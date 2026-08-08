Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 17 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Con el mercado cerrado por el fin de semana, el dólar CCL terminó la jornada del viernes con una cotización de $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, lo que representó una variación de 0,87%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado, 8 de agosto, el mercado cambiario permanece inactivo por el fin de semana, por lo que la cotización del dólar MEP se presenta como valor de referencia: la compra se ubica en $1519.55, la venta en $1523.19 y la variación queda en 0,25%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado el mercado cambiario permanece inactivo por el fin de semana, pero el dólar oficial dejó como referencia de cierre una compra de $1470 y una venta de $1520, con una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue cerró el viernes en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33% en la semana. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esa cotización queda como referencia para este sábado, 8 de agosto, en el cierre de una semana en la que la divisa recortó su valor.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar CCL se mantiene estática: la referencia quedó en $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, con una variación de 0,87%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario está inactivo este sábado 8 de agosto por el fin de semana; la referencia del dólar MEP se ubica en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado, 8 de agosto, el mercado cambiario permanece cerrado por el fin de semana; el dólar Oficial mantiene su cotización de referencia con la compra en $1470 y la venta en $1520, con una variación de 0,00%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue cerró la semana el viernes en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%. Con el mercado ya cerrado durante este sábado, 8 de agosto, la divisa paralela quedó así en el balance final de la semana, manteniendo el último valor registrado al término de la rueda previa.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario permanece inactivo este sábado, 8 de agosto, por lo que la cotización del dólar CCL queda como referencia de cierre: la compra se ubica en $1576.8889 y la venta en $1585.5181, con una variación de 0,87%.
Hace 3 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar MEP cerró el viernes en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25%. Así dejó su cotización de referencia para este fin de semana, cuando el mercado permanece cerrado y los operadores esperan la reapertura del lunes.
Hace 3 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario permanece cerrado este sábado, 8 de agosto, y el dólar Oficial quedó como referencia de fin de semana en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 3 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue despidió la semana el viernes con una cotización de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representó una variación de -0,33%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esos valores quedaron como referencia para este sábado, 8 de agosto.
Hace 3 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar CCL se mantiene estático durante el fin de semana, con el mercado cerrado, y este sábado 8 de agosto conserva la referencia que dejó el viernes: la compra se ubica en $1576.8889 y la venta en $1585.5181, con una variación de 0,87%.
Hace 4 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar MEP despidió la semana con una cotización de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, lo que representó una variación del 0,25% en el último día hábil.
Hace 4 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado, 8 de agosto, el dólar Oficial se mantiene estático durante el fin de semana, con el mercado cerrado. La cotización quedó estable en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 4 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue cerró el viernes en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%. De esta manera, la divisa paralela finalizó la semana y, con el mercado cerrado, este sábado 8 de agosto su cotización se mantiene en esos valores a la espera de la próxima rueda.
Hace 4 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario está inactivo hoy, sábado 8 de agosto, por lo que el dólar CCL se informa con valores de referencia: la compra se ubica en $1576.8889, la venta en $1585.5181 y la variación es de 0,87%.
Hace 5 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar MEP se mantiene estática y quedó fijada para la compra en $1519.55 y para la venta en $1523.19. Así, el tipo de cambio presenta una variación de 0,25% respecto del último cierre, mientras los inversores esperan la reapertura de las operaciones.
Hace 5 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar Oficial se mantiene estable este sábado 8 de agosto: no hay operaciones en la city y la cotización quedó en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 5 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue despidió la semana con una cotización de $1505 para la compra y $1525 para la venta, tras registrar una variación de -0,33%. Este sábado, con el mercado cerrado, esos valores quedaron como la última referencia de cierre.
Hace 5 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Con el mercado cerrado por el fin de semana, el dólar CCL despidió la semana con una cotización de $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, lo que representó una variación del 0,87%.
Hace 6 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado, con el mercado cerrado, el dólar MEP despidió la semana con un precio de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, tras registrar una variación de 0,25% en la última jornada hábil.
