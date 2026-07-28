El peronismo se reacomoda: intendentes se reunieron con Kicillof de cara a 2027

Mientras la imagen de Javier Milei cae día a día, y el modelo de recesión y ajuste se profundiza, en el peronismo los diferentes espacios comienzan a acercar posiciones y a dar gestos de diálogo y consenso de cara a 2027.

El lunes por la tarde, el gobernador Axel Kicillof recibió en su despacho a un grupo de 11 jefes comunales del Conurbano que conformaron un nuevo espacio político: Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es “ser una pata más” en la mesa de debate que hoy tiene a La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro. Sin hacer planteos de la interna que atraviesa el peronismo, el encuentro acercó posiciones políticas entre las partes de cara a lo que se viene.

La reunión duró un poco más de dos horas y participaron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Al mandatario lo acompañaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y Agustina Vila, secretaria General. La funcionaria es una de las interlocutoras entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.

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Según detallaron a El Destape, en la agenda de temas, los intendentes plantearon la necesidad de que la “re re” de los jefes comunales sea una realidad. Tanto Kicillof como Bianco hicieron pública su postura a lo largo de su mandato: están a favor. “Impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene carácter proscriptivo”, dijo el ministro de Gobierno cada vez que le consultaron sobre el tema.

Otro de los temas fue trabajar en la construcción que propone el Gobernador y dotar de mayor volumen y músculo político al peronismo de cara a las elecciones ejecutivas del año entrante. La liga acompañará las candidaturas que se definan pero también dejaron en claro que trabajarán para que el próximo mandatario sea un “intendente” o “intendenta”.

Tras el mismo, uno de los jefes comunales destacó la reunión, la tildó de “positiva” y destacó a Kicillof: “Lo veo enfocado y preparado para lo que viene”, dijo. La nueva liga de Intendentes se reunirá en los próximos días con referentes del Frente Renovador, y también con dirigentes de La Cámpora. Acercar posiciones entre las tribus es una de las tareas que abordarán.