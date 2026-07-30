San Lorenzo cerró al cuarto refuerzo en un puesto clave y respira "Pipo" Gorosito

San Lorenzo de Almagro oficializó la llegada de un jugador pedido por Néstor "Pipo" Gorosito y el DT ya tiene su cuarto refuerzo en este mercado de pases.

San Lorenzo de Almagro sigue moviéndose con fuerza en el mercado de pases del fútbol argentino. Después de varios días de espera, el club confirmó la incorporación de Emiliano Amor, quien se convirtió en el cuarto refuerzo solicitado por Néstor "Pipo" Gorosito. El defensor ya se entrena con el plantel y podría debutar en la próxima fecha del campeonato.

El Ciclón continúa reforzando su plantel para afrontar la segunda parte de la temporada. Tras varias jornadas de negociaciones, San Lorenzo hizo oficial la contratación del central con amplia trayectoria, quien se suma a Juan Pablo Álvarez, Gustavo Del Prete y Danilo Arboleda como las incorporaciones realizadas en este mercado de pases.

El defensor, de 31 años, firmó un vínculo hasta diciembre de 2027 y rápidamente quedó a disposición del cuerpo técnico encabezado por "Pipo" Gorosito. De hecho, ya participa de los entrenamientos y podría integrar la convocatoria para enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo lunes.

Emiliano Amor ya es el cuarto refuerzo de San Lorenzo (Foto: Reuters).

Por qué se demoró la presentación de Amor en San Lorenzo

Aunque el acuerdo entre San Lorenzo y el futbolista estaba cerrado desde la semana anterior, la oficialización debió esperar algunos días debido a un detalle administrativo. Amor, surgido en Vélez Sarsfield, todavía mantenía contrato vigente con Defensa y Justicia hasta diciembre y necesitaba resolver su desvinculación antes de firmar con el conjunto azulgrana. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo para rescindir el vínculo y el defensor quedó con el pase en su poder.

Ese entendimiento terminó beneficiando a San Lorenzo, que evitó pagar una compensación económica por la salida del jugador. Semanas atrás, Defensa pretendía alrededor de 200 mil dólares para liberarlo, pero finalmente el club de Boedo solo debió negociar las condiciones contractuales del futbolista.

Un viejo anhelo del Ciclón

La llegada de Amor no surgió de manera improvisada ni de un momento a otro. En realidad, se trata de un futbolista seguido desde hace tiempo por la dirigencia del club de Boedo

A comienzos de 2025, cuando finalizaba su ciclo en Colo Colo, San Lorenzo ya había intentado incorporarlo. Sin embargo, cuando el acuerdo parecía encaminado, el defensor recibió una nueva propuesta del conjunto chileno y decidió continuar allí durante una temporada más.

Meses después recaló en Defensa y Justicia, donde rápidamente se convirtió en titular. Durante el último semestre disputó 16 encuentros oficiales y convirtió un gol, aunque su situación cambió con la llegada de Julio Vaccari, que redujo considerablemente sus minutos hasta dejar de convocarlo. Ese escenario terminó facilitando su salida.

La experiencia que busca sumar Gorosito

Formado en Vélez Sarsfield, Amor construyó una extensa carrera tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Además de su paso por el Fortín, vistió las camisetas de Sporting Kansas City, Aldosivi, San Martín de Tucumán y protagonizó un exitoso ciclo de cinco temporadas en Colo Colo, donde permaneció entre 2021 y comienzos de 2026.

Su recorrido internacional y la experiencia acumulada fueron factores determinantes para que Gorosito insistiera con su incorporación, una posición en la que el club tiene varios jugadores con falta de experiencia. Con la llegada de Amor, San Lorenzo busca rearmar una defensa que perdió nombres importantes como Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro.

A la espera de la oficialización definitiva de Danilo Arboleda, quien ya superó la revisión médica, el entrenador empieza a completar una línea defensiva con más alternativas para afrontar la exigencia del torneo..