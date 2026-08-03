Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la primera semana de agosto 2026

Cuál es el dólar más conveniente hoy

El mercado cambiario comenzó agosto con escasas variaciones en las cotizaciones del dólar, aunque con una diferencia entre las distintas alternativas para acceder a la divisa estadounidense. En la primera semana del mes, el dólar MEP se consolida como la opción más económica para quienes buscan dolarizarse de forma legal.

Tras un julio con estabilidad cambiaria, analistas anticipan que en los próximos meses podría aumentar la demanda de cobertura, en un contexto de menor ingreso de divisas por factores estacionales.

Cómo comprar el dólar más barato

¿Cuál es el dólar más barato para comprar?

Según las cotizaciones de la primera semana de agosto, el dólar MEP es la alternativa de menor valor para acceder a la moneda estadounidense.

Las principales referencias del mercado son:

Dólar MEP: $1.512.

$1.512. Dólar oficial: $1.512.

$1.512. Dólar Banco Nación: $1.512.

$1.512. Dólar blue: $1.555.

De esta manera, el MEP se mantiene entre las opciones más convenientes para quienes buscan comprar dólares dentro del sistema financiero, mientras que el mercado informal continúa operando con una brecha superior.

Qué es el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, es un mecanismo legal que permite comprar dólares a través del mercado de capitales mediante la compra y venta de bonos. Una de sus principales ventajas es que no incorpora percepciones ni recargos impositivos adicionales y tampoco tiene restricciones sobre el monto a adquirir. Además, los dólares obtenidos pueden transferirse posteriormente a una cuenta bancaria en moneda extranjera a nombre del mismo titular.

Qué dólar me conviene comprar

Cómo comprar dólar MEP

Para operar dólar MEP es necesario:

Abrir una cuenta comitente en una ALyC o broker. Vincular una cuenta bancaria propia. Transferir pesos a la cuenta de inversión. Comprar un bono habilitado para la operatoria. Cumplir el plazo de permanencia exigido por la normativa. Vender el bono contra dólares. Transferir los dólares a una cuenta bancaria propia.

Algunas plataformas digitales incorporaron la posibilidad de operar dólar MEP directamente desde la aplicación. En esos casos, el usuario solo debe ingresar a la sección de compra de dólares, indicar el monto deseado y confirmar la operación. Una vez finalizado el proceso y cumplidos los plazos correspondientes, los dólares quedan acreditados en la cuenta y pueden mantenerse allí o transferirse a una caja de ahorro en dólares.

Cómo terminó julio el dólar

Durante julio, la cotización del dólar mostró una marcada estabilidad. El tipo de cambio cerró el mes prácticamente sin cambios, con un incremento de apenas $3 (0,2%), un avance considerablemente inferior a la inflación estimada por las consultoras privadas.

La reducción del flujo estacional proveniente del comercio exterior suele incrementar la atención del mercado sobre la evolución del tipo de cambio, aunque por el momento las cotizaciones continúan moviéndose dentro del esquema de bandas.