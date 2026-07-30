Qué se sabe de la salud de Chiche Gelblung: así está el periodista

Chiche Gelblung fue dado de alta tras permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei y continúa recuperándose favorablemente en su casa

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en los últimos días luego de su internación en el Sanatorio Mater Dei. El periodista y conductor, de 82 años, atravesó un cuadro respiratorio y febril que requirió atención médica, aunque su evolución fue favorable y ya recibió el alta hospitalaria.

Chiche Gelblung recibió el alta y continúa la recuperación en su hogar

Tras varios días internado, Chiche Gelblung fue dado de alta el miércoles por la tarde y actualmente se encuentra en su casa junto a su familia. Según informó Teleshow a través de allegados al periodista, el conductor continúa enfocado en su recuperación y prioriza el descanso para recuperar fuerzas.

El objetivo inmediato es completar el proceso de mejoría antes de retomar sus actividades habituales. A pesar de las dificultades de salud que atravesó recientemente, mantiene intactas sus ganas de volver al trabajo y continuar con sus proyectos profesionales.

La noticia llevó tranquilidad a quienes seguían de cerca su estado de salud, especialmente después de que se conociera la internación por un problema respiratorio acompañado de fiebre.

Por qué estuvo internado Chiche Gelblung

La internación fue confirmada públicamente por Ángel de Brito durante su programa Ángel responde, emitido por Bondi Live. Allí brindó detalles sobre el cuadro que presentó el reconocido periodista. "Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron. Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio", explicó el conductor.

Además, señaló que el levantamiento del programa que Gelblung conducía en Net TV también habría significado un importante impacto emocional para el periodista en los últimos meses. Aunque la situación generó preocupación entre sus seguidores, el cuadro pudo ser controlado rápidamente por el equipo médico y evolucionó favorablemente hasta permitirle regresar a su domicilio.

Las complicaciones médicas que enfrentó Chiche Gelblung en el último año

La reciente internación se suma a un período complejo en materia de salud para Chiche Gelblung. Fernanda Iglesias recordó en el programa Puro Show (El Trece) algunas de las complicaciones que debió afrontar durante el último año.

La periodista reveló que el conductor permaneció aproximadamente un mes en terapia intensiva debido a una trombosis en el tobillo. Como parte del tratamiento, los médicos le colocaron dos stents y debieron anticoagularlo para evitar mayores complicaciones.

A su vez, sufrió una lesión en la planta del pie que derivó en una infección y posteriormente en un cuadro de gangrena. La situación llegó a ser tan delicada que los especialistas evaluaron la posibilidad de amputarle una pierna. En aquel momento, el propio periodista expresó con contundencia cuál era su postura frente a esa alternativa: "Antes de morirme, prefiero eso".

Finalmente, una exitosa cirugía vascular permitió revertir el cuadro clínico y evitar una medida extrema. La colocación de los stents resultó clave para mejorar la circulación y favorecer su recuperación.

El periodista, de 82 años, ingresó al centro médico por un problema respiratorio acompañado de fiebre que logró ser controlado por el equipo médico.

El deseo de volver a trabajar y retomar su rutina

A sus 82 años, Chiche Gelblung continúa demostrando una fuerte vocación por el periodismo y la comunicación. Quienes forman parte de su entorno aseguran que uno de sus principales deseos es regresar a la actividad laboral una vez que los médicos consideren que se encuentra en condiciones.

Si bien actualmente la prioridad es preservar su bienestar físico y emocional, el conductor sigue proyectando su vuelta a los medios y mantiene el entusiasmo por continuar trabajando.

El regreso a su hogar marca una nueva etapa dentro de un proceso de recuperación que incluyó internaciones prolongadas, tratamientos médicos complejos y momentos de gran incertidumbre. Sin embargo, la evolución favorable de su estado de salud permite mirar el futuro con optimismo.

Rodeado por el acompañamiento de su familia y el afecto de colegas y seguidores, Chiche Gelblung atraviesa estos días enfocado en recuperar energías y retomar, poco a poco, la rutina que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino.