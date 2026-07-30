Luis Majul acusó a Cristina de "golpista" y defendió la gestión de Milei.

El periodista ultra oficialista Luis Majul volvió a cargar contra Cristina Kirchner después de la carta abierta que la expresidenta publicó bajo el título "El costo democrático de la politización de la justicia". Lejos de analizar los argumentos judiciales planteados en el texto, el conductor eligió leerlo en clave política y económica, y llegó a una conclusión tan contundente como insólita: que Cristina Kirchner busca instalar el miedo en los mercados.

"Creemos que detrás del manotazo de ahogado de Cristina hay mucho más que una estrategia judicial o una estrategia partidaria", aseguró, y agregó que el objetivo sería "convocar un escenario de miedo, de incertidumbre, de volatilidad, de desconfianza".

Cristina Kirchner en San Jose 1111.

Según el periodista, la intención sería que "se instale en el ambiente, y principalmente en los mercados, el famoso 'riesgo KUKA'", al que definió como "el mismo riesgo KUKA que impide que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos".

El comunicador fue más allá y enumeró una serie de fantasmas económicos que, sostuvo, la expresidenta buscaría reinstalar: "el pánico al regreso de los impuestazos, la emisión monetaria descontrolada, la superinflación, el control de precios, el cepo", además de eventuales protestas en supermercados y casos de corrupción asociados a gestiones anteriores.

"Cristina la golpista", la frase que generó rechazo

Majul redobló la apuesta y calificó directamente a la expresidenta de "golpista", aunque aclaró que no se trataría de un golpe de Estado tradicional. "Hay una intención de Cristina 'la golpista' de dar un golpe, no un golpe clásico", sentenció el conductor ultra oficialista, en una definición que equipara el ejercicio legítimo del derecho a réplica judicial y política con una maniobra desestabilizadora.

En una abierta e insólita defensa al modelo de Javier Milei, Majul sostuvo que el verdadero objetivo de Cristina Kirchner sería asestar "un golpe a la credibilidad y al crecimiento, la estabilidad, del modelo económico que hoy propone el gobierno".