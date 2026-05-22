Fue campeón en Europa, sueña con ir al Mundial, le dijo que no a Riquelme y quiere jugar en River

Fue campeón en Europa, le dijo que no a Riquelme y quiere jugar en River

Un futbolista que viene de ser campeón en Europa rompió el silencio y reveló su deseo de jugar en River Plate. Después de haber convertido un golazo para el Aston Villa y ser candidato a integrar la lista de 26 de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, Emiliano Buendía habló con el "Pollo" Álvarez y contó una anécdota que lo une al "Millonario", pero también sus ganas de vestir la "Banda". Además, se refirió a Boca Juniors y la posibilidad de arribar si hay un llamado de Juan Román Riquelme.

El extremo del elenco "Villano" que ganó la UEFA Europa League goleando 3 a 0 al Friburgo en Turquía dejó en claro que sueña con ser futbolista del equipo de Núñez en un futuro aunque no dio fecha. A su vez, hizo referencia a la final en el Estadio Santiago Bernabéu donde estuvo presente y hasta mencionó su encuentro con un ídolo de la institución. Por supuesto, sus dichos no tardaron en causar ilusión entre los hinchas que ahora lo esperan.

Emiliano Buendía expresó su deseo de jugar en River

"Lo sigo, intento mirar todos los partidos pero es muy difícil por los horarios. Sobretodo por el descanso, dormir las 8 horas. Intento seguir un poco lo que pasa en el club", esbozó Buendía ante la pregunta del conductor sobre si sigue o no el fútbol argentino. A su vez, cuando le consultó sobre sus ganas de llegar al club añadió: "Obviamente es el sueño que uno tuvo desde chico. Vamos a ver que puede pasar en el futuro, es el club que desde que empecé a patear una pelota con 3 o 4 años era lo que siempre soñaba". Por otro lado, sostuvo que si bien respeta el mundo Boca, no aceptaría vestir la "Azul y Oro" si lo llama Juan Román Riquelme.

La anécdota que une a Emiliano Buendía con la histórica final de Madrid en 2018

"Estaba jugando acá en Inglaterra. Una anécdota un poco loca que me pasó. Me agarró ese fin de semana en Madrid, con diez compañeros del Norwich caímos justo en el mismo hotel que estaba River y conseguí para ir a ver el partido con la hinchada", contó el extremo del Aston Villa. Además, reveló que se sacó una foto con Enzo Francescoli, a quien se cruzó en el ascensor del hotel a los pocos minutos de llegar a la ciudad española donde se desarrolló el duelo por la Copa Libertadores en 2018.

Emiliano Buendía descartó un llamado de Boca y reveló sus ganas de jugar en River

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