Hace 6 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar oficial despidió la semana este sábado 8 de agosto con el mismo valor de la jornada previa. Así, la cotización quedó en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%. Con el mercado cerrado por el fin de semana, esa fue la última referencia disponible.
Hace 6 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado, con el mercado cerrado por el fin de semana, el dólar blue quedó como referencia del último cierre: despidió la semana en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 6 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar CCL cerró la semana el viernes en $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, con una variación del 0,87%. Con el mercado de cambios cerrado durante el fin de semana, la divisa quedó sin operaciones este sábado 8 de agosto y los inversores esperan la próxima jornada para retomar las referencias.
Hace 7 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado, el dólar MEP se mantiene estático durante el fin de semana, ya que el mercado permanece cerrado, y conserva su cotización del último cierre. Así, la compra se ubica en $1519.55 y la venta en $1523.19, con una variación de 0,25%.
Hace 7 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar Oficial despidió la semana con el mercado cerrado y su cotización quedó en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,00%.
Hace 7 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado el mercado está cerrado, por lo que el balance corresponde al cierre del viernes: el dólar blue terminó la semana en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 7 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el sábado 8 de agosto, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar CCL mostró estabilidad y mantuvo su cotización de referencia. Así, el valor para la compra quedó en $1576.8889 y el de venta en $1585.5181, con una variación del 0,87% en comparación con la última jornada hábil.
Hace 8 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP exhibió estabilidad y se mantuvo como referencia para los ahorristas. La cotización quedó este sábado en $1519,55 para la compra y $1523,19 para la venta, con una variación de 0,25%.
Hace 8 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado está cerrado, por lo que la cotización del dólar Oficial se mantiene estática durante el fin de semana. Así, la moneda estadounidense quedó en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 8 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue cerró la semana en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%. Este sábado, 8 de agosto, el mercado permanece cerrado y, sin operaciones en la city, el valor del blue se mantiene estable.
Hace 8 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el sábado 8 de agosto, el dólar CCL mantiene su cotización estable al no haber operaciones en la city: la punta compradora se ubica en $1576.8889 y la vendedora en $1585.5181, con una variación de 0,87%. El valor refleja las últimas referencias registradas antes del cierre del mercado, en una jornada sin intervenciones ni movimientos significativos.
Hace 9 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado 8 de agosto, el dólar MEP se mantiene estático durante el fin de semana, ya que el mercado está cerrado, y su cotización quedó estable con un valor de 1519.55 pesos para la compra y 1523.19 pesos para la venta, lo que representa una variación de 0,25%.
Hace 9 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario permanece cerrado este sábado 8 de agosto, por lo que no hay operaciones en la jornada, pero el dólar Oficial dejó como referencia de cierre semanal una compra de $1470 y una venta de $1520, con una variación de 0,00%.
Hace 9 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario está inactivo hoy, sábado 8 de agosto, y el dólar blue queda como valor de referencia del cierre semanal: la compra se ubica en $1505, la venta en $1525 y la variación fue de -0,33%. Así, el Blue terminó la semana con esa cotización, a la espera de la reapertura del mercado el próximo lunes.
Hace 9 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar CCL despidió la semana con un precio de compra de $1576.8889 y de venta de $1585.5181, luego de registrar una variación de 0,87%. Este sábado 8 de agosto el mercado permanece cerrado, por lo que esa cotización quedó como referencia para el fin de semana.
Hace 10 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario está inactivo hoy, sábado 8 de agosto, y el dólar MEP dejó su referencia de cierre semanal en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25%.
Hace 10 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar oficial despidió la semana con valores de $1470 para la compra y $1520 para la venta. La cotización cerró sin variaciones, con un cambio de 0,00%, y este sábado el mercado permanece cerrado.
Hace 10 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue culminó la semana el viernes con un precio de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que representó una variación de -0,33%. Con el mercado cerrado durante este sábado, 8 de agosto, la cotización queda a la espera de la próxima rueda para retomar su movimiento.
