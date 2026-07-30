Lollapalooza Chicago 2026 en vivo: por primera vez se podrá ver desde Argentina y estos son los horarios

La transmisión abarcará los cuatro días del festival, que se realizará del 30 de julio al 2 de agosto (Instagram/@lollapalooza).

Por primera vez, el festival Lollapalooza 2026 de Chicago estará disponible para seguirse en vivo desde Argentina a través de plataformas digitales oficiales como Disney+ y Hulu. Esta nueva modalidad permitirá que los fanáticos de todo el mundo disfruten del evento sin necesidad de estar presentes en Grant Park.

La transmisión abarcará los cuatro días del festival, que se realizará del 30 de julio al 2 de agosto, e incluirá recitales en directo, entrevistas exclusivas, contenido detrás de escena y la cobertura completa de todo lo que suceda en el lugar.

De acuerdo a la información que figura en la plataforma, el inicio de las emisiones será a partir de las 17 de Argentina y la organización aclaró que la transmisión cubrirá el desarrollo completo de cada jornada del festival. Es importante destacar que, para quienes no puedan seguir el evento en vivo, no habrá opción para ver los recitales una vez finalizados, por lo que será necesario conectarse en tiempo real para no perderse nada.

Esta iniciativa marca un cambio significativo en la manera en que los grandes festivales de música se acercan a su público, ampliando las posibilidades de acceso y experiencia virtual en un evento que se ha consolidado como uno de los más importantes a nivel global.

"Los festivales de música solían ser experiencias reservadas para las personas que podían estar físicamente allí", explicó Kevin Chernett, vicepresidente ejecutivo y responsable de Alianzas Globales de Medios en Live Nation. "Ahora se están convirtiendo en momentos globales en directo que los fans quieren vivir juntos en tiempo real, sin importar dónde estén en el mundo. Ampliar esta colaboración con Disney+ y Hulu permite que estos festivales lleguen a los aficionados a la música a una escala completamente diferente".

Quiénes tocan en Lollapalooza Chicago

Entre los artistas más destacados que formarán parte de la grilla se encuentran Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Jennie, The Smashing Pumpkins, The xx, Olivia Dean y John Summit, entre otros nombres de renombre internacional. Además de los shows principales, la transmisión contará con el llamado Live Set, que ofrecerá momentos especiales junto a los músicos.

Grilla Lollapalooza Chicago 2026

Jueves 30 de Julio | Headliners

Lorde: 22:30 hs — Escenario T-Mobile

John Summit: 22:30 – 00:00 hs — Escenario Bud Light

Worship: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s

Viagra Boys: 23:00 – 00:00 hs — Escenario Airbnb

Tarde / Noche:

Wet Leg: 21:30 – 22:30 hs — Escenario Allianz

Empire of the Sun: 20:30 – 21:30 hs — Escenario Bud Light

Sombr: 20:30 – 21:30 hs — Escenario T-Mobile

Boris Brejcha: 19:45 – 20:45 hs — Escenario Perry’s

Little Simz: 19:45 – 20:30 hs — Escenario Tito’s

5 Seconds of Summer: 18:30 – 19:30 hs — Escenario T-Mobile

Blood Orange: 18:45 – 19:45 hs — Escenario Bud Light

SB19: 17:30 – 18:30 hs — Escenario Allianz

Viernes 31 de Julio | Headliners

Charli XCX: 22:40 – 00:00 hs — Escenario T-Mobile

The Smashing Pumpkins: 22:30 – 00:00 hs — Escenario Bud Light

Major Lazer: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s

Freddie Gibbs: 23:15 – 00:00 hs — Escenario Airbnb

Tarde / Noche:

Nettspend: 21:30 – 22:30 hs — Escenario Tito’s

Lil Uzi Vert: 20:40 – 21:40 hs — Escenario T-Mobile

Yungblud: 20:30 – 21:30 hs — Escenario Bud Light

Suki Waterhouse: 19:40 – 20:40 hs — Escenario Allianz

SIDEPIECE: 19:45 – 20:45 hs — Escenario Perry’s

Zara Larsson: 18:40 – 19:40 hs — Escenario T-Mobile

The Story So Far: 18:30 – 19:30 hs — Escenario Bud Light

(G)I-DLE: 16:40 – 17:40 hs — Escenario T-Mobile

Sábado 1 de Agosto | Headliners

Olivia Dean: 22:30 – 00:00 hs — Escenario T-Mobile

JENNIE: 23:00 – 00:00 hs — Escenario Bud Light

Disco Lines: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s

DJ Trixie Mattel: 23:00 – 00:00 hs — Escenario Airbnb

Tarde / Noche:

Ethel Cain: 21:15 – 22:15 hs — Escenario Bud Light

Geese: 21:30 – 22:30 hs — Escenario Allianz

Alison Wonderland: 21:00 – 22:00 hs — Escenario Perry’s

The Neighbourhood: 20:30 – 21:30 hs — Escenario T-Mobile

bbno$: 20:15 – 21:15 hs — Escenario Tito’s

Clipse: 19:15 – 20:15 hs — Escenario Bud Light

Leon Thomas: 18:30 – 19:30 hs — Escenario T-Mobile

Wolf Alice: 17:15 – 18:15 hs — Escenario Bud Light

Domingo 2 de Agosto | Headliners

Tate McRae: 22:45 – 00:00 hs — Escenario T-Mobile

The xx: 22:45 – 00:00 hs — Escenario Bud Light

The Chainsmokers: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s

Ado: 23:15 – 00:00 hs — Escenario Airbnb

Tarde / Noche:

aespa: 21:45 – 22:45 hs — Escenario Allianz

Turnstile: 21:00 – 22:00 hs — Escenario Bud Light

beabadoobee: 20:45 – 21:45 hs — Escenario T-Mobile

Eli Brown: 21:00 – 22:00 hs — Escenario Perry’s

Hot Mulligan: 20:00 – 21:00 hs — Escenario Tito’s

YOASOBI: 19:00 – 20:00 hs — Escenario Bud Light

Duke Dumont: 19:45 – 20:45 hs — Escenario Perry’s

MUNA: 18:45 – 19:45 hs — Escenario T-Mobile