Lollapalooza Chicago 2026 en vivo: por primera vez se podrá ver desde Argentina y estos son los horarios

Por primera vez, el festival Lollapalooza 2026 de Chicago estará disponible para seguirse en vivo desde Argentina a través de plataformas digitales oficiales como Disney+ y Hulu. Esta nueva modalidad permitirá que los fanáticos de todo el mundo disfruten del evento sin necesidad de estar presentes en Grant Park.
La transmisión abarcará los cuatro días del festival, que se realizará del 30 de julio al 2 de agosto, e incluirá recitales en directo, entrevistas exclusivas, contenido detrás de escena y la cobertura completa de todo lo que suceda en el lugar.
De acuerdo a la información que figura en la plataforma, el inicio de las emisiones será a partir de las 17 de Argentina y la organización aclaró que la transmisión cubrirá el desarrollo completo de cada jornada del festival. Es importante destacar que, para quienes no puedan seguir el evento en vivo, no habrá opción para ver los recitales una vez finalizados, por lo que será necesario conectarse en tiempo real para no perderse nada.
Esta iniciativa marca un cambio significativo en la manera en que los grandes festivales de música se acercan a su público, ampliando las posibilidades de acceso y experiencia virtual en un evento que se ha consolidado como uno de los más importantes a nivel global.
"Los festivales de música solían ser experiencias reservadas para las personas que podían estar físicamente allí", explicó Kevin Chernett, vicepresidente ejecutivo y responsable de Alianzas Globales de Medios en Live Nation. "Ahora se están convirtiendo en momentos globales en directo que los fans quieren vivir juntos en tiempo real, sin importar dónde estén en el mundo. Ampliar esta colaboración con Disney+ y Hulu permite que estos festivales lleguen a los aficionados a la música a una escala completamente diferente".
Quiénes tocan en Lollapalooza Chicago
Entre los artistas más destacados que formarán parte de la grilla se encuentran Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Jennie, The Smashing Pumpkins, The xx, Olivia Dean y John Summit, entre otros nombres de renombre internacional. Además de los shows principales, la transmisión contará con el llamado Live Set, que ofrecerá momentos especiales junto a los músicos.
Grilla Lollapalooza Chicago 2026
Jueves 30 de Julio | Headliners
Lorde: 22:30 hs — Escenario T-Mobile
John Summit: 22:30 – 00:00 hs — Escenario Bud Light
Worship: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s
Viagra Boys: 23:00 – 00:00 hs — Escenario Airbnb
Tarde / Noche:
Wet Leg: 21:30 – 22:30 hs — Escenario Allianz
Empire of the Sun: 20:30 – 21:30 hs — Escenario Bud Light
Sombr: 20:30 – 21:30 hs — Escenario T-Mobile
Boris Brejcha: 19:45 – 20:45 hs — Escenario Perry’s
Little Simz: 19:45 – 20:30 hs — Escenario Tito’s
5 Seconds of Summer: 18:30 – 19:30 hs — Escenario T-Mobile
Blood Orange: 18:45 – 19:45 hs — Escenario Bud Light
SB19: 17:30 – 18:30 hs — Escenario Allianz
Viernes 31 de Julio | Headliners
Charli XCX: 22:40 – 00:00 hs — Escenario T-Mobile
The Smashing Pumpkins: 22:30 – 00:00 hs — Escenario Bud Light
Major Lazer: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s
Freddie Gibbs: 23:15 – 00:00 hs — Escenario Airbnb
Tarde / Noche:
Nettspend: 21:30 – 22:30 hs — Escenario Tito’s
Lil Uzi Vert: 20:40 – 21:40 hs — Escenario T-Mobile
Yungblud: 20:30 – 21:30 hs — Escenario Bud Light
Suki Waterhouse: 19:40 – 20:40 hs — Escenario Allianz
SIDEPIECE: 19:45 – 20:45 hs — Escenario Perry’s
Zara Larsson: 18:40 – 19:40 hs — Escenario T-Mobile
The Story So Far: 18:30 – 19:30 hs — Escenario Bud Light
(G)I-DLE: 16:40 – 17:40 hs — Escenario T-Mobile
Sábado 1 de Agosto | Headliners
Olivia Dean: 22:30 – 00:00 hs — Escenario T-Mobile
JENNIE: 23:00 – 00:00 hs — Escenario Bud Light
Disco Lines: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s
DJ Trixie Mattel: 23:00 – 00:00 hs — Escenario Airbnb
Tarde / Noche:
Ethel Cain: 21:15 – 22:15 hs — Escenario Bud Light
Geese: 21:30 – 22:30 hs — Escenario Allianz
Alison Wonderland: 21:00 – 22:00 hs — Escenario Perry’s
The Neighbourhood: 20:30 – 21:30 hs — Escenario T-Mobile
bbno$: 20:15 – 21:15 hs — Escenario Tito’s
Clipse: 19:15 – 20:15 hs — Escenario Bud Light
Leon Thomas: 18:30 – 19:30 hs — Escenario T-Mobile
Wolf Alice: 17:15 – 18:15 hs — Escenario Bud Light
Domingo 2 de Agosto | Headliners
Tate McRae: 22:45 – 00:00 hs — Escenario T-Mobile
The xx: 22:45 – 00:00 hs — Escenario Bud Light
The Chainsmokers: 22:30 – 23:45 hs — Escenario Perry’s
Ado: 23:15 – 00:00 hs — Escenario Airbnb
Tarde / Noche:
aespa: 21:45 – 22:45 hs — Escenario Allianz
Turnstile: 21:00 – 22:00 hs — Escenario Bud Light
beabadoobee: 20:45 – 21:45 hs — Escenario T-Mobile
Eli Brown: 21:00 – 22:00 hs — Escenario Perry’s
Hot Mulligan: 20:00 – 21:00 hs — Escenario Tito’s
YOASOBI: 19:00 – 20:00 hs — Escenario Bud Light
Duke Dumont: 19:45 – 20:45 hs — Escenario Perry’s
MUNA: 18:45 – 19:45 hs — Escenario T-Mobile