Qué día cae el feriado y fin de semana largo de agosto 2026 en Argentina: la fecha confirmada

Calendario de feriados de agosto.

El calendario oficial de feriados de 2026 ya tiene confirmado el próximo descanso extendido para millones de argentinos. Después de las vacaciones de invierno y en plena segunda mitad del año, agosto ofrecerá un nuevo fin de semana largo de tres días, una fecha esperada tanto por quienes planean una escapada como por quienes buscan un respiro de la rutina.

El receso estará marcado por uno de los feriados patrios más importantes del país: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, prócer fundamental en la independencia argentina y de gran parte de Sudamérica. En esta oportunidad, la fecha no sufrirá modificaciones y se mantendrá en el día establecido por el calendario nacional.

¿Qué día es el feriado de agosto 2026?

De acuerdo con el calendario nacional de feriados, el lunes 17 de agosto de 2026 será feriado en todo el país por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días, integrado por los siguientes días:

Sábado 15 de agosto.

Domingo 16 de agosto.

Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

Si bien la Ley 27.399 contempla la posibilidad de trasladar determinados feriados, este homenaje al Libertador se mantiene en su fecha original, por lo que el descanso quedó oficialmente confirmado para ese fin de semana.

¿Por qué es feriado el 17 de agosto?

El 17 de agosto recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido en 1850. Considerado el principal prócer de la Argentina, fue una figura decisiva en los procesos de independencia de Argentina, Chile y Perú.

Su legado militar incluye algunos de los episodios más trascendentes de la historia latinoamericana. Entre ellos sobresalen la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, la victoria en la batalla de San Lorenzo y la organización del Ejército de los Andes, fuerza con la que protagonizó el histórico cruce de la Cordillera en 1817.

José de San Martín.

Aquella campaña permitió la victoria en la batalla de Chacabuco y abrió el camino para la independencia de Chile. Más tarde, San Martín lideró las expediciones que culminaron con la liberación de Perú, convencido de que la emancipación regional era indispensable para garantizar la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Luego de años dedicados a las campañas militares, San Martín dejó el continente en 1824 y se instaló en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde vivió junto a su hija hasta su fallecimiento, el 17 de agosto de 1850. Su figura es uno de los pilares de la identidad nacional y latinoamericana. Cada aniversario de su muerte no solo da lugar a un feriado nacional, sino también a actos oficiales, homenajes y actividades educativas que buscan mantener vigente el legado de quien es reconocido como el Libertador de América.