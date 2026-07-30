La ONU acusó a Israel de extender cada vez más su ocupación sobre Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa) denunció que las fuerzas israelíes continúan expandiendo las áreas bajo su control en la Franja de Gaza, al tiempo que empeoran las condiciones para la población civil y para las operaciones de asistencia humanitaria. El organismo alertó que la situación sobre el terreno se deterioró en los últimos días debido a la intensificación de las hostilidades, nuevas órdenes de evacuación y mayores restricciones al acceso de ayuda.

En su último informe de situación, la Unrwa señaló que el entorno operativo en Gaza "continúa deteriorándose", especialmente en la denominada "zona humanitaria" ubicada al oeste de la llamada "línea amarilla", el límite de control establecido por las fuerzas israelíes.

Además, el organismo indicó que esa línea de control avanzó sobre distintas zonas del territorio, entre ellas el este de la región central de Gaza, sectores de la ciudad de Gaza y Khan Younis. Según la agencia de la ONU, esos movimientos estuvieron acompañados por nuevas órdenes de evacuación y de permanencia en refugios que afectaron infraestructura humanitaria, incluyendo más de diez instalaciones de la propia Unrwa. La organización advirtió que estas medidas dificultan cada vez más la asistencia a la población y reducen la capacidad de respuesta frente a una crisis humanitaria que se profundiza desde el inicio de la guerra.

El informe también alertó que las restricciones al ingreso de aceite lubricante y repuestos mantienen paralizada buena parte de la operación humanitaria. Más de la mitad de la flota de vehículos de la Unrwa quedó fuera de servicio por la falta de aceite para motores y piezas de recambio, mientras que la escasez de combustible y lubricantes también afectó a 62 pozos de agua administrados por la agencia. Como consecuencia, la producción y distribución de agua potable de la Unrwa se redujo un 42%, una situación que compromete el acceso al agua limpia para cientos de miles de personas en un contexto de desplazamientos masivos y deterioro sanitario.

Más de 73.000 palestinos murieron desde el inicio de la guerra

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, citado por las Naciones Unidas, entre el 7 de octubre de 2023 y el 24 de julio de 2026 murieron 73.246 palestinos y otras 173.727 personas resultaron heridas en la Franja de Gaza. El informe precisa que, incluso después del anuncio del alto el fuego del 10 de octubre de 2025, se registraron 1.180 muertos y 3.810 heridos hasta el 22 de julio de 2026.

Por su parte, la Unrwa informó que desde el comienzo del conflicto fallecieron 393 personas vinculadas a la agencia en Gaza: 311 integrantes de su personal y otras 82 que colaboraban con sus operaciones humanitarias.