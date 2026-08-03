La investigación por el brutal femicidio de Mailén Antonich avanza después de que se negaran a declarar los dos aprehendidos acusados del crimen y a la espera de una serie de pericias que ordenó la Justicia. Es por eso que este mediodía el fiscal Carlos Russo a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°7 dictó el secreto de sumario por 48 horas a la espera de incorporar y ordenar nuevas pericias. Además, los investigadores esperan más resultados de la autopsia que hasta el momento informó que la joven murió de un paro cardíaco tras una hemorragia grave provocada por una herida cortopunzante en la zona cervical. Sin embargo, la Fiscalía busca saber si el femicidio tuvo que ver con un ataque sexual y establecer también la hora exacta de la muerte.

En ese sentido, la investigación logró dar con las tarjetas de memoria de cámaras de seguridad de uno de los dos complejos de la zona. Uno de los propietarios del lugar está en el país y aportó las imágenes mientras que el otro está fuera de Argentina y buscan obtener ese material en las próximas horas. Fuentes de la investigación destacaron que las cámaras secuestradas apuntaban al lugar donde los aprehendidos fueron sorprendidos cuando quemaban las pertenencias de la víctima. Allí fueron capturados Agustín Díaz de 26 años y José Luis Aquino de 27, que fueron sorprendidos por los familiares de Mailén, que, acompañados por algunos policías, llegaron al lugar donde un remisero había dejado a la joven que iba a una supuesta entrevista laboral.

Decretaron secreto de sumario en el caso

El secreto de sumario dictado por la Justicia se dio luego de un intercambio de versiones entre la mamá de la víctima y el Fiscal. La mujer aseguró en una entrevista a C5N que “había tres personas en el lugar pero uno escapó corriendo a metros de la policía y nadie lo detuvo”. Por su parte, el fiscal Russo destacó que no hay ningún informe policial ni ninguna declaración testimonial que indique la presencia de más personas que hasta ahora están detenidas. Los acusados del femicidio, acompañados por defensores oficiales, no quisieron responder preguntas y se negaron a dar testimonio, por lo que se espera que sigan detenidos en la cárcel de Batán y en los próximos días queden con prisión preventiva.

Mientras especialistas de la DDI trabajan con las imágenes de cámaras de seguridad, otros peritos analizan las páginas de redes sociales y las “bolsas de trabajo” por las que fue contactada Mailén y por las que en los últimos días hubo varias denuncias que aseguraban que se trataba de engaños para obtener fotos y dinero por parte de estafadores pero también con la posibilidad, según declaran algunas denunciantes, de captar jóvenes con otro fin. En el caso de Mailen, el contacto le había pedido una foto para confeccionar el carnet laboral y le ofrecía un supuesto trabajo en un balneario de la zona de Punta Mogotes. Hasta esa entrevista la joven fue llevada por un remisero que le dijo a la familia que la “llevó de onda” porque se estaban conociendo y querían formar un vínculo. Sin embargo, la familia de la joven asesinada sospecha de la participación del hombre y pide que la Justicia avance con la investigación sobre él.

Ahora, la expectativa de la investigación está puesta en el análisis de las cámaras de seguridad y en los informes del Cuerpo Médico Forense tanto para los resultados finales de autopsia como de las heridas detectadas en el cuerpo y la cara de uno de los detenidos. Además, los pesquisas avanzan en los mensajes que recibió la joven asesinada en busca de conocer quién organizó la falsa entrevista laboral que terminó en el brutal femicidio por el que toda la familia reclama Justicia por Mailén.