Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto

El Índice Big Mac confirma el atraso cambiario que Milei se niega a reconocer

Aunque el Big Mac cuesta menos que en Estados Unidos medido en dólares, continúa siendo más caro en Argentina si se tiene en cuenta el poder adquisitivo local y su relación con la divisa. Es decir, en dólares no está entre los más caros, pero en relación con los ingresos locales, sí.