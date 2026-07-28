En las afueras de su casa, Scaloni recibió a un grupo de músicos le dedicó una emotiva canción de chamamé.

En Pujato, la tierra que vio nacer a Lionel Scaloni, se vivió un momento muy especial que trascendió la pasión por el fútbol. El entrenador argentino, que acaba de consagrarse subcampeón del Mundial 2026, recibió un homenaje con la tradicional música del litoral: el chamamé.

Este género musical, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, se convirtió en el vehículo perfecto para expresar el cariño que el pueblo le tiene a Scaloni. En las afueras de su casa, un grupo de músicos le dedicó una emotiva canción titulada “Contra viento y marea”, que rápidamente se viralizó y superó los 150 mil likes en redes sociales.

Con guitarra y acordeón, y en un ambiente festivo que hizo olvidar el frío, Scaloni se asomó para recibir el homenaje. Siempre respetuoso, mantuvo la distancia pero aplaudió con emoción y se fundió en un abrazo con Walter y Abel, los protagonistas de la ramada guípe que le cantó.

Sobre la letra, Abel Villarreal explicó: “El tema que le cantamos a Scaloni se llama Contra viento y marea, algo que lo ha representado a él”. La canción habla de un caminar firme por el suelo argentino, sorteando obstáculos y con la firme intención de cumplir la tarea, reflejando el carácter del entrenador.

Lionel Scaloni con el guitarrista del conjunto Chama.me

Este no fue un hecho aislado. Desde la finalización del Mundial, Scaloni ha recibido la visita de muchas personas que se acercan a Pujato para agradecerle por el ciclo al frente de la Selección. Fotos, autógrafos y saludos se convirtieron en parte de su rutina diaria, siempre dispuesto a compartir unos minutos con sus seguidores.

Furor en Pujato para saludar a Scaloni

Entre los visitantes, llamó la atención un automóvil decorado con ilustraciones del cuerpo técnico y varios futbolistas de la Albiceleste, además de referencias a las conquistas del ciclo, como la Copa América 2021. El vehículo pertenece a Diego Paz, creador de contenido en Instagram bajo la cuenta @3cv_arg_viajeroo.

Diego viaja por distintos rincones del país con su histórico Citroën decorado en homenaje a la Scaloneta, y la firma de Scaloni en el auto se convirtió en un recuerdo imborrable para él. Así, se suma un capítulo más en su proyecto personal de acompañar a la Selección Argentina desde la ruta.

En definitiva, el chamamé y la calidez de su gente demuestran que Lionel Scaloni no solo es un símbolo en el fútbol nacional, sino también un referente querido en su pueblo, que celebra sus logros con música, emoción y un profundo sentido de pertenencia.