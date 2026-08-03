Nancy Pazos contó lo que Milei no quería que se supiera sobre la visita del FMI.

La periodista Nancy Pazos reveló este lunes en C5N detalles de una supuesta conversación que mantuvo la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante una cena con empresarios en su reciente visita a la Argentina. Según sostuvo, la funcionaria habría expresado reparos sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Pazos comenzó recordando la reciente visita de la titular del FMI al país. "Viste que estuvo Georgieva la semana pasada por la Argentina", señaló, antes de introducir la versión que, según aclaró, le transmitieron distintas fuentes. "Al parecer, según lo que cuentan, Georgieva se soltó un poco de lengua en la famosa noche en donde comió con empresarios de distinto rubro", afirmó la periodista, al remarcar que se trata de información que surgió de quienes habrían participado de ese encuentro.

Qué habría dicho Georgieva

A continuación, detalló cuáles habrían sido los principales comentarios de la directora del organismo internacional. "Lo concreto es que, esa noche, Georgieva dijo dos cosas: la primera es que el Gobierno está demasiado pendiente del tema de la inflación y que podría un poquitito moverse, que no tiene por qué estar tan estructurado", aseguró.

Nancy Pazos contó lo que Milei no quería que se supiera sobre la visita del FMI.

Por último, Pazos sostuvo que la titular del FMI también hizo referencia a la política cambiaria. "Obviamente, habló de un dólar más alto, como bien confesó el pobre vocero", concluyó.