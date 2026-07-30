Revelan qué partido del Mundial 2026 generó tanto tráfico en internet como la final: ¿cuál fue?

Fuente: Techitup Middle East.

Según datos de Cloudflare Radar, el partido entre México e Inglaterra generó en internet un nivel de tráfico prácticamente idéntico al de la final del torneo entre España y Argentina. En ambos casos, el factor de desvío respecto al tráfico habitual fue de 1.19, una cifra que la empresa calcula tomando una ventana de dos horas después de cada partido.

El verdadero partido más viral no fue la final

El dato más llamativo del estudio es otro: el partido que más tráfico generó en todo el Mundial no fue la final, sino el cruce entre Argentina y Suiza en cuartos de final, con un factor de 1.26. Ese cruce, en el que Argentina ganó 3-1, quedó incluso por delante de la semifinal entre Francia y España, que registró un factor de 1.21. Una vez más, Messi llevando la delantera en todos los aspectos posibles.

Cómo quedó el ranking de selecciones

Más allá de los partidos puntuales, Cloudflare también midió qué selecciones generaron más tráfico en promedio durante todo el torneo:

Argentina , primer lugar, con un aumento promedio del 17%.

, primer lugar, con un aumento promedio del 17%. Francia , en segundo lugar.

, en segundo lugar. España , en tercer lugar.

, en tercer lugar. Noruega , en cuarto lugar.

, en cuarto lugar. Brasil, en quinto lugar.

México se ubicó en el puesto 10 de ese ranking, pese al fuerte interés que generó su propio partido contra Inglaterra, para muchos uno de los mejores de toda la competencia.

Ciberataques durante el torneo en México

El informe también reveló un dato de seguridad: durante el Mundial se registró una actividad sostenida de ataques contra aplicaciones y servicios en línea en México. Del total de intentos, el 53,1% fueron ataques de denegación de servicio (DDoS), pensados para saturar sitios y apps con tráfico falso. La buena noticia es que el 43% de esos intentos fue bloqueado por algún sistema de firewall de aplicaciones web (WAF).