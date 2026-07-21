Nación remata viviendas del Procrear.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva etapa de desinversión en bienes estatales al poner en remate dos grandes predios que formaban parte del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar).

Estos terrenos, que en conjunto contienen 290 viviendas iniciadas pero nunca terminadas, fueron anunciados para subasta con un precio base total que supera los US$11,2 millones.

Los inmuebles se encuentran en la provincia de Buenos Aires y suman una superficie conjunta de 39.061,87 metros cuadrados. Estos predios provienen de desarrollos urbanísticos que quedaron paralizados tras la suspensión del programa habitacional. La convocatoria para la venta fue oficializada a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, autorizadas por la Secretaría de Obras Públicas, que depende del Ministerio de Economía. Los compradores no solo adquirirán el terreno, sino también las construcciones y mejoras existentes.

El Procrear, lanzado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, buscaba facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos para comprar, construir, ampliar o refaccionar, además de promover desarrollos urbanísticos sobre terrenos públicos. Sin embargo, el fondo fiduciario que lo gestionaba fue disuelto en noviembre de 2024 por un decreto firmado por Javier Milei, que delegó al Ministerio de Economía la tarea de liquidar y administrar los bienes vinculados al programa.

Dónde están ubicados los predios de la subasta

El predio más valioso está en Junín, delimitado por las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco. Está ubicado al sudeste de la ciudad, cerca de la avenida de Circunvalación y la ruta nacional 7. Con una extensión de 21.347,46 m², el terreno incluye 76 parcelas distribuidas en cuatro manzanas. Allí se comenzaron a construir 149 viviendas con tipologías unifamiliares y dúplex, organizadas en dos sectores.

Según datos oficiales, el avance físico del desarrollo ronda el 70%. El entorno es mayormente residencial y cuenta con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, red cloacal, alumbrado público y recolección de residuos. Además, está próximo al Hospital Interzonal General de Agudos Abraham Piñeyro, al Parque Borchex y a varias escuelas.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó para este predio un valor de US$7.433.444,81, aunque la base de venta se estableció en US$7.061.772,57, aproximadamente un 5% menos que la valuación oficial. En pesos, ese monto equivalía a $10.557,35 millones y a 9.041.613,85 Unidades de Vivienda (UVI) al momento de la tasación.

Las obras en Junín están paralizadas desde hace casi tres años. Antes de la suspensión, el proyecto había generado gran expectativa entre la población local, con unas 1850 familias anotadas para participar en la adjudicación de viviendas.

El segundo predio está ubicado en Mercedes, en Acceso Manuel San Martín 3300, junto al Instituto de Capacitación de Gendarmería Nacional. Tiene una superficie de 17.714,41 m² y posee un terreno rectangular, mayormente nivelado. El proyecto previsto contempla 141 viviendas multifamiliares y dúplex, distribuidas en tres sectores.

En este caso, las construcciones tienen un avance físico cercano al 50%. El proyecto quedó suspendido antes de finalizar y quedó a la espera de una definición luego de la disolución del fondo fiduciario. La zona cuenta con redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público, desagües pluviales y recolección municipal de residuos.

El Tribunal de Tasaciones valuó este inmueble en US$4.458.528,43, mientras que la base de la subasta se fijó en US$4.235.602,01, también un 5% debajo de la tasación oficial. En pesos, equivalía en ese momento a $6332,22 millones o 5.423.097,02 UVI.

Cómo participar de la subasta de las viviendas

Los trámites para participar de las subastas serán electrónicos y se realizarán mediante la plataforma COMPR.AR, dentro del sistema de subastas públicas de la Administración Nacional. Los interesados deberán presentar sus ofertas a través del formulario electrónico disponible en el portal.

En Junín, las consultas al pliego estarán abiertas hasta el 14 de agosto de 2026 a las 12 horas, y el plazo para presentar ofertas cerrará el 21 de agosto a las 12, momento en que se abrirán las propuestas de forma electrónica y automática. Para el predio de Mercedes, las consultas podrán realizarse hasta el 18 de agosto a las 12, y la presentación de ofertas y apertura se harán el 24 de agosto a las 12.