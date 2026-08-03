¿Vale la pena cambiar Windows? Las ventajas de SteamOS para transformar tu computadora en una consola

Este sistema operativo apunta a ofrecer una experiencia más simple.

SteamOS dejó de ser una alternativa exclusiva para la Steam Deck y se consolida como una opción cada vez más atractiva para quienes usan la PC principalmente para jugar. Desarrollado por Valve y basado en Linux, este sistema operativo apunta a ofrecer una experiencia más simple, con menos procesos en segundo plano y un mejor aprovechamiento de los recursos del equipo frente a Windows 11.

Sin embargo, cambiar de sistema operativo no garantiza un aumento automático del rendimiento. La principal diferencia entre SteamOS y Windows 11 está en el tipo de experiencia que busca cada jugador. Mientras la propuesta de Valve se enfoca en optimizar el gaming, Windows sigue destacándose por su amplia compatibilidad con videojuegos, programas y accesorios.

SteamOS o Windows 11: cuál conviene para jugar

El rendimiento promedio entre ambos sistemas puede ser muy similar cuando se utiliza el mismo hardware. La cantidad de cuadros por segundo depende de distintos factores, como el videojuego, los controladores instalados y la configuración elegida.

Donde SteamOS puede sacar ventaja es en la estabilidad. Al ejecutar menos servicios y procesos en segundo plano, libera una mayor cantidad de recursos para los juegos, lo que puede traducirse en tiempos de respuesta más consistentes y una reducción de caídas repentinas del rendimiento durante escenas exigentes.

No obstante, Windows 11 conserva una ventaja importante en materia de compatibilidad. Juegos como Valorant, Fortnite, Call of Duty, Battlefield o League of Legends requieren tecnologías que funcionan de manera nativa en el sistema operativo de Microsoft, por lo que continúan siendo la opción más segura para quienes juegan títulos competitivos.

Más privacidad, pero también algunas limitaciones

Otro de los puntos fuertes de SteamOS es su enfoque más simple. El sistema incorpora menos servicios activos y puede resultar atractivo para los usuarios que prefieren tener un mayor control sobre su computadora y reducir la recopilación de datos.

En cambio, Windows 11 integra funciones como la cuenta de Microsoft, herramientas de sincronización y características basadas en inteligencia artificial, que amplían las posibilidades del sistema, aunque también requieren el procesamiento de más información.

SteamOS saca ventaja en la estabilidad porque ejecuta menos servicios y procesos en segundo plano.

Eso sí, SteamOS también presenta algunas desventajas. Quienes decidan adoptarlo deberán aceptar ciertas limitaciones de compatibilidad y, en algunos casos, resolver inconvenientes propios del ecosistema Linux cuando un juego o un accesorio no funcione correctamente.

Para quienes quieran probar la experiencia sin abandonar Windows 11, una de las alternativas mencionadas es instalar Bazzite, una distribución de Linux orientada al gaming que puede convivir con Windows mediante un sistema de arranque dual.

En definitiva, SteamOS aparece como una excelente opción para quienes juegan principalmente desde Steam y priorizan una experiencia similar a la de una consola. En cambio, Windows 11 sigue siendo la alternativa más completa para quienes buscan la mayor compatibilidad posible.