Hace 10 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Con el mercado de cambios cerrado por el fin de semana, el dólar CCL despidió la semana con un precio de $1576,8889 para la compra y $1585,5181 para la venta, lo que significó una variación de 0,87%. Así quedó registrado el último valor del viernes como referencia para este sábado 8 de agosto.
Hace 11 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El mercado cambiario está inactivo este sábado, por lo que la cotización del dólar MEP se informa como valor de referencia: cerró la semana en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación del 0,25%.
Hace 11 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado 8 de agosto, la cotización del dólar oficial se mantiene estática durante el fin de semana, ya que el mercado está cerrado. Así, la compra se ubica en $1470 y la venta en $1520, con una variación de 0,00%.
Hace 11 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
En una jornada de fin de semana, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar blue se mantiene este sábado 8 de agosto en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 11 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el fin de semana, la cotización del CCL se mantiene estática y, con el mercado cerrado, el dólar quedó fijado en $1576,8889 para la compra y en $1585,5181 para la venta, lo que representa una variación del 0,87%.
Hace 12 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado, 8 de agosto, el mercado cambiario permanece cerrado por el fin de semana, y el dólar MEP cotiza como referencia en $1519,55 para la compra y $1523,19 para la venta, con una variación del 0,25%. Con el cierre semanal, la divisa financiera dejó esos valores como punto de partida para la próxima rueda operativa.
Hace 12 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
En medio del fin de semana y con el mercado financiero cerrado, el dólar Oficial se sostiene sin cambios en la city. La cotización de referencia para este sábado 8 de agosto queda fijada en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%. Al no haber operaciones hoy, el valor se mantiene estable respecto del último cierre.
Hace 12 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar blue mostró estabilidad este sábado, 8 de agosto, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city por el fin de semana. De esta manera, la cotización cerró la semana con un precio de compra de $1505 y un precio de venta de $1525, lo que representó una variación de -0,33%.
Hace 12 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar CCL se mantiene estática: el tipo de cambio quedó en $1576,8889 para la compra y $1585,5181 para la venta, con una variación del 0,87%.
Hace 13 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar MEP despidió la semana con el mercado ya cerrado por el fin de semana y se posicionó en $1519,55 para la compra y $1523,19 para la venta, con una variación del 0,25%. Así quedó registrado el último precio de referencia antes de la reapertura del próximo lunes.
Hace 13 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Con los mercados cerrados por el fin de semana, el balance quedó en la cotización que el dólar oficial dejó el viernes: terminó la semana en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,00%.
Hace 13 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el fin de semana, la cotización del dólar blue se mantiene estática: este sábado 8 de agosto, con el mercado cerrado, quedó en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 13 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar CCL cerró el viernes en $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta, con una variación de 0,87%. Este sábado, con el mercado cerrado, esa cotización queda como referencia para la próxima rueda.
Hace 14 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar MEP se mantiene estable este sábado, 8 de agosto, con el mercado cerrado y al no haber operaciones en la city: la compra se ubica en $1519,55, la venta en $1523,19 y la variación es del 0,25%.
Hace 14 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar Oficial se mantiene estática y el billete se ofrece este sábado 8 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 14 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Este sábado 8 de agosto, el dólar blue exhibe una cotización estable: la compra se ubica en $1505 y la venta en $1525, con una variación de -0,33%. Al no haber operaciones en la city durante el fin de semana, el valor refleja la calma de un mercado cerrado, en sintonía con el cierre previo del viernes.
Hace 14 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar contado con liquidación (CCL) despidió la semana este sábado, con el mercado cerrado y el último registro disponible en $1576.8889 para la compra y $1585.5181 para la venta; de esta forma, la cotización cerró con una variación del 0,87%.
Hace 15 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
La cotización del dólar MEP se mantiene estática durante el fin de semana, con el mercado de cambios cerrado, y queda fijada este sábado 8 de agosto en $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, con una variación de 0,25%.
