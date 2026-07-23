Venden un departamento en el histórico edificio donde vivió Jauretche: dónde queda y cuánto cuesta

Venden un departamento en el edificio donde vivió Jauretche.

En pleno corazón de Retiro, sobre la calle Esmeralda 886, se ofrece a la venta un semipiso que no solo destaca por su ubicación, sino también por la historia que alberga, ya que en el edificio vivió el escritor Arturo Jauretche.

Con 125,37 metros cuadrados, este departamento se encuentra en un edificio de estilo beaux-arts francés, un verdadero tesoro arquitectónico que conserva materiales originales y una impronta cultural difícil de encontrar en el mercado.

Cómo es el histórico departamento

El semipiso cuenta con cuatro ambientes, dos baños, dependencia de servicio y dos balcones que permiten una ventilación cruzada con excelente iluminación natural. Su distribución, típica de principios del siglo XX, presenta espacios amplios y una clara separación entre áreas sociales y de servicio, manteniendo intactas características como pisos de roble de Eslavonia, puertas de doble hoja, techos altos, molduras, boiseries y herrería artística en los balcones.

Si bien la cocina y los baños podrían modernizarse, la estructura general está en muy buen estado. Además, el inmueble ofrece la posibilidad de adquirir una cochera cercana, una ventaja poco común en esa zona de Retiro. El departamento es apto para crédito hipotecario y el propietario está abierto a opciones de financiación, lo que amplía las posibilidades para los interesados.

Ubicado estratégicamente entre las calles Paraguay y avenida Córdoba, el edificio se encuentra a pocos pasos de Plaza San Martín, Galerías Pacífico, el centro financiero y una amplia oferta gastronómica y cultural. La conectividad es excelente gracias a la cercanía con subtes, trenes y varias líneas de colectivos, lo que suma atractivo para quienes buscan combinar historia con comodidad urbana.

¿Cuánto cuesta?

Este tipo de inmuebles suele atraer a un público muy particular, compuesto por arquitectos, diplomáticos, coleccionistas y fundaciones, que valoran la identidad y la historia palpable del edificio. Su valor es de USD 247.000.

Arturo Jauretche (1901-1974), reconocido escritor y ensayista, fue uno de los fundadores de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) y su legado sigue vigente en el pensamiento político argentino. Tras regresar de su exilio en Montevideo, eligió este edificio para vivir sus últimos años. Una placa en la fachada recuerda que allí residió y falleció uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX.

Pero el pasado cultural del inmueble no termina con Jauretche. Por casi cuatro décadas, fue sede de L'Amateur, una de las librerías anticuarias más prestigiosas de América Latina. Fundada en 1926 y trasladada a Esmeralda en 1972, la librería gozó de un reconocimiento internacional entre bibliófilos y coleccionistas de primeras ediciones, mapas, grabados y libros antiguos.