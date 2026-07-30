Ver Independiente vs. Newell's por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Gabriel Ávalos, goleador del equipo.

Independiente visita este jueves a las 21:15 a Newell´s Old Boys de Rosario, por la fecha 2 del torneo Clausura 2026. El conjunto de Avellaneda viene de superar por 2 a 0 a Estudiantes de La Plata, un triunfo necesario para empezar con el pie derecho el campeonato, en el marco de un semestre en donde llega con la obligación de pelear el campeonato.

El "Rojo" no juega este año copas internacionales y la sensación que dejó el equipo de Gustavo Quinteros en el primer semestre fue de falta de funcionamiento, en especial en el aspecto defensivo. Y este es un punto que en lo general lo pudo cubrir bien en el cruce con el "Pincha", con cierta solidez en el fondo y buenas coberturas, aunque faltó juego de mitad de cancha en adelante.

Por dónde ver Independiente contra Estudiantes de La Plata

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Independiente y Estudiantes de La Plata será transmitido por ESPN Premium.

La llegada de Santiago Mele a Independiente

El arquero uruguayo llega proveniente de Rayados de Monterrey con un préstamo por 12 meses, para competirle el lugar a Rodrigo Rey. Al llegar al país este lunes por la noche, el guardameta dialogó con los medios y dejó en claro su entusiasmo por vestir la camiseta del Rey de Copas. Además, reveló que el llamado del DT y el gran arranque en La Plata fueron claves para tomar la decisión: “Estoy muy ilusionado de este nuevo desafío. Pude hablar con Quinteros y con compañeros que pasaron por este club, quienes me dieron las mejores referencias. Vi el partido contra Estudiantes; es muy importante arrancar ganando porque ilusiona para todo lo que viene”.

El Rojo va por más.

"Muy contento de haber llegado a este club. Hablé con Gustavo, él me manifestó el interés de contar conmigo. Para mí, que un club tan grande como Independiente y un entrenador de la trayectoria de Gustavo me quiera en el equipo, es algo que valoro muchísimo. Estoy muy contento con que se haya dado la posibilidad de venir acá que era mi deseo", resaltó Mele, al tiempo quye se refirió a la competencia con Rey: "Rodrigo es un excelente arquero, ya lo conozco de haberlo enfrentado cuando estaba en Gimnasia. Tengo muchas ganas de sumar, de tener un buen día a día y competir que eso siempre le hace bien al equipo".