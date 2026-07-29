Soledad Pastorutti, cantante: "Me hice realmente a los ponchazos"

Soledad Pastorutti se explayó sobre cómo fue la fama a sus 15 años.

Soledad Pastorutti reflexionó sobre los inicios de su carrera profesional y el impacto de haberse transformado en un fenómeno masivo con apenas 15 años. En una entrevista que dio en pandemia, a punto de cumplir cuatro décadas de vida en aquel momento, la cantante santafesina repasó el costo de la exposición mediática temprana, la pérdida paulatina de la espontaneidad y la búsqueda personal por reconectar con la frescura de sus primeros escenarios.

Para La Sole del 2020, el paso del tiempo y las exigencias de la industria opacaron parte de aquella soltura con la que irrumpió en la escena folklórica. "Estoy tratando de recuperar esa nena, porque en los últimos años la perdí en el camino. Recuperar la falta de prejuicios que tenía, la falta de miedos. Ella se subía al escenario y disfrutaba", confesó la artista.

"Me hice realmente a los ponchazos, y cuando te exponés, la gente habla. ¡Menos mal que no existían las redes sociales! Pero sé lo que se decía, de 'cómo se viste', de 'si está más gordita', 'si está más flaquita', que 'parece un varoncito'. El público no se calla nada. Estaba adentro de la camioneta esperando para subir al escenario y la gente se asomaba y decía cualquier cosa", continuó La Sole en diálogo con Infobae.

Pastorutti recordó aquellos primeros años y relató: "Aquella nena jugaba en el escenario, no pretendía mucho más, no era tan estricta como lo fui en estos últimos años ni tan exigente. Tenía mucha alegría y desparpajo, no tenía filtros". Al momento de analizar cómo fue mutando su relación con el público y el espectáculo, Soledad marcó un quiebre claro entre la infancia y la adultez.

La Sole, sobre el peso del éxito artístico

Para la cantante, asumir plenamente el impacto de cada paso dado profesionalmente volvió el camino más complejo: "El éxito, el hecho de que uno va creciendo y se hace cada vez más cargo de lo que hace y lo que dice. Cuando sos niño no reparás en eso. Cuando te hacés cargo de esa responsabilidad, es un poco más difícil".

Soledad Pastorutti, adolescente.

Asimismo, la intérprete recordó las dificultades de afrontar la mirada mediática en plena preadolescencia siendo una figura del interior del país y sin un equipo que moldeara su imagen: "Lo que sufrí mis primeros años fue la exposición pública siendo una nena de pueblo, en la preadolescencia, con todos los cambios hormonales. Tampoco tuve asesoramiento: 'El pelo así, las cejas, el maquillaje'".

A pesar de las marcas de aquella vorágine inicial, Soledad dejó en claro que mantiene intacta la curiosidad y la ambición artística de cara al futuro; con la mirada puesta en lo que vendrá, concluyó que aún no ha dado su mejor versión sobre el escenario ni en el estudio: "Todavía no saqué mi mejor disco ni hice mi mejor concierto. Siento que hay mucho más y estoy preparándome para eso".