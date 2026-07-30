Trabajó con Hugo Midón y es considerado el padre de la comedia musical infantil en argentina: el secreto detrás del éxito de Carlos Gianni (Foto: Palacio Libertad)

El Salpicón, la icónica obra musical infantil de Hugo Midón y Carlos Gianni, regresó al teatro con funciones especiales por las vacaciones de invierno. En un momento en el que las pantallas ganan terreno en las infancias, la obra mantiene su vigencia gracias al mensaje que le dejaron sus creadores: celebrar la libertad y dejar que la imaginación cree sin pedir permiso.

La producción llega como una reversión, más actualizada, del gran clásico pensado por los padres de los musicales infantiles en Argentina. En diálogo con El Destape, Carlos Gianni reveló el secreto detrás del éxito en sus obras y explicó la gran clave a la hora de producir para las infancias. "No son solamente para los chicos, sino para toda la familia", subrayó.

Una carrera de la mano de Hugo Midón: cómo nacieron los grandes hits

Docente, compositor y director musical, Gianni se encuentra detrás de las obras más icónicas del teatro musical infantil. Desde Huesito Caracú, Vivitos y Coleando, La vuelta a la manzana y hasta Derechos Torcidos, el productor ha participado en la creación de producciones que fueron éxitos avasallantes junto a Hugo Midón logrando que grandes y chicos canten sus canciones.

El compositor asocia el comienzo de su carrera a Midón. "Mis comienzos en el teatro musical infantil vienen de una invitación de Hugo Midón. Él estaba terminando sus estudios de actuación, pero en realidad quería dedicarse a escribir y a dirigir, y yo tuve el privilegio de que me eligiera para acompañarlo desde la música", recordó.

La dupla se volvió una parte clave de la historia de la cultura argentina. "Mi carrera fue siempre de la mano de Hugo y como fuimos los primeros en intentar mostrar a los chicos un espectáculo musical, tuvimos la suerte de que tanto el público como la crítica nos apoyó", remarcó.

Con el correr de los años, a contrario de lo que suele pasar, las obras con sus canciones y guiones cobraron más vigencia. "Las producciones de teatro para los chicos tuvieron algunos cambios, pero en nuestro caso, son más actuales hoy que cuando fueron creadas, se debe a que tocan temas sociales, personales y de relación con los otros", explicó Gianni.

El único cambio es el tiempo de duración del espectáculo, que se adaptó a la nueva forma de prestar atención de las nuevas generaciones. "Los chicos actuales, que viven con la pantalla en sus manos, prefieren los espectáculos no tan largos como eran anteriormente", apuntó el productor musical. Sin embargo, remarcó que las adaptaciones actuales conservan los libros y la música porque los temas que tocan pertenecen a todas las edades.

El secreto detrás de la creación de obras musicales infantiles

Gianni creó la música que hoy le cuenta historias e invita a reflexionar a más de cuatro generaciones juntas de espectadores en el teatro. "El éxito de nuestros espectáculos infantiles radica en que no son solamente para los chicos, sino para toda la familia. Siempre hay una visión infantil y una que sorprende a los adultos", reveló.

Carlos Gianni junto al elenco de El Salpicón actual

El reconocido productor musical señaló que el secreto a la hora de pensar las historias, sus canciones, vestuarios y escenografías está en no subestimar a las infancias. "La clave de hacer teatro para los más chicos es que los niños son seres muy inteligentes, profundos, emotivos y, sobre todo, aman el juego. Si un espectáculo tiene estas características, estamos en el buen camino", explicó.

El Salpicón: la obra clave para ver con los más chicos

El Salpicón regresó al teatro con una reversión de la obra de 1995. El espectáculo se muestra como un homenaje vivo al universo de Midón y Gianni, donde predominan el juego y la música como formas de conocimiento.

A través de cuatro intérpretes que realizan distintos personajes, la obra propone un paseo por diversas situaciones que conmueven, divierten y hacen reflexionar, con la capacidad profundamente teatral de mirar lo cotidiano como si pudiera convertirse, en cualquier momento, en algo fantástico.

"El Salpicón de hoy se constituyó en un hermosísimo espectáculo, que respetó en todo momento el libro de Hugo Midón", aseguró Gianni. Y apuntó: "El actor y las actrices son excelentes y modificaron un poco la puesta para hacerla más actual, también el teatro es distinto, pero el hecho de que sea más pequeño hace que todo se perciba muy bien".

Las entradas para El Salpicón están disponibles en la página oficial de Alternativa Teatral, tienen un valor de $25.000 y habrá funciones hasta mediados de agosto.