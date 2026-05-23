Cuestan menos de 20 mil dólares y se instalan en 20 días: así son las casas prefabricadas tendencia en Argentina.

En medio de la suba de los costos de construcción y las dificultades para acceder a una vivienda propia, las casas prefabricadas volvieron a ganar protagonismo en Argentina. Compactas, rápidas de instalar y mucho más económicas que una obra tradicional, estas viviendas modulares ya se consiguen por menos de 20 mil dólares y se convirtieron en una de las tendencias inmobiliarias del momento.

La mayoría de estos modelos se fabrican bajo sistemas industrializados, como steel frame, wood frame o estructuras de containers reciclados. A diferencia de una construcción convencional, las piezas llegan listas desde fábrica y se montan sobre el terreno en pocos días, reduciendo tiempos, costos y desperdicios de materiales.

Entre las propuestas más buscadas aparecen las “tiny houses”, viviendas compactas que incluyen cocina, baño y dormitorio en superficies que van desde los 15 hasta los 30 metros cuadrados. Empresas argentinas como Importainer, Los Teros Containers y The Boxs comercializan modelos completamente equipados por valores que rondan entre los 13 y 18 millones de pesos, dependiendo del tamaño y las terminaciones.

Cuánto cuestan las casas prefabricadas que son tendencia en Argentina

Uno de los ejemplos más económicos es una casa container de 15 m² que incluye aislación térmica y acústica, instalaciones eléctricas y sanitarias completas, además de mobiliario básico. El valor ronda los $18 millones y puede utilizarse tanto como vivienda permanente como oficina o casa de fin de semana.

También crecen los modelos de 30 m², que suman mayores comodidades y mejores terminaciones. Algunas incorporan aberturas de aluminio, pisos de PVC, revestimientos interiores y espuma de poliuretano para mejorar el confort térmico. En varios casos, las unidades llegan prácticamente listas para habitar.

Otra de las claves del boom está en los tiempos de entrega. Mientras una obra tradicional puede demandar entre seis meses y más de un año, varias empresas del sector prometen instalaciones completas en apenas 20 o 30 días.

La mayoría de estos modelos se fabrican bajo sistemas industrializados, como steel frame, wood frame o estructuras de containers reciclados.

Además del precio y la velocidad, las casas prefabricadas seducen por su perfil sustentable. Al tratarse de construcciones industrializadas, generan menos residuos y suelen incorporar sistemas de aislación más eficientes, lo que reduce el consumo energético.

Sin embargo, especialistas y usuarios remarcan que no todas las opciones ofrecen la misma calidad. En foros y comunidades online, algunos propietarios recomiendan prestar atención al tipo de materiales, la aislación y la experiencia de la empresa constructora antes de comprar. Muchos coinciden en que los sistemas steel frame o wood frame de buena calidad ofrecen mejores resultados térmicos y estructurales que algunas prefabricadas más económicas.

Aunque todavía requieren terreno, habilitaciones y conexiones de servicios, las casas modulares ya aparecen como una alternativa concreta frente al encarecimiento de la vivienda tradicional. Con diseños cada vez más modernos y precios competitivos, el fenómeno crece en todo el país y promete seguir expandiéndose durante 2026.