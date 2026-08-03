La Justicia empezó a reconstruir cómo fueron las últimas horas de Mailén Antonich, la joven de 24 años que fue asesinada en un balneario de Mar del Plata cuando iba a una entrevista laboral. Hay varios puntos sobre los que trabajan los investigadores: desde el mensaje que recibió en el que le ofrecieron ese presunto trabajo, la detención de los dos serenos y el testimonio del remisero que la llevó hasta el lugar donde apareció su cuerpo.

Cronología del caso Mailén Antonich

15 horas del sábado: Mailén sale de su casa

Todo empezó cerca de las 15 del sábado cuando Antonich salió de su casa rumbo a una supuesta entrevista para un trabajo. Dejó a sus dos hijas al cuidado de familiares y se fue en un auto de una aplicación. Su entorno contó que el conductor era un hombre con el que recién estaba empezando una relación.

Fuentes de la investigación contaron que la joven había publicado días antes un mensaje en Facebook para buscar trabajo. Un hombre respondió a ese aviso y le ofreció un puesto de limpieza en un hotel. Para avanzar con la supuesta contratación, le pidió una foto para confeccionar un carnet y la citó en un supuesto "Balneario Punta Mogotes Cero", un lugar que en realidad no existe. Esta modalidad de engaño, que utiliza ofertas laborales falsas para captar víctimas, es la misma que había denunciado días antes otra joven de Mar del Plata, quien alertó sobre perfiles falsos que pedían fotos y citaban en lugares inexistentes.

17 horas del sábado: Mailén envía la última foto

Cerca de las 17, Antonich envió a su familia una foto desde la zona donde estaba. Después de ese mensaje, su madre María empezó a preocuparse al ver que no contestaba. Ante esa situación, la mujer alertó a la familia y decidieron salir a buscarla. Un tío y primo de la joven fueron hasta el balneario señalado en la foto, pero no lograron encontrarla. "Fuimos los primeros que vinimos y hablamos con el primer sereno. Lo notamos nervioso y no nos quiso dejar pasar. Pasamos igual y revisamos el fondo", relató en diálogo con la prensa. El hombre también indicó que la foto fue la pista que les permitió llegar hasta ese lugar. "Golpeamos ahí, salió un chico y soltó un perrito. Se metió, me acerqué y le preguntamos. Tartamudeaba mucho", aseguró.

Tarde-noche del sábado: la familia radica la denuncia de su desaparición

Más tarde, la familia se presentó en la comisaría para denunciar su desaparición. Primero intentaron volver una vez más al lugar donde había sido citada y, finalmente, radicaron la denuncia por averiguación de paradero. La angustia de la familia crecía minuto a minuto, mientras los investigadores comenzaban a trabajar en el caso.

Madrugada del domingo: detienen a los serenos sospechosos y hallan el cuerpo

La causa dio un giro a la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas en el balneario. Al llegar, los policías vieron a dos hombres que escapaban corriendo. Ambos fueron detenidos a pocos metros, mientras intentaban esconderse entre los árboles. Detrás de una casilla utilizada por los serenos encontraron el cuerpo de la joven: estaba desnuda, envuelta en una frazada y tenía las manos y los pies atados con cables. En el lugar también secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Los detenidos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, ambos serenos del balneario. Según trascendió, los dos presentaban lesiones compatibles con heridas de defensa , que los investigadores creen que fueron provocadas por la resistencia de la víctima durante el ataque. Este dato es clave porque indica que la joven intentó defenderse de sus agresores antes de ser asesinada. Hoy serán indagados en la Fiscalía General de Mar del Plata.

Los resultados de la autopsia y las pruebas en curso

A última hora del domingo, trascendieron los resultados preliminares de la autopsia, que confirmó que Antonich fue asesinada de una puñalada en la zona cervical, una lesión que le provocó una hemorragia y un posterior paro cardíaco. Los médicos también constataron heridas defensivas en los brazos, las manos y las piernas , y detectaron signos compatibles con un abuso sexual. Ahora esperan los resultados de los estudios de ADN realizados a los acusados para determinar si coinciden con las muestras recolectadas.

Durante los peritajes también fue hallado un tambor de 200 litros con restos de una incineración. Los investigadores sospechan que allí podrían haber intentado quemar objetos vinculados al crimen antes de escapar, por lo que la Policía Científica analiza su contenido. Este hallazgo podría ser determinante para reconstruir los momentos posteriores al crimen y establecer qué intentaron ocultar los detenidos.

La investigación continúa: el rol del remisero y las cámaras de seguridad

En paralelo, la fiscalía avanza con la reconstrucción de los movimientos previos al femicidio. El conductor de la aplicación que llevó a la joven hasta la zona fue identificado y, según se supo, manifestó su intención de declarar ante el fiscal acompañado por un abogado, aunque hasta el momento no tiene ninguna orden de detención. También fue contactado el dueño del balneario, que está fuera del país. Fuentes judiciales indicaron que ya puso a disposición las cámaras de seguridad del predio para que sean incorporadas a la investigación.

Con esos testimonios, las pericias y los resultados científicos que todavía restan incorporarse al expediente, la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata , encabezada por el fiscal Carlos Russo , busca determinar la participación de los detenidos y el rol del remisero. El caso de Mailén Antonich es un nuevo alerta sobre la peligrosidad de las ofertas laborales falsas que circulan en redes sociales y que, en este trágico episodio, terminaron con la vida de una joven madre que solo buscaba trabajo para mantener a sus hijas.