Hace 15 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
El dólar oficial despidió la semana este viernes con el mercado ya cerrado para el fin de semana: la cotización quedó estable en $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00% en la última rueda. Este sábado 8 de agosto, al no haber operaciones, esos valores se mantienen como referencia para quienes consultan la evolución de la divisa.
Hace 15 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
Durante el sábado, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar blue sostuvo su valor estable y cerró la referencia en $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 23 horas
El crédito vuelve a crecer y el endeudamiento en dólares gana participación en la economía
Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.
Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,2 por ciento en términos reales.
10:56 | 07/08/2026
Dólar: el mercado definió cuánto saldrá la divisa a fin de año
Las principales consultoras y bancos revelaron sus estimaciones en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.
06:55 | 07/08/2026
Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:39 | 06/08/2026
Con el modelo peruano como horizonte, el BCRA anticipa mayor apreciación del dólar
El Banco Central explicó este jueves la maniobra financiera que incrementó los depósitos en dólares del Tesoro nacional. Anticipó que seguirá la apreciación cambiaria como estrategia para bajar la inflación y advirtió que no habrá ayuda ni para reactivar la actividad interna ni para las familias que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. El modelo de Perú, puesto como ejemplo.
07:08 | 06/08/2026
El dólar oficial cerró sin cambios y bajó el blue, mientras que subieron los financieros
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:41 | 05/08/2026
El dólar oficial vuelve a trepar y el mercado anticipa más presión a partir de agosto
El menor ingreso de divisas del agro, la mayor demanda de cobertura y el récord de salida de dólares por utilidades empiezan a reconfigurar el escenario cambiario en la segunda mitad del año
13:37 | 05/08/2026
Milei renovó el swap con China por cinco años tras cuestionar el vínculo con Beijing
El Banco Central y el Banco Popular de China extendieron el acuerdo de monedas hasta 2031 y mantuvieron activa la porción utilizada por Argentina. La renovación fortalece las reservas en un contexto de alta demanda de divisas y compromisos con el FMI.
06:54 | 05/08/2026
El dólar oficial volvió a subir y empujo a los financieros también al alza
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
19:26 | 04/08/2026
El Índice Big Mac confirma el atraso cambiario que Milei se niega a reconocer
Aunque el Big Mac cuesta menos que en Estados Unidos medido en dólares, continúa siendo más caro en Argentina si se tiene en cuenta el poder adquisitivo local y su relación con la divisa. Es decir, en dólares no está entre los más caros, pero en relación con los ingresos locales, sí.
16:35 | 04/08/2026
El campo también está en rojo: 70% de los productores que alquilan están en crisis
Por el aumento de los costos de los insumos, los productores que alquilan campos para trabar soja y trigo presentan márgenes negativos. El 70% de los productores trabaja bajo estas características. Entre enero y julio aumentaron los volúmenes exportados pero ingresaron menos dólares.
16:20 | 04/08/2026
Cómo pagar los dólares de la tarjeta en agosto
Quienes tengan consumos en moneda extranjera pueden evitar el recargo si cancelan el saldo directamente en dólares. El paso a paso para pagar la tarjeta y no abonar de más.
Costos en dólares en agosto 2026
14:15 | 04/08/2026
Argentina lidera la mora del sector privado en América Latina y ya quedó cerca de Nigeria
Un informe de la consultora 1816 ubicó al país como el de mayor cartera irregular de créditos privados de la región y apenas por debajo de Nigeria en el ranking mundial. Aunque en junio se interrumpió una racha de 19 meses consecutivos de aumento de la mora, el alivio respondió, en buena medida, al pago del aguinaldo y a refinanciaciones récord.
08:07 | 04/08/2026
Sin cambios en el dólar oficial, los paralelos cerraron con leves bajas
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.
17:06 | 03/08/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar MEP se posiciona como la alternativa de menor precio para dolarizarse. Cómo comprarlo, cuánto cotizan el oficial, el blue y el CCL, y qué espera el mercado para los próximos meses.
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