177 voló a la cabeza este sábado
Sorteo de la Cordoba. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 9177. La provincia ya tiene su gran ganador y la jugada caliente arrancó con todo.
La Pizarra Completa:
- 9177
- 2321
- 2044
- 3131
- 3010
- 5264
- 8674
- 8719
- 0806
- 0778
- 6427
- 9250
- 2977
- 9907
- 5830
- 8762
- 0720
- 2445
- 3198
- 4335
Hace 7 horas
¡Explota la timba en Santa Fe! El 6942 se quedó con la cabeza en La Previa
¡Atención a la timba! En el sorteo de la Santa Fe, turno La Previa, salió el 6942 a la cabeza.
La pizarra completa
- 6942
- 0387
- 0016
- 9072
- 6543
- 6093
- 5426
- 9090
- 5194
- 1124
- 6943
- 1345
- 8492
- 1904
- 9556
- 1618
- 6165
- 4306
- 3902
- 2796
¡Que la suerte te acompañe en la próxima!
Hace 7 horas
La Previa de la Provincia tuvo batacazo: el 3669 salió a la cabeza este sábado
Sorteo de la Provincia: ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, salió el 3669 a la cabeza.
La Pizarra Completa
- 3669
- 0769
- 0465
- 0931
- 2825
- 1479
- 9182
- 2838
- 0760
- 7657
- 6912
- 6556
- 3528
- 5685
- 3398
- 6185
- 9591
- 8672
- 4417
- 4588
¡Eso es todo por La Previa de la Provincia! A seguir con la timba.
Hace 7 horas
¡La Previa de Ciudad tiene número a la cabeza: salió el 6872! Mirá la pizarra completa
Sorteo de la Ciudad. ¡Atención a la timba! En el turno La Previa, el número a la cabeza fue el 6872.
La Pizarra Completa
- 6872
- 0151
- 9143
- 1424
- 3033
- 2975
- 3758
- 6696
- 8104
- 0540
- 9507
- 3434
- 5747
- 6089
- 1773
- 4908
- 3353
- 1677
- 7501
- 7155
Hace 8 horas
¿Soñaste con las 12? Jugale a La Primera, que llega al mediodía
⏰ Sorteo La Primera
¡Atención, apostadores! Al mediodía llega La Primera, el sorteo que le pone condimento a la jornada. El dato curioso: se juega a las 12:00 hs en punto, ni un minuto antes ni un minuto después.
Así que ya sabés: ajustá el reloj, afilá el pálpito y jugale a tu número soñado. ¡Que la suerte puntual te encuentre con los dedos cruzados!
Hace 8 horas
¿Te mareás con los números de la pizarra? Así se leen las 4 cifras para no quedarte afuera
¿Cómo se leen las 4 cifras?
Si estás con el pálpito y mirás la pizarra, no te hagas lío: siempre son números de 4 cifras. La última es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas la Terna y el número completo es la Cuaterna. Ahora sí, apostador: jugale con fe y que la suerte te sonría.
Hace 8 horas
💸 ¿Soñaste con un número de 4 cifras? El premio mayor paga 3.500 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con un pálpito y le pegás a las 4 cifras a la cabeza, el premio mayor es un juegazo: ganás 3.500 veces lo apostado. O sea, si tirás $100, te llevás $350.000 a casa. ¡A cruzar los dedos y jugarle con fe al número soñado este sábado!
Hace 8 horas
¿Soñaste con guita o con un borracho? La tabla de la Quiniela tiene pasado napolitano
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Si andás con un pálpito y no sabés a qué número jugarle, agarrate: la famosa tabla de los sueños no es invento criollo. Es una adaptación de la Smorfia napolitana, una tradición vieja como la espuma que trajeron los inmigrantes italianos cuando se vinieron en los barcos. Así que el 32 (la guita) y el 14 (el borracho) llegaron desde Nápoles, pero acá se hicieron argentinos. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 9 horas
Sábado a pura quiniela: la Nocturna llega para cerrar el día con tu número
⏰ Sorteo Nocturna
¿Andás con ganas de un pálpito para terminar la jornada? Entonces prestá atención: hoy, sábado 8 de agosto, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. La suerte no descansa y los apostadores ya se preparan para la última jugada del día. ¡Que no se te escape!
Hace 9 horas
¿Recién levantado y ya querés ganar? La Previa te espera con los brazos abiertos este sábado
⏰ Sorteo La Previa
¡Buen día, apostador! Si arrancás el finde con ganas de pegarle a la Quiniela, no te podés dormir en los laureles. El primer sorteo del día es La Previa, que se corre de lunes a sábado a las 10:15 hs. O sea que ya sabés: tomátelo con calma, prepará tu mejor pálpito y jugale con fe a esos números que te persiguen desde la noche. ¡Que la suerte esté de tu lado!
Hace 9 horas
Ni a la cabeza: jugale a los premios y aumentá el pálpito
Jugar "a los premios"
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? Te contamos que no hace falta acertar el número exacto a la cabeza: podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Ojo, paga menos, pero hay más chances de llevarte un premio. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 9 horas
¿Se te quemó el asado y encima perdiste el bondi? No sufras: jugale al 17 y al 13
Jugarle a la desgracia
El apostador argentino tiene una regla de oro: las malas noticias se juegan a la quiniela. Si te pasó algo feo, no te hagas drama: las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) o el 13 (La yeta). La superstición manda en la city, así que ya sabés: a la mala racha se le juega con un pálpito. ¡A cruzar los dedos!
Hace 10 horas
Salir a la cabeza: el puesto 1 que todos quieren en la Quiniela y el que paga los premios grandes
¿Qué significa salir “A la cabeza”?
