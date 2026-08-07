Fuertes lluvias azotan Pekín mientras China se prepara para la llegada del tifón Dolphin

PEKÍN, 7 ago - ​Varios distritos de Pekín emitieron el viernes por la tarde alertas por lluvias torrenciales, y ‌las autoridades advirtieron a ‌los residentes de posibles desastres, como inundaciones en el centro de la ciudad y deslizamientos de tierra y corrimientos de lodo en las zonas agrícolas y montañosas.

• Estas lluvias extremas se producen mientras China se prepara para la llegada del tifón Dolphin, ​que se espera ⁠que toque tierra a lo largo de ‌la costa oriental del país entre el ⁠domingo y el lunes.

• Los ⁠distritos de Dongcheng, Xicheng, Haidian, Chaoyang, Tongzhou y Pinggu, en Pekín, emitieron alertas por lluvias intensas, ya que ⁠se prevé que las precipitaciones por hora ​superen los 50 milímetros.

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• La mayor ‌precipitación se registró el viernes ‌por la tarde en el distrito de Miyun, ⁠al noreste de Pekín, donde se alcanzaron los 99,5 milímetros.

• Las autoridades han informado de que han movilizado a más de 2.000 efectivos para ​ayudar a ‌hacer frente a las inundaciones en los alrededores de Pekín.

• Se prevé que el tifón Dolphin traiga lluvias intensas o torrenciales a varias regiones, según las autoridades.

• Las fuertes ⁠lluvias y las inundaciones registradas el jueves en la provincia de Shaanxi, al noroeste de China, provocaron el derrumbe de carreteras, daños en puentes y en las infraestructuras eléctricas y de comunicaciones, lo que obligó a evacuar a miles de personas.

• Las provincias del este ‌y el sur de China se han estado preparando para la llegada de Dolphin, suspendiendo las rutas de ferry, paralizando las obras de construcción y evacuando los barcos pesqueros.

• Mientras tanto, las altas temperaturas se ‌han generalizado, con valores que superan los 38 grados centígrados en las regiones central y oriental. La última ola ‌de calor ⁠también ha azotado el noreste de China y ha batido récords en la cercana ​península de Corea.

Con información de Reuters