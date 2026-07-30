Fue una de las sagas más famosas, pero sus actores recibieron un sueldo de miseria: "Tuve que vender mi casa"

Fue una de las sagas más famosas, pero sus actores recibieron un sueldo de miseria.

A pesar de haber protagonizado clásicos del cine durante su temprana edad (Los Goonies), la carrera de Sean Astin tuvo un ascenso meteórico gracias a Samsagaz Gamyi, el fiel compañeros que acompañó a Frodo hasta los confines de la Tierra Media. Con solo 28 años, Astin se convirtió en una de las caras más populares de Hollywood por su trabajo en El Señor de los Anillos, pero recién ahora se animó a contar lo poco que cobró por la famosa trilogía de películas que se convirtieron en un fenómeno mundial.

En una entrevista con The Guardian, Sean Astin reveló el impacto que significó para su carrera el nivel de exposición que le dio El Señor de los Anillos y lo poco que cobró por las películas que lo hicieron famoso: “No estaba preparado para ese nivel de visibilidad y acceso. Había una desconexión entre la atención que recibía y el dinero que teníamos. ¡No era mucho dinero!".

Sobre la cifra que cobró en ese momento, principios de los 2000, el actor rememoró: "De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad muy pequeña por la trilogía”. Esa cantidad es de 75 mil dólares por película, con una suma total cercana a los 250 mil dólares por los tres largometrajes.

El contrato fue negociado antes del estreno de La Comunidad del Anillo, ya que Peter Jackson filmó las tres películas de manera consecutiva y eso hizo que el reparto no tuviera la posibilidad de renegociar su sueldo tras el éxito de la primera parte. Elijah Wood ya se había referido a este tema durante una entrevista con Bussiness Insider en 2025, en la que aseguró: "No era el tipo de situación lucrativa que te permitía descansar tranquilo por el resto de tu vida”.

La actualidad de Sean Astin y el fenómeno de El Señor de los Anillos en números

En diálogo con The Guardian, Sean Astin contó que actualmente vive con un buen nivel financiero y que todavía se dedica a actuar, además de ser el presidente de SAG-AFTRA, el sindicato de actores más grande de Estados Unidos. Una de sus últimas apariciones famosas fue en la serie de Netflix Stranger Things, como parte del elenco de la segunda temporada.

En su totalidad la trilogía de El Señor de los Anillos (La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey) recaudó en total cerca de 2.9 mil millones de dólares alrededor del mundo. La trilogía fue nominada a 30 premios Oscar y ganó 17, un récord que solo alcanzaron Titanic y Ben-Hur.