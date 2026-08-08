Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 8 de agosto

¿Qué es una Redoblona?

Si andás con dos números dando vueltas en la cabeza, prestá atención: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5.

Es un pálpito doble que hace temblar a los apostadores más cancheros. Si la suerte te habla con dos números, jugale a la Redoblona y cruzá los dedos. ¡A ganar!