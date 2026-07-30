Los Besos darán un show gratuito en la Gala Mutante: cómo y dónde conseguir las entradas

Festival Mutante celebra cinco años con una gala junto a Los Besos.

Como antesala del Festival Mutante 2026, la Gala Mutante abrirá oficialmente los festejos por los cinco años de un encuentro que se consolidó como uno de los espacios más importantes para descubrir, impulsar y celebrar la música independiente nacional.

En alianza con el Complejo C y Futurock, el evento tendrá lugar el miércoles 12 y contará con un concierto especial de Los Besos, proyecto liderado por la cantante, compositora y escritora Paula Trama, quienes ya formaron parte de la primera edición del festival. Con una obra que combina sensibilidad pop, folk, rock y canción latinoamericana, la banda construyó una identidad propia dentro de la escena local. Además, El Príncipe Idiota será el encargado de musicalizar la velada con un DJ set.

La Gala Mutante será además el punto de partida de la edición aniversario del Festival, que este año celebrará cinco años de historia con una programación especialmente pensada para recorrer el camino construido desde su nacimiento. A lo largo de sus distintas ediciones, el festival recibió a artistas como Juana Molina, Santiago Motorizado, Mi Amigo Invencible, Lucy Patané, Las Ligas Menores, Winona Riders, Buenos Vampiros, Mujer Cebra, Daniel Melero, Melanie Williams y muchos más, consolidándose como una plataforma de referencia para la música independiente argentina.

Un encuentro abierto y gratuito para volver a reunirse con quienes acompañaron a Mutante durante estos cinco años y comenzar a vivir la previa del gran encuentro del 13 de septiembre en C Art Media que reunirá a Mi Amigo Invencible, Barbi Recanati, Lucy Patané, Nina Suárez, Sunlid y una banda sorpresa. Las entradas se consiguen de forma liberada a través de Passline.

Qué es el Festival Mutante

Desde su primera edición y en co-producción con el Complejo Art Media, Mutante se consolidó como un espacio dedicado a mostrar lo más inquieto y novedoso de la música independiente. Más que un festival de bandas, propone una experiencia artística integral con instalaciones, intervenciones visuales, muestras de arte y DJ sets que dialogan con la programación musical.

La Gala Mutante se realizará el próximo 12 de agosto en el Complejo C con entrada libre y gratuita.

Con el paso de los años, el evento se convirtió en un punto de encuentro para artistas y público interesado en descubrir qué está pasando en la escena actual, apostando tanto por proyectos emergentes como por referentes que marcaron el camino.

En su quinto aniversario, Festival Mutante vuelve a celebrar esa identidad, una mirada sobre el presente de la música independiente y una invitación a descubrir las propuestas que hoy están transformando el panorama artístico.