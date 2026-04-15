La película de El Gollum pierde a un histórico actor de El Señor de los Anillos: el polémico actor que lo reemplaza

La película de El Gollum pierde a un histórico actor de El Señor de los Anillos.

El 17 de diciembre de 2027 llegará a los cines El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, nueva incursión en la Tierra Media que se ambienta unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo. Pero la película que traerá de regreso a algunos de los personajes más queridos de Tolkien no contará con un histórico del elenco: Viggo Mortensen como Aragorn. El polémico reemplazo que eligió la producción y su justificación.

El breve teaser que salió en las últimas horas muestra a Gollum agazapado en una cueva oscura mientras los nombres del reparto aparecen paulatinamente en pantalla. Entre ellos, se revela el fichaje de Jamie Dornan, actor de Cincuenta sombras de Grey, como Strider, el alias de Aragorn. El personaje es una de las figuras más importantes de La caza de Gollum, que se centrará en la persecución de Aragorn a Gollum para evitar que este revele información sobre el Anillo Único a Sauron.

La confirmación del intérprete norirlandés pone fin a varias semanas de especulaciones sobre quién encarnaría al personaje al que dio vida Mortensen en la trilogía original. Distintas informaciones situaron a Leo Woodall como favorito para el papel, pero el actor de The White Lotus encarnará finalmente a Halvard, un dúnedain que acompañará a Aragorn en la búsqueda de Gollum.

Además de los fichajes de Dornan y Woodall, el teaser confirma la incorporación de Kate Winslet como Marigol. "La historia se adentra además en el pasado de Gollum, en la época en que era conocido como un joven Fuerte llamado Sméagol. Una de las figuras clave del asentamiento de los Fuertes, un pueblo emparentado con los hobbits, será la matriarca Marigol, a la que dará vida Kate Winslet", revela una nota de prensa del filme, que contará con Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens de nuevo en la producción y que se rodará en mayo en Nueva Zelanda.

Jamie Dorman, el elegido para ser Aragorn en El Señor de los Anillos: La Caza del Gollum.

El adelanto ratifica los regresos de lan McKellen como el mago Gandalf el Gris, Elijah Wood como el hobbit Frodo Bolsón y Lee Pace como Thranduil, el Rey Elfo al que ya encarnó en la trilogía de El Hobbit. "Me entusiasma anunciar el regreso de dos de los intérpretes más queridos de la Tierra Media junto a nuevas incorporaciones excepcionalmente talentosas al mundo de Tolkien", indica Serkis en un comunicado.

Por qué Viggo Mortensen se bajó de la película

El propio Mortensen ya explicó hace meses que su hipotético regreso a la Tierra Media no era sencillo. El actor se mostró abierto a retomar su papel, pero subrayó que solo tendría sentido si se daba con la forma de que sus 67 años resultaran verosimiles en una historia donde Aragom tiene prácticamente la misma edad que cuando lo encamó con 40 años. Dorman, por su parte, tiene 43 años.

Cuánto dinero recaudaron en total todas las películas de El Señor de los Anillos

La Comunidad del Anillo acumula más de 90 millones de dólares de recaudación mundial, Las dos torres supera los 939 millones y El retorno del Rey rebasa los 1.140 millones, de modo que la trilogía de El Señor de los Anillos suma en tomo a 2.970 millones a escala global. Si a esta cifra se añaden los más de 2.930 millones recaudados por las tres entregas del El Hobbit y los 21 millones de La guerra de los Rohimm, el total de la franquicia rebasa los 5.900 millones de dólares en todo el mundo