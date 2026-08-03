Humor, nostalgia y cringe: la obra en Paseo La Plaza que expone con sarcasmo la cultura web de la década del 2010

Zumbido tendrá su segunda función el 15 de agosto.

Para quienes buscan una salida cultural diferente, cargada de humor y recuerdos de una época no tan lejana, la obra Zumbido se perfila como una alternativa imperdible dentro de la cartelera porteña. Luego de su estreno, la pieza encarará su segunda función el próximo sábado 15 de agosto en la emblemática sala del Paseo La Plaza, prometiendo una inmersión directa en los primeros años de la era digital y las complejidades de crecer al ritmo de las primeras redes sociales.

La propuesta, encabezada por Iara, se adentra sin rodeos en el ecosistema de la internet de la década de 2010. A través de un recorrido que rescata la estética, el lenguaje y las dinámicas de aquellos años, la trama aborda desde la primera desilusión amorosa en un chat de MSN Messenger hasta las fotos de Facebook que hoy provocan pudor, pasando por los comentarios de Twitter que marcaron la identidad de toda una generación.

Zumbido analiza la etapa de exploración juvenil en una web que recién nacía y carecía del ordenamiento actual. Era una época dominada por la incorrección, la ingenuidad del usuario principiante y la urgencia constante por encajar en plataformas cuyos códigos se iban inventando sobre la marcha.

Entre nicks recargados, fotos con filtros primarios y la mítica notificación que le da nombre al espectáculo, la obra convierte el choque generacional y el cringe en materia prima para la comedia. La pieza invita a los espectadores a hacer las paces con esa versión adolescente que juraron olvidar, recordando entre risas que, aunque intentes borrar el historial, la memoria digital nunca vence.

Obra Zumbido.

Ficha de la función

Fecha: Sábado 15 de agosto.

Lugar: Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA).

Beneficios: 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés abonando con tarjetas Santander Amex.

Obra Zumbido.

Otra opción para disfrutar del teatro porteño

La pieza dramática Visitando al Sr. Green, escrita por el autor estadounidense Jeff Baron, regresa a la cartelera de la Ciudad de Buenos Aires con un montaje encabezado por Jorge Suárez y Facundo Arana. La producción iniciará sus funciones el próximo 9 de septiembre en el escenario del Multiteatro, con un esquema de presentaciones programado de miércoles a domingos.

La puesta en escena cuenta con la dirección de Santiago Doria, quien está a cargo de esta nueva relectura del texto. La obra plantea una trama centrada en el encuentro entre sus dos protagonistas, articulando momentos de humor y drama alrededor de las relaciones humanas y el conflicto generacional.