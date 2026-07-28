Los tours 360 para ver departamentos.

Elegir una vivienda suele ser la decisión económica más importante en la vida de muchas personas, y por eso las visitas presenciales a casas o departamentos con potencial son tan valoradas. Sin embargo, cuando se trata de proyectos en construcción, el panorama cambia radicalmente. En ese contexto, surgió una nueva modalidad, los Tours virtuales 360°.

Durante años, el mercado inmobiliario dependió casi exclusivamente de imágenes, planos y renders para vender propiedades que aún no existían físicamente. Hoy, la tecnología ofrece nuevas alternativas, con recorridos inmersivos y visores de última generación que permiten que el comprador experimente un espacio antes de que esté construido.

Patricio Navarro, CEO de YUPIX y con más de 35 años en el rubro, advierte que hablar de “tours virtuales” como un concepto general es un error, ya que confluyen herramientas muy diferentes. Navarro fundó en 1991 junto a su hermano una empresa de renders en Sudamérica y señaló que su compañía ARX produce más de la mitad de las imágenes para proyectos inmobiliarios en Miami.

Para él, existe una diferencia clave entre herramientas que brindan información y aquellas que generan conocimiento. “Los renders, las animaciones y los films aportan información, a través de estos, se puede ver cómo será un lugar, pero desde el vamos el usuario sabe que no es real. En cambio, las experiencias basadas en presencia generan conocimiento genuino, porque el visitante deja de observar y empieza a vivir el espacio”, explicó.

Navarro comparó la experiencia de conocer un lugar con subirse a una montaña rusa: “Por más videos que alguien haya visto, nunca la va a conocer hasta subirse”. Por eso, diseñar experiencias de presencia es fundamental, donde el cliente pueda caminar libremente por un departamento aún inexistente, con sonidos, aromas y detalles sensoriales que refuercen la ilusión.

Un ejemplo de esta tecnología aplicada es la experiencia creada para el imponente edificio Waldorf Astoria en Miami, donde lograron generar el aroma particular del lugar. Así, las personas realmente sienten que están recorriendo el futuro departamento. “Las personas pueden acceder a esta tecnología en un espacio especial que tiene cada uno de estos proyectos edilicios”, aclaró Navarro a La Nación.

Aunque el render sigue siendo el estándar para vender proyectos en pozo, el CEO de YUPIX sostiene que la experiencia inmersiva es la que finalmente impulsa la decisión de compra, porque la persona tiene la sensación real de haber estado allí.

Cómo se aplica esta tecnología en Argentina

En Argentina, las inmobiliarias también adoptan estas tecnologías para brindar mayor seguridad a los compradores. Por ejemplo, Inmobiliaria Narvaez desarrolló un recorrido virtual e interactivo que permite al usuario desplazarse por los ambientes de un proyecto como si caminara dentro de la propiedad, accesible desde computadoras, tablets o celulares.

Alan Flexer, gerente de la sucursal San Isidro de Narvaez, destacó que esta herramienta ayuda a entender mejor las dimensiones, la distribución y las visuales, otorgando mayor confianza al momento de decidir. “En algunos casos, incluso, la maqueta digital fue determinante para cerrar una operación, porque permitió analizar aspectos difíciles de transmitir de otra forma, como la distancia entre medianeras, la orientación o el recorrido del sol”, señaló. Además aclaró que la implementación de estas tecnologías depende de la escala del proyecto, pero resaltó que aportan especial valor en la preventa y que no reemplazan el asesoramiento inmobiliario, sino que lo potencian. Además, generan transparencia y confianza en un mercado cada vez más competitivo.

Un caso destacado es el proyecto que lleva adelante la empresa ERKS junto a Grupo Alvear en el histórico Hotel Plaza de Buenos Aires, frente a Plaza San Martín, en Retiro. Santiago Braña, cofundador de ERKS, explicó que realizaron una reconstrucción audiovisual del edificio para “revivir su pasado con precisión histórica y hacer tangible su futuro a través de tecnología inmersiva”. Esta experiencia es la primera de tour virtual inmersivo con Spatial Computing en Argentina, realizada con visores Apple Vision Pro.