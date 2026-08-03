Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Nelson Castro sobre Milei en vivo: "Es"

Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Nelson Castro en vivo.

El periodista Nelson Castro cuestionó la estrategia política del gobierno de Javier Milei y aseguró que el oficialismo incurre en un "error" al considerar que ya tiene asegurado el triunfo en las próximas elecciones. En Radio Rivadavia, también advirtió que el Presidente no logra comprender el nivel de incertidumbre que, según su análisis, atraviesa la economía.

Al referirse al escenario político, Castro afirmó que "el Gobierno cree que tiene ganada la elección". Sin embargo, consideró que esa lectura es equivocada y recordó un antecedente reciente. "Es un error, lo mismo le pasó al macrismo", sostuvo.

El periodista profundizó esa idea y remarcó que se trata de "un grueso error, realmente". En ese sentido, planteó que el contexto económico y social todavía presenta desafíos que pueden influir en el humor del electorado. "Ante una situación de dificultad creciente, que a lo mejor la gente en última instancia, ante lo horrible de lo otro y esto, 'me quedo con esto'", expresó.

La advertencia sobre la incertidumbre económica

Durante su análisis, Castro también hizo foco en la situación económica y sostuvo que existe un clima de incertidumbre que el Presidente no estaría percibiendo. "Pero es una situación de incertidumbre muy fuerte que Milei no entiende", afirmó.

Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Nelson Castro en vivo.

Según el periodista, ese escenario también repercute sobre quienes evalúan invertir en el país. En esa línea, aseguró que la incertidumbre "genera incertidumbre en inversores" y concluyó con una nueva crítica hacia el mandatario: "Es algo que el Presidente no entiende".