Para mayores de 60: 3 ejercicios para el abdomen bajo, ideales para hacer en casa.

Fortalecer el abdomen a partir de los 60 años es fundamental para tener una buena salud, mejorar el equilibrio, la fuerza y la movilidad. Cuanto más pasan los años, más importante se vuelve seguir una rutina de ejercicios para trabajar todos estos aspectos.

Esta rutina es muy sencilla y se enfoca en el abdomen. Lo mejor es que ni siquiera necesitás hacer abdominales y se hace desde casa. Tampoco necesitás una colchoneta ni pesas ni ningún objeto. Solamente necesitás un rato libre, un poco de energía y ropa cómoda. La rutina fue compartida por La Nani Fitness, quien comparte rutinas para adultos mayores o personas sedentarias.

Rutina para fortalecer el abdomen a los +60 años

Ejercicio 1

Ponete de pie con los dos brazos estirados a los costados de tu cuerpo y los pies separados, ancho de cadera. Tocá con tu mano izquierda tu pie derecho y volvé a la misma posición. Ahora, tocá con tu mano derecha tu pie izquierdo. Repetí varias veces, por 30 segundos o el tiempo que puedas.

Ejercicio 2

Repetí lo mismo, pero en vez de tocarte los pies, te vas a tocar las rodillas. Tocá con tu mano izquierda la rodilla derecha, subiéndola hacia arriba. Bajá y repetí lo mismo con las extremidades opuestas. Por 30 segundos o lo que aguantes.

Ejercicio 3

Elevá los brazos hacia arriba y cuando los bajes, bien estirados, chocá las dos palmas de las manos como si estuvieras aplaudiendo, pasándolas debajo de una pierna (que queda levemente elevada). Repetí con la pierna contraria, así durante 30 segundos o lo que puedas. ¡Listo!