Brasil frenó las ventas de pasajes de Flybond: ¿Qué pasa con los tickets de vuelos ya emitidos?

Las autoridades brasileñas limitaron la venta de pasajes de Flybondi por cancelaciones masivas.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil impuso el último miércoles restricciones inmediatas a Flybondi para la comercialización de billetes aéreos de la compañía argentina en todo el territorio brasileño. La determinación fue adoptada mediante una medida cautelar administrativa con entrada en vigor inmediata, con el objetivo explícito de evitar mayores perjuicios a los usuarios tras constatar que la empresa canceló el 79% de sus vuelos en ese país entre el 1 y el 27 de julio.

A partir de la detección de severos "indicios de deterioro" en la capacidad operacional de la empresa, el organismo regulador prohibió a Flybondi comercializar pasajes hacia destinos brasileños que aún no disponen de una operación efectiva, afectando específicamente las rutas hacia Florianópolis, Maceió y Salvador.

Asimismo, la firma tiene expresamente vedado ampliar su red registrada ante la entidad, lo que le impide sumar nuevos destinos, incorporar frecuencias o añadir vuelos en Brasil. En paralelo, la autoridad aeronáutica determinó la suspensión de la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Aeropuerto de Galeão) a partir del 3 de agosto de 2026, a menos que la compañía consiga acreditar antes de esa fecha la implementación de los ajustes necesarios para garantizar la regularidad del servicio.

La medida punitiva fue el resultado de un proceso de monitoreo que expuso fallas reiteradas en la prestación del servicio a lo largo de 2026. Los informes técnicos evidenciaron una caída constante de la actividad, marcadas divergencias entre la programación anunciada y los vuelos concretados, un incremento exponencial en las quejas de los usuarios y serias deficiencias en el área de atención al cliente.

El organismo brasileño constató la presencia de canales de comunicación deficientes, retrasos sostenidos o negativas directas en las devoluciones de dinero, dificultades para realizar cambios de fecha y una marcada falta de asistencia material hacia los pasajeros varados.

Flybondi había anunciado un acuerdo con los fabricantes Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves en diciembre de 2025.

¿Qué pasa con los tickets ya emitidos?

Desde la ANAC de Brasil aclararon que la medida cautelar no invalida los pasajes emitidos con anterioridad. No obstante, remarcaron que ante cualquier eventual cancelación, Flybondi mantiene la obligación legal de ofrecer asistencia material inmediata, reacomodación gratuita en otros vuelos o el reembolso integral del dinero en un plazo máximo de siete días desde que el cliente realiza la solicitud.

Las limitaciones dispuestas por el organismo regulador podrán ser revisadas o revocadas en el futuro. Para lograrlo, la aerolínea argentina deberá presentar pruebas contundentes que certifiquen el restablecimiento pleno de su capacidad operativa, una atención idónea a los consumidores y el cumplimiento estricto de las normas de la aviación civil internacional.