Este sábado 8 de agosto, si andás con un pálpito, prestá atención a la pizarra de 20 lugares: salir “a la cabeza” es nada menos que ocupar la posición número 1. Ese número que encabeza la lista es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. ¡Cruzá los dedos y jugale con fe al que se anime a mandarse al frente!
Hace 10 horas
¿Tormenta a la vista? El 39 y el 09 son fija: el pálpito del clima en la quiniela
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija.
Así que ya sabés, si mirás para arriba y ves el cielo gris, no lo pienses más: jugale al 39 y al 09. ¡La suerte puede caer como lluvia en tu boleta!
Hace 10 horas
¡No cantan más! La historia oculta de los Niños Cantores y el famoso “cantá los números”
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela? Antes de avanzar, escuchá esta curiosidad: los números de la Lotería Nacional no los cantaba una máquina ni un locutor prolijo. Durante muchísimos años, los extraían y los cantaban a los gritos los Niños Cantores.
Hoy los sorteos se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y con escribanos controlando todo. Pero la frase “cantá los números” quedó para siempre en el ADN de los apostadores. Así que ya sabés: jugale al pálpito y esperá que la suerte cante en el sorteo de este sábado.
Hace 10 horas
De pibes que gritaban números a bolilleros modernos: la historia detrás del sorteo
El fin de los Niños Cantores
Si andás esperando que algún pibe cante los números a los gritos, pará la máquina: esa época quedó en la historia. Los Niños Cantores fueron parte central de la Lotería Nacional, pero hoy los sorteos de la quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y la supervisión de escribanos. Igual, la frase “cantá los números” sigue viva entre los apostadores. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe!
Hace 11 horas
¿Soñaste con la última cifra? Jugale a la cabeza y cobrá 7 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que si acertás la última cifra a la cabeza, te llevás 7 veces lo apostado. O sea, le ponés $100 y se convierten en $700. ¡No está nada mal para un simple número!
Apostadores: ya saben, a elegir bien la última cifra y a cruzar los dedos. ¡Que la suerte los acompañe en el sorteo de hoy!
Hace 11 horas
¿Almuerzo y pálpito? A las 15:00 la Matutina te espera
⏰ Sorteo Matutina
¿Ya morfaste? Buenísimo, porque después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Si tenés un pálpito, es momento de jugale a la suerte y soñar en grande. ¡Que la quiniela te sonría este sábado 8 de agosto!
Hace 11 horas
San Cono, el santo que hace explotar las agencias: ¿le jugás al 03?
San Cono, el patrono de la timba
¿Andás buscando un pálpito? Cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo que mueve a todos los quinieleros. En la tabla de los sueños le toca el 03, así que en esa fecha las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole a ese número. ¡Agendalo y, si podés, jugale al 03 en el próximo sorteo!
Hace 11 horas
¡Mediodía de suerte! La Primera se sortea a las 12:00 en punto y no perdona: ¿ya tenés tu número?
⏰ Sorteo La Primera
¿Andás necesitando un pálpito para arrancar la tarde? Prestá atención: La Primera llega al mediodía y se sortea a las 12:00 hs en punto.
Así que ya sabés, apostador: agendá el horario, elegí tu número y jugale sin dudar. ¡Que ruede la suerte!
Hace 12 horas
¿Se te niega la cabeza? Jugale a los premios y sumá pálpitos en la Quiniela
Jugar "a los premios"
¿Andás con ganas de un pálpito pero la cabeza te queda lejos? Tranquilo, apostador. No hace falta acertar el número exacto a la cabeza: podés apostar a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Eso sí, paga menos, pero hay más chances de ganar. ¡Jugale y cruzá los dedos para el sorteo de este sábado!
Hace 12 horas
Salir a la cabeza: el pálpito que todo apostador quiere tener
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que salir a la cabeza es nada menos que ocupar el puesto número 1 de la pizarra de 20 lugares.
El número que sale a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo, apostador!
Hace 12 horas
El pálpito del interior: Santa Fe y Córdoba también hacen temblar la Quiniela
El peso de las provincias
Aunque la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales, y los apostadores del interior ya saben que ahí también se juega fuerte. Así que ya sabés: si tenés un pálpito, jugale al interior y que la suerte haga lo suyo.
Hace 12 horas
¿Veinte números en la pizarra? No es casualidad: enterate por qué
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Alguna vez te quedaste mirando la pizarra y pensaste por qué 20 y no 10 o 30? Tranquilo, no es capricho: esos 20 lugares existen para que los apostadores puedan jugar en grande.
Gracias a esa cantidad, se permiten las apuestas múltiples como la famosa Redoblona, y también le dan la chance a los que esperan que su número salga a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Todo un abanico de posibilidades para tentar a la suerte!
Hace 13 horas
De los Niños Cantores al bolillero: la frase que sobrevivió en la quiniela
El fin de los Niños Cantores
¿Andás con ganas de un pálpito en este sábado de quiniela? Te contamos una joyita de la historia: durante muchísimos años, los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Sí, los famosos Niños Cantores le ponían la voz a la suerte. Hoy los sorteos se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y la supervisión de escribanos, pero la frase 'cantá los números' quedó para siempre en el habla popular. Así que ya sabés: cuando tengas esa corazonada, jugale con fe. ¡La suerte sigue cantando, aunque ya no haya pibes gritando!
Hace 13 horas
¡La tarde es de los audaces! La Vespertina juega a las 18 y el pálpito se siente
⏰ Sorteo Vespertina
¡Atención apostadores! La tarde ya tiene horario de gloria: a las 18:00 hs llega el sorteo de la Vespertina. Si andás con un pálpito, este sábado 8 de agosto es el momento perfecto para jugarle a la suerte. ¡Cruzá los dedos y que la quiniela te